來到蘭嶼才發現，除了是一場體適能訓練，尋找景點入口也像極了參與一場躲貓貓式的大地遊戲

Google Maps 明明顯示就在附近，騎著機車來回兩趟，眼前卻依然只有山壁、草叢、礁石與海。

第一次在蘭嶼找景點，我最常問的一句話不是「到了嗎？」而是：「入口到底在哪裡？」，後來才發現，這幾乎是蘭嶼旅行的一部分，地圖只能把你帶到附近，剩下最後那一小段路，還是得自己找。

脫帽下車走起來！

野林探路、爬坡登頂、跨越礁石、蹲低前進，再一路走進礁灣與魚兒相遇… 對於太久沒有手腳併行的都市人來說，探訪蘭嶼景點與秘境時，所需要的不只是體力與腿力，還有核心、平衡感、肌力，以及身體面對不規則地形時的反應能力。

畢竟，太習慣走在人行道、樓梯與柏油路上，久而久之，甚至忘了身體原來還必須判斷坡度、尋找支點、維持重心，甚至決定下一步究竟該踩在哪裡，而這些能力，當抵達蘭嶼過後，一個個都被重新叫醒。

抵達大部分的景點或目的地，需要步行一段路。

蘭嶼景點或秘境，為什麼總是沒有一個明顯入口？

在許多成熟觀光區旅行，我們早已習慣一套完整的抵達方式：停車場、售票亭、遊客中心、指標、木棧道，最後來到規畫好的觀景平台，但蘭嶼許多自然景觀，本來就不是為了觀光而存在。

蘭嶼是一座火山島，長年受到海浪、強風與季風作用，沿岸遍布礁岩、岬角與各種海蝕地形；環島公路沿著山海之間穿過，但真正想看的風景，往往還藏在公路之外。

因此，即使出發前翻閱無數攻略，抵達現場後，還是得重新拾起一種在城市生活裡逐漸陌生的能力：用眼睛閱讀地形，也用自己的身體，判斷一個地方應該怎麼走。

蘭嶼環島公路沿著山海之間穿過，島上自然景觀或秘境，並非為了觀光開發，而是天然存在。

那些需要手腳並用才能抵達的地方

停好機車之後，才是考驗的開始。

沒有醒目的景區大門，有些地方甚至連一塊讓人確定「就是這裡」的招牌都沒有，有時只能沿著前人踩出來的小徑鑽進野林、扶著岩石往上爬；有時低頭尋找藏在草叢裡的路，全程蹲低身體、手腳並用穿越崎嶇地形，或者站在珊瑚礁岩之間，仔細尋找下一個可以安全落腳的位置。

也正因為這些風景沒有被完整地送到眼前，尋找本身，反而成了蘭嶼旅行很有意思的一部分。

愈是崎嶇地形，愈能發現山羊的身影。

蘭嶼燈塔

位於蘭嶼西北角山坡上的蘭嶼燈塔，是全島極具代表性的制高點之一。

前往燈塔的入口，是從椰油部落往朗島部落方向行駛時會遇見的一處小岔路，岔路前有座涼亭，可以稍微留心。轉進去之後，蜿蜒小路兩側的樹林逐漸茂密，甚至微微遮住車道；隨著高度愈爬愈高，原本平視的海，也慢慢出現深淺分明的藍色漸層。

沿途還經常遇見趴在路面上曬日光浴的蜥蜴，騎車經過時得放慢速度，小心閃躲。

真正抵達燈塔以前，一路都在向上，海拔升高，原本貼著海岸線延伸的環島公路縮成細細一條，山坡、聚落與太平洋開始同時進入視野，最終，當站上高處，才能理解蘭嶼的孤獨與完整——四面都是海，聚落依著山腳生活，而人只是其中很小的一部分。

蘭嶼燈塔。

騎車經過時得放慢速度，小心閃躲趴在路面上曬日光浴的蜥蜴。

東清秘境

東清一帶的礁岸秘境，更像是真正的大地遊戲。

從東清三十三號旁的小路尋找那個不太明顯的入口，前往東清秘境的路並不是平整的人行步道，而是高低起伏、表面尖銳的珊瑚礁岩，有些地方不能只靠兩條腿，手會自然伸出去扶住岩壁，核心開始出力維持重心，腳掌先試探下一塊礁岩是否穩固；偶爾甚至得壓低上半身，才能保持平衡繼續前進。

直到某個瞬間，礁灣突然出現在眼前。海水被岩礁圍成一座天然泳池，低頭便能看見魚群從身邊游過，前一刻還在專心找路、確認下一步踩在哪裡，下一刻卻已經站進一片彷彿與外界隔絕的海裡。

前往這類礁岸活動，最需要謹慎以待，出發前應確認潮汐、浪況與自身能力；若涉及部落傳統領域或私人土地，也應先確認是否適合進入。所謂「秘境」，從來不代表可以任意闖入。

東清秘境。

前往岩礁或礁岸，重心一定要放低。

青青草原

青青草原是許多旅人推薦的夕陽觀賞地，而我想，它大片草原與落日餘暉灑上海面的景色，毫無疑問值得安排一個傍晚。

青青草原入口位於野銀部落往紅頭部落方向的海線路段，如果剛好在夕陽時分經過，反而很好辨認——當公路旁開始出現一群攤販與停靠的機車，差不多就是入口到了。停好車後，沿著草坡一路向上，起初只覺得像散步，但愈接近草原終點，視野愈來愈開，太平洋也突然從草原盡頭整片展開。

沒有高樓、護欄與城市天際線切割視線，只有草坡一路向下延伸，接上海蝕地形、浪花與遠方的小蘭嶼。

建議日落前一小時抵達，因為這段路真正好看的，並不只有最後那顆夕陽，沿途可以看浪花撞上海蝕洞與岩壁、回頭看草坡與海，再慢慢走到適合的位置，留最後半小時等太陽下山。唯一要提醒的是，青青草原風勢經常相當強勁，穿裙子或戴帽子的旅人，最好提前做好準備。

青青草原，被染成一片金黃的夕陽時分。

青青草原步道是觀賞看浪花撞上海蝕洞與岩壁的好所在。

歸途

我很喜歡蘭嶼的其中一個原因，就在於它不會把最好的風景全部送到你面前，多數時候，你得多走一點路、流一點汗，甚至迷路一下，

經由這趟旅行，突然把一副沉睡許久的身體重新叫醒。爬坡時才發現腿部肌力不夠，跨越礁岩時才意識到核心和平衡有多重要；連隔天出現的筋骨痠痛，都在提醒自己：城市生活裡很少使用的那些能力，並沒有消失，只是太久沒有被需要。

前往蘭嶼燈塔途中，盡是美景。

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