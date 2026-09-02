韓國爆紅「UBE甜點」台灣也吃得到！療癒紫色巴斯克超夢幻 還有「UBE披薩」別錯過

韓國爆紅！療癒紫色UBE紫山藥甜點登陸台灣囉～～想趕快嚐鮮，就到高雄青海路上的雛菊Daisy Villa！這次雛菊甜點主廚一口氣推出一套繽紛紫色的UBE療癒紫色下午茶！有結合融化起司、麻糬、Ｑ餅皮的夢境熊UBE星星麻糬披薩！

有濃郁滑順的士兵熊UBE巴斯克乳酪！也可以搭杯粉紫色的UBE絲絨牛奶，或好喝的UBE絲絨拿鐵！趕快來一份治癒感十足的粉紫下午茶～

起源於菲律賓，最近在韓國甜點界爆紅的UBE紫山藥系列，在台灣也吃得到了！！太開心～天然的UBE紫色，做什麼甜點都夢幻～來跟大家分享最近吃到的夢幻紫色甜點～～

沒錯！在高雄青海路的雛菊Daisy Villa，找到新推出的夢幻紫山藥甜點～

沒錯，這個夢幻紫色不是人工色素，是來自菲律賓的UBE紫山藥唷！這兩年UBE紫山藥引進韓國後大紅，顏色討喜然後味道又不錯～像雛菊Daisy Villa的UBE巴斯克，最近推出真的賣超好！！烤好冰一晚後，切開斷面超美～

這天看雛菊其他紫山藥甜點製作，全程少女心都在敲鑼打鼓～～尤其在擠UBE紫山藥蒙布朗時！！

放上雛菊自製手工餅乾時，那個萌感真的太太太療癒了！

雛菊Daisy Villa UBE系列菜單

UBE熊熊童話雙人分享組 688元

▼夢境熊的Ube 星星麻糬披薩

披薩熱熱上桌，帶麵香的餅皮咬開還有牽絲麻糬！滿滿融化起司搭配UBE蒙布朗，鹹甜涮嘴！

▼士兵熊的UBE花園巴斯克

這款夢幻紫的巴斯克乳酪蛋糕結合了乳酪的濃郁與紫山藥的天然清香口感棉軟，滑順帶不會太甜膩！旁邊有附黑糖漿可以加來提味，但我們覺得不加就非常好吃吃了～～

有好吃的pizza、好吃的蛋糕，當然也要來配個繽紛的UBE飲品！

▼時鐘熊的UBE絲絨拿鐵

我很推這杯！應該說沒想到紫山藥可以跟咖啡這麼搭～～義式咖啡的微苦跟紫山藥香甜很搭，加上牛奶後口感絲滑，我自己蠻喜歡的！

▼時鐘熊的UBE絲絨牛奶

不喝咖啡，可以點這杯ube絲絨牛奶～完全的夢幻粉紫色，視覺療癒，喝起來口感也順，但比起拿鐵這杯的甜度就多一點點。

雛菊Daisy Villa UBE系列評價/用餐心得

只能說每次來雛菊Daisy Villa，都有新的驚喜跟新的療癒感！！這次的UBE是少數季節水果之外，讓我眼睛一亮的組合！！！

可能我真的蠻愛紫山藥系列的甜點～造型精緻度完全無可挑惕，重點是從UBE披薩到UBE巴斯克乳酪，味道的層次也都有做出來！推薦大家來個少女心下午茶啦～

地址：高雄市鼓山區青海路277號

電話：07-5529111

營業時間： 11:00-21:00 (全天候供餐)

LINE線上訂位：https://lin.ee/bYQzy8M

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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