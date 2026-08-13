跟著海風去旅行！盛夏漫遊高雄「海線潮旅行」 五大主題遊程探索漁村魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】 盛夏正是走訪高雄海線、感受漁村風情的最佳時節。高雄市政府觀光局推出「2026海線潮旅行」，串聯茄萣、永安、彌陀及梓官四區，規劃五大主題遊程供遊客參考，遊程結合漁村聚落、生態景觀、地方工藝、特色美食及互動體驗，帶領深入探索北高雄海線豐富的自然生態、人文底蘊與漁村產業特色。歡迎相約來高雄吹海風、嚐海味，漫遊北高雄海線風光，感受最道地的漁村魅力。

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，「北高雄」茄萣、永安、彌陀及梓官四區臨海，擁有豐富的濕地生態、漁業產業與海洋文化，形塑出兼具自然與人文特色的海線旅遊廊帶。無論是走訪濕地欣賞自然生態、漫遊漁港體驗漁村生活、品嚐現撈海鮮料理，或深入地方聚落感受職人技藝與社區文化，都能感受北高雄海線多元交織的獨特風貌。今年「2026海線潮旅行」攜手梓官區漁會、永安區漁會、彌羅港文史協會及彌陀區漯底社區發展協會等在地團體，共同推出深度體驗遊程，邀請民眾走進海線聚落，透過小旅行認識地方產業、自然景觀與人文故事，展開一場兼具知性與趣味的夏日旅程。

▲梓官漁會－製冰場體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，本年度海線潮旅行活動規劃「梓官農村漁村雙享行」、「永安石斑魚鄉體驗行」、「彌陀漯底風光體驗行」、「彌陀傳統技藝體驗行」及「茄萣濱海風光一日遊」五大主題遊程。其中，「梓官農村漁村雙享行」安排參訪梓官漁會製冰廠、體驗漁市場糶手喊價拍賣、走進梓平社區體驗剝毛豆，並品嚐在地海鮮料理，帶領遊客從漁港作業到食魚文化，深入認識梓官農漁村特色。「永安石斑魚鄉體驗行」則串聯蘇班長安心漁場、永安濕地及全新「住海邊新手村」，透過地方創生、社區營造、食魚教育及友善養殖體驗，並與返鄉青年交流，感受漁村轉型與地方創生的新風貌。

▲廣闊的永安、茄萣濕地擁有豐富的自然生態。 圖：高雄市政府觀光局／提供

彌陀今年首度推出雙主題遊程，「彌陀漯底風光體驗行」結合漯底山自然公園、竹編工藝、文物館及特色餐食，帶領遊客探索自然景觀與地方故事；全新規劃的「彌陀傳統技藝體驗行」，則透過皮影戲、竹編媽祖及社區導覽，深入認識彌陀珍貴的文化資產與傳統工藝。「茄萣濱海風光一日遊」則串聯濕地生態、宗教文化、興達港觀光漁市及特色店家，讓遊客一次感受茄萣的人文底蘊與濱海風情。

暑假期間，觀光局持續推出多元活動，包括08/08開幕的「高雄親子遊樂園區」系列活動及高雄咖啡節等精彩內容。此外，即日起至8/30止，只要於「鼓山輪渡站」或「棧貳庫」搭船至「旗津輪渡站」、至「高雄流行音樂中心」欣賞演唱會、入住「旗津」及「哈瑪星」地區旅宿，或於「新濱町海洋廚房」單筆消費滿100元，即可獲得一張30元地區限定「旗津ｘ哈瑪星盛夏優惠券」，歡迎把握暑假最後時光，到高雄享優惠、玩透透！更多旅遊資訊請至「高雄旅遊網」、官方 Facebook 及 Instagram 或下載「高雄GO！」APP查詢。

▲海線小旅行造訪彌陀海岸光廊，欣賞開闊迷人的海岸景致。 圖：高雄市政府觀光局／提供

路線1-梓官

梓官農村漁村雙享行

【路線內容】高鐵左營彩虹市集→赤崁老屋聚落→蚵子寮漁港製冰廠/拍賣會體驗→午餐：珍饌活海產→梓平社區剝毛豆體驗→梓平社區彩繪村→通安宮→高鐵左營彩虹市集

【路線特色】 梓官路線以農村為題，先拜訪赤崁社區走讀海邊村落老屋群，再來到南台灣最具規模的蚵仔寮漁港體驗難得的現撈魚貨拍賣，在漁港周邊享用新鮮海產；午後到梓平社區體驗新鮮的剝毛豆體驗，再到知名的彩繪村中欣賞美麗的社區造景，最後前往梓官在地的信仰中心通安宮感受當地風土民情，在旁邊的沙灘上吹著海風伴隨緩緩落下的夕陽結束一天遊程。

路線2-永安

永安石斑魚鄉體驗行

【路線內容】高鐵左營彩虹市集→蘇班長安心漁場→午餐：福山海鮮餐廳→永安溼地→烏樹林製鹽株式會社→鹽田社區彩繪村→泡麵土地公→住海邊新手村→高鐵左營彩虹市集

【路線特色】 拜訪榮獲金牌農村「永安新港社區」的蘇班長安心漁場進行石斑魚抱魚餵魚體驗；中午享用現撈海鮮餐廳美食。午後來到走訪鹽田社區和永安濕地，還有朝聖熱門景點泡麵土地公廟。最後到永安新創青年中心「住海邊新手村」，一起聽聽這群回鄉創業的青年們一路走來的心路歷程，一日走讀漁村收獲滿滿的回家。

路線3-彌陀（A）

彌陀漯底風光體驗行

【路線內容】高鐵左營彩虹市集→漯底山自然公園→午餐：品馨牛排館→竹編竹田工作室→蔦松文物館→漯底社區→餘香咖啡→彌陀漁港海岸光廊→高鐵左營彩虹市集

【路線特色】 來一趟高雄海線的文史之旅吧，從漯底山細說整個彌陀的歷史。深入到漯底社區瞭解到過去曾是斗笠重鎮的特色文化。午後首先到竹田竹編工作室 DIY 體驗竹編工藝，還有拜訪蔦松文物館，傍晚時刻在超人氣餘香咖啡一邊喝咖啡，一邊聽百大漁青張博仁分享養魚趣事，感受漁村漫遊樂活的風情。

路線4-彌陀（B）

彌陀傳統技藝體驗行

【路線內容】高鐵左營彩虹市集→永興樂皮影戲團→竹編媽祖（海尾朝天宮）→漯底社區→餘香咖啡→彌陀漁港海岸光廊→晚餐：香賓海鮮餐廳→高鐵左營彩虹市集

路線5-茄萣

茄萣濱海風光一日遊

【路線內容】高鐵左營彩虹市集→岐漏正順廟→德興堂中藥行→午餐：中藥行藥膳料理→鳳凰軒→茄萣濕地公園→茄萣海岸公園→興達港觀光漁市→高鐵左營彩虹市集

【路線特色】 高雄海線最北行政區，到岐漏正順廟認識藥籤文化，走訪百年德興堂中藥行認識中藥材，體驗藥膳美食。午後到茄萣隱藏40年老茶館鳳凰軒聽老闆分享他對茶葉的堅持；接著到南台灣濕地保育的代表景點茄萣濕地，濕地前身為日治時期的竹滬鹽田，帶領你從濕地生態的漫步出發，走讀海線的鹽業歷史與人文風情。

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