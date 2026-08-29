終於找到我愛！ 「和馬咖啡Café de Homer」隱身高雄鳳山的低調咖啡店，每日推出不同口味的手作司康

沒想到好吃的高雄司康，居然藏在高雄鳳山體育路上，低調的和馬咖啡Café de Homer！經營者姐妹低調自家烘焙咖啡、開咖啡店十三年，前幾年開始，每日推出不同口味的手作司康。

這次來吃，覺得當天司康香氣與口味都讓人印象深刻，口感酥鬆且不甜膩，加上價格平實，配上一杯手沖或美式，完全是非常讓人滿意的下午茶！

但手作數量有限，加上非常受歡迎，常常出爐後兩小時就賣完，想吃記得早點到貨先預約啊！

老實說，當天我站在甜點櫃前，看到這一堆司康山、聞到奶油香氣，我真的以為我置身歐美的咖啡店！！也是我近期吃到最愛的高雄司康！！！

隱身鳳山體育路高雄咖啡：和馬咖啡Café de Homer

位在鳳山體育路的和馬咖啡，算是蠻低調的一間高雄咖啡店。真的是看到住鳳山的朋友打卡，我才知道這裡！但是～這天去，即使雨天，店內依舊坐到全滿！

和馬咖啡的經營者是一對姐妹，這天跟其中一位老闆聊起，為什麼想做司康，老闆笑說只是應緣際會，想做點甜點來配他們自家烘焙的咖啡，而且是完全自己研究配方！

不得不說，這些三角形司康真的太像之前在美國、加拿大咖啡店吃到的司康了！！11點多剛出爐超香！

高雄司康推薦：和馬咖啡

這天跟爸媽買了好幾個口味的司康，選了三種口味，配咖啡內用。

先說結論，和馬咖啡的司康，比起美加普遍的司康口感，來得再乾爽一些。吃得到奶油香氣，但不會那麼油，甜度也有調整，做成台灣人比較喜歡的低甜度。

咖啡乳酪司康 $55

這是當天我最愛的口味！！一口咬下，司康本身的醇厚咖啡香氣直接在嘴裡散開，搭配夾層帶點微鹹的奶油乳酪，鹹甜交織把苦甜咖啡襯托得更圓潤，超級對味！吃完立刻又外帶一顆～

酒香蔓越莓司康 $50

和風味濃郁的咖啡乳酪相比，這款屬於耐吃的基本風味；如果蔓越莓果乾的烘烤火候能再保留點濕潤度、口感不那麼硬，整體會更加分。

黑松露起司 $60

在多數偏甜的司康之中，這款鹹點顯得格外亮眼。剛出爐時，馥郁的黑松露香便霸道地撲鼻而來；融化起司的奶香、青蔥的辛香鮮甜，與黑松露風味司康完美揉合，香氣濃醇卻絲毫不膩口，尤其我爸對這口味讚不絕口～

阿法奇朵 $130

致敬義大利佛羅倫斯百年名店阿法奇朵貼在杯壁的花苞冰淇淋，配上濃縮咖啡，味道醇厚，配司康還不錯！

不過提醒大家，和馬咖啡的司康一天只有10:30-11:30出爐時間，而且各種口味只出爐一次！賣完就沒了，可以早點去或是私訊他們或電話預留唷！

地址：高雄市鳳山區體育路41號

電話：07 740 8680

營業時間：10:00-17:00（週日、週三、週四公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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