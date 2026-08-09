在地人私藏的退火秘方！高雄「回春青草茶」 古法熬煮的純粹清涼

高雄的夏天真的不是開玩笑的，出門走沒幾步就快被曬乾，比起甜膩的手搖飲，這種時候我更想喝杯天然退火的在地人私藏的「回春青草茶」，一走進門就會看到那尊繫著腰帶的金色針灸銅人，超級顯眼。

點了一杯回春青草茶大口喝下，溫和的草本香和涼意瞬間在喉嚨散開，真的有一秒「回春」的爽快感，沒負擔又超解渴，這杯高雄在地的消暑秘方，趕快收藏起來吧！

位置介紹

地址： 806高雄市前鎮區良和里滇池街13號

電話號碼： (07) 333-5800

回春青草茶藏身在高雄前鎮的靜謐巷弄中，剛好也是在一心勞工公園附近，巷子路口剛好就是前鎮鼎鼎有名的朱爺爺地瓜球，鄰近高雄捷運「獅甲站」與勞工公園，從捷運站步行過來非常方便。

菜單介紹

販售的餐點很簡單，熱食只有簡單1款-古早味什錦菜湯 (可搭配飯或是冬粉)。飲品很特別，回春青草茶是必點，青草美式也很特別呢。

一走進門就會看到那尊繫著腰帶的金色針灸銅人，超級顯眼！

室內空間不大，大約容納10-12人差不多了。滿多客人是直接選擇外帶，如果想感受室內空間的用餐氛圍，假日客滿時需要稍帶片刻，或是像我們一樣避開用餐的巔峰時間。

好復古的中藥櫃台阿，坐在吧檯喝飲料也很不錯。

回春青草茶在50多年前在此創立了「回春國術青草舖」，以前不只跌打損傷、練武之人會來，工人們身體不適也都會來這裡抓藥、貼藥膏，是當時極具人氣的在地日常風景。掛在牆面上的老照片，都是以前留下的回憶。

餐點介紹

我們這天點了2碗什錦菜湯+回春青草茶+翠玉花釀。

什錦菜湯

一碗95，份量不小，裡面除了蔬菜、豆腐外，還有肉片，搭配上附贈白飯或是冬粉，吃起來也是會飽。而且我本來很怕湯不夠熱，沒想到上桌後一喝~湯的溫度很熱～吃起來很加分。

這天我們試了冬粉和白飯的搭配吃法，認真推薦可以選擇白飯，白飯是略帶有硬度的，所以泡下熱湯吃剛剛好。

坐在兩人的小空間用餐⋯⋯熱騰騰吃到滿身汗，如果冷氣在涼一點就更完美啦。

回春青草茶

必點！入口後可以感受到青草茶帶來的涼感，整體而言好喝也不苦~是會想直接外帶大罐裝走的好喝。

翠玉花釀

有濃郁的烏梅味~整體而言也是好呵⋯⋯但相對來說甜度比較高。

「回春青草茶」不只是一家超好拍的文青風老店，更是實實在在用真材實料征服味蕾的實力派。來到這裡，除了必喝招牌的青草茶，還有內行人才懂點、香氣十足的明智醒腦茶，配上一碗熱呼呼的什錦菜湯，喝完真的通體舒暢。

在這個手搖飲滿街的時代，這樣一份堅持古法、無負擔的純粹清涼真的太難得。下次路過前鎮，記得繞進來滇池街，給自己點一杯瞬間「回春」的草本救星吧！

回春青草茶

地址： 806高雄市前鎮區良和里滇池街13號

電話號碼： (07) 333-5800

營業時間：11:00~18:00 (周一公休)

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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