同一座蘭嶼，拍出了五種不同的世界！從極簡、狂野到超現實，用攝影重新看見一座島

旅行拍得越多，真正留下來的照片，反而越少。

拍照疲勞了嗎？

手機裡明明有幾百張照片，海要拍、奇岩要拍、日出要拍、拼板舟要拍、環島公路也要拍。

但旅行結束後真正讓自己停下來多看幾秒的，往往不是最標準、最漂亮的景點照；可能是風吹歪的一片草。山頭壓下來的一朵低雲。公路盡頭一個很小的人。凌晨四點還沒有亮起來的海。一隻羊突然走進鏡頭。

甚至有些甚至看不清楚人在做什麼，卻比那些構圖完整、藍天大海的照片，更像我記憶裡的蘭嶼。

蘭嶼不是只有一種漂亮

旅行蘭嶼以前，很容易搜尋蘭嶼必拍景點。

但，同一塊礁岩，有人看見地質，有人看見孤獨；同一條環島公路，有人拍下一條道路，有人卻拍出自由；同一片海，有人記錄它有多藍，有人等待天黑之後，讓它變成一片近乎沒有邊界的宇宙。

海洋、礁岩、草原、山壁、聚落，與強烈的熱帶陽光、季風、雲層、潮汐，不斷改變一座島的表情，甚至同一個地方，早上與傍晚回來，都可能像是另一個不曾到過的世界。

說真的，我可以待在這個位置，遠眺風景一下午。

環島公路上的攝影眼

騎行環島公路上的旅行者，不斷穿梭於山與海的交界，騎車時開始變得很容易分心。看到雲壓得很低，停一次。看到羊群走過馬路，停一次。發現某一段海突然變成很深的藍，再停一次。剛才經過的礁岩明明沒有什麼名字，騎過去之後卻覺得「不對，那個畫面很好看」，於是掉頭回去。

我想，蘭嶼真正值得追尋的，是它根本不需要搭建攝影棚、不需要設置打卡裝置，也不需要每個地方都有一個觀景台，而是開始讓每個人，在沒有被標示為景點的地方，看見畫面。

環島公路的欄杆色彩鮮豔，本身就很上鏡。

01｜極簡風格

「把世界刪到只剩海、天空與一顆石頭。」

蘭嶼最迷人的地方之一，是它擁有都市裡非常奢侈的東西：留白。

沿岸矗立的巨大礁岩，顯得既孤獨又壯美，藍天與碧海之間有著巨大的空間感，沒有多餘的建築、招牌與人群，十分輕鬆地，讓天空占據三分之二的畫面；讓一個人站在遠方；讓一塊礁石獨自面對整片太平洋；或者只留下環島公路的一道彎。

彷彿將世界刪減到只剩幾個最基本的元素。

這就是蘭嶼，她讓大自然本身就已經完成了構圖。

椰油國小的學生操場。

山羊與礁岩。

02｜狂野風格

「風、浪、礁岩全部一起闖進畫面。」

很多觀光照片容易把蘭嶼拍成藍天、白雲、碧海、漂亮女孩，但真正騎過環島公路的人知道，蘭嶼不是一直溫柔的。

環島公路緊貼著山與海延伸，強風吹得安全帽不停發出聲響，浪花撞上黑色礁岩，草坡被吹向同一個方向，巨大的岩壁突然從道路旁升起，這時候，不妨不要把照片拍得太「漂亮」，反而保留被風吹亂的頭髮、正在翻湧的浪、傾斜的草、厚重的雲，以及一個人在巨大地景前顯得極其渺小的比例，

因為蘭嶼真正令人難忘的，從來不只是藍，還有它的風、力量與野性，甚至應該讓人看見照片之後，彷彿還能想起那一天海風吹在身上的重量。

正在翻湧的海浪。

大自然的雕塑力量。

03｜超現實風格

蘭嶼有些時候，非常不像現實世界。

巨大的奇岩站在湛藍海面上，低雲沿著山頭快速移動；陽光突然穿過厚厚的雲層，把海面照亮一小塊；凌晨四點的道路空無一人，山是黑的，海也是黑的，天際卻開始出現第一道微光。讓照片保留一點神祕感，第一眼甚至分不清楚這究竟是海、天空、岩石還是夢境，那種介於真實與不真實之間的瞬間，反而很蘭嶼。

畢竟，儘管我們現在已經習慣 AI 可以生成不存在的世界，但蘭嶼常常讓人發現，大自然原本就很不真實。

軍艦岩，名字本身就很超現實。

似乎有邏輯，又似乎沒有邏輯的商家招牌。

04｜電影感風格

「不要拍景點，拍正在發生的事。」

我很喜歡蘭嶼的一點，是這座島非常容易出現電影畫面。好比說，一台機車沿著海岸公路騎遠；有人抱著安全帽站在路邊看海；羊群突然穿過道路；傍晚的人坐在堤防上聊天；遠方有人從海裡走回岸上；或者是一群正在涼台等待日出的背影。

這些照片的主角不一定是景點，而是一個人正在蘭嶼生活的真實瞬間。

等待落日的人。

只有夕陽餘暉或拂曉時刻，才能見到的夢幻光影。

歸途

景點是所有人都能抵達的，但每個人看見的世界，並不相同。

下一次來到蘭嶼，不妨少找幾個「必拍景點」，騎著機車慢慢走，等一片喜歡的光、一場突然落下的雨、一顆奇怪的石頭，或者某個讓自己忍不住停下車的瞬間。

然後按下快門。

拍出只有你看見的那一座蘭嶼。

下回，你也來蘭嶼試試看吧！

延伸閱讀>>CJ夫人官網

想知道更多超有意思的旅遊生活文化故事，請追蹤按讚「CJ夫人」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」