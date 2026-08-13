蘭嶼不只有海！走進六大部落看日出、浮潛與地下屋，一句「我們都去幫忙」讓我記住真正的島嶼生活

「村子今天有事，我們都去幫忙。」

這句話，在城市生活裡幾乎鮮少耳聞。

東清部落

那天中午，我住在蘭嶼東清部落，原本只是想出門覓食。東清明明有不少好吃的，飛魚炒飯、滷味、燒烤、炸物、鹹水雞都有，奇怪的是，繞了一圈，居然沒有幾間店開門，我趕緊問一位正在收拾東西的大哥：「今天怎麼都沒開？」

大哥頭也沒抬，很自然地回了一句：「村子今天有事，我們都去幫忙。」

彷彿這就是今天最理所當然的行程。

回到民宿後，我跟小幫手聊起這件事。他說自己剛來蘭嶼時也很不習慣，因為從小在大樓社區長大，別說「村子有事去幫忙」，有時候連住在對門的鄰居叫什麼名字、做什麼工作，都不知道。

我說，我也是。

大家的村子

城市裡的居民，其實住得非常近。樓上、樓下、隔壁、對門，幾十戶人家共享同一座電梯、同一個地下停車場、同一間管理室，彼此之間可能只隔著十幾公分厚的牆，卻不一定認識彼此。

來到蘭嶼，人與人的關係不是建立在「不要互相麻煩」，而是建立在「有事大家一起來」。這一切，得從蘭嶼的部落生活說起。

蘭嶼長期承襲達悟族的海洋文化、農耕智慧與親族社會，過去在島嶼有限的資源與自然環境中生活，許多事情本來就不可能只靠一個人完成。出海捕魚、耕作、蓋屋、造拼板舟、舉行祭儀，甚至歌舞與重要的人生事件，都需要家族、親族與部落成員共同參與。

那不是現在熟悉的網路社群。

沒有按讚、追蹤，也不只是群組裡回一句「收到」，而是真的有人走過來，捲起袖子，搬東西、流汗、工作，一起把事情完成。

這些看似沒有「效率」的往來，最後卻形成了一張很牢固的人際網絡：今天我來幫你，下一次你也可能出現在我需要你的時候。一個村子，就這樣被一次又一次的互相需要撐了起來。

蘭嶼各部落分散在島嶼不同地方。

蘭嶼的部落生活，長期承襲達悟族的海洋文化、農耕智慧與親族社會。

蘭嶼部落對旅行者來說

第一次來蘭嶼，旅行者很容易把六個部落當成環島地圖上的六個地名，但真正騎著機車繞過幾次，就會發現每個部落都有自己的生活性格。

椰油部落靠近開元港，是許多人抵達蘭嶼最先接觸的地方。碼頭、商店、超市、加油與各種生活補給集中於此，像是一座島嶼與外界交換物資的玄關。

往南來到相連的漁人部落與紅頭部落，則逐漸進入蘭嶼西南側的生活核心。這一帶是看夕陽、吃飯、住宿與旅行活動相對集中的區域；然而在熱鬧的旅行表象背後，依然有屬於部落自己的祭儀、灘頭與生活秩序。

椰油部落的開元港，是抵達蘭嶼認識的第一個地標。

繞到北側的朗島部落，山與海的距離開始變得很近。山林、耕地、礁岩與聚落交錯，旅行者經過的是環島公路，居民生活的卻是一片從山延伸到海的家園。

北側的朗島部落，環島公路另一側就是絕美星空與銀河。

再往東南，就是我聽見那句「村子今天有事」的東清部落。東清灣面向太平洋，是蘭嶼著名的日出地點，也是浮潛、潛水與海洋活動熱門區域。清晨有人等日出，白天有人下海，晚上小吃店亮起燈；但只要部落有重要的事情，觀光生意有時候也可以先放一邊。

而繼續往南來到野銀部落，旅行者會看見另一種蘭嶼。傳統地下屋、石板屋、菜園、豬與山羊仍散落在日常生活裡。這裡不是被刻意保存起來供人參觀的「文化園區」，而是有人真正住著、工作著、生活著的地方。

這也是理解蘭嶼很重要的一件事：我們眼中的景點，是別人的家。

東清部落，一部分的拼板舟有提供遊客體驗。

來到蘭嶼，先學會當一個客人吧！

在蘭嶼旅行，有些事情不能只用觀光景點的習慣理解。

飛魚季不是表演活動，而是達悟族一年重要的生活與文化時序；祭儀進行時，不應因為好奇而擅自闖入灘頭、儀式空間或拍攝。

停放在海邊的拼板舟，也不只是漂亮的拍照道具。它承載的是造舟技藝、海洋生活、家族關係與文化意義，未經主人允許，不應觸摸、攀坐。

傳統地下屋與民宅更不是露天博物館。看見很美的老人、孩子、服飾、住家與生活場景，拍照之前先問一句「可以嗎？」；進入私人土地與傳統空間之前，也先確認是否開放。

海邊的珊瑚、礁石與自然物，同樣不要任意搬動或帶走，那是部落族人認為可能的靈魂或神靈的棲息地。

這些規矩背後，其實說的都是同一件很簡單的事：我們來到的不是一座只為旅行者而生的觀光島嶼，而是別人世世代代生活的家。

東清部落停靠在岸邊的拼板舟，未經主人允許，不應觸摸、攀坐。

山羊也是蘭嶼的主人之一。

歸途

城市教會我們獨立，把自己的事情處理好，不麻煩別人，也不干涉別人；可是蘭嶼讓我看見另一種生活的可能——一個人可以很獨立，同時也知道自己屬於一群人。

蘭嶼啊，真正最可貴的，除了太平洋、飛魚、拼板舟、地下屋、日出與星空，更是這座島上仍然存在一個在城市裡逐漸陌生的字：我們。

蘭嶼涼台總是能結交到遠方的朋友。

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