高雄最大親子遊樂園8/8開幕！30項設施免費玩、YOYO家族嗨翻暑假

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼打造全台最大戶外親水空間「星光水岸公園」，高雄市政府再次活化台鐵高雄機廠舊有場域，保留機廠挑高鋼構與鐵道工業特色，打造「全台最大半室內」、全面免費開放的親子遊憩場域－「高雄親子遊樂園區」。園區08/08父親節正式開幕，不僅特別邀請「高雄熊」與「YOYO 家族」香蕉哥哥擔任觀光大使，08/08-08/23連續三個週末，更加碼推出「YOYO 明星見面會」、卡通明星互動、親子舞台演出及特色市集等暑假限定活動，邀請全國親子家庭一起到高雄共度歡樂暑假！

▲高雄首座半室內親子遊樂園。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市長陳其邁表示，高雄近年持續推動城市空間活化，結合歷史文化保存與公共建設，打造兼具休閒、觀光與生活機能的優質公共空間；由台鐵高雄機廠轉型活化的「高雄親子遊樂園區」，不僅是佔地面積全國最大，也是高雄首座融合遊憩與教育功能的公立半室內親子遊樂空間。園區完整保留機廠挑高鋼構與鐵道工業建築特色，並導入體能探索、親子互動及教育體驗等多元功能，規劃天車網繩遊藝裝置、抱石攀岩、跑酷練習場、雲朵彈跳床及輪動坡道場等30多項免費遊樂設施，提供不受天候影響的遊憩空間，讓大小朋友在遊戲與互動中共享親子時光。

觀光局長高閔琳表示，歡慶「高雄親子遊樂園區」正式開幕，08/08開幕當天將由「高雄熊」與「YOYO 家族」香蕉哥哥率先為連續三週的週六、日（至08/23）暑假限定活動揭開序幕；園區周邊綠地也特別打造大型卡通明星拍照打卡區，由壽山動物園「壽Q家族」、麗莎和卡斯伯、PINGU、YOYOMAN 及 YAMY 等人氣角色大型氣偶一同陪伴大小朋友同樂。

▲連續三週「YOYO 明星見面會」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，「高雄親子遊樂園區」由「高雄熊」與「YOYO 家族」香蕉哥哥擔任活動大使，08/08起連續三週週末均安排「YOYO 明星見面會」、卡通明星互動、街頭藝人演出、魔術秀及親子舞台表演。此外，活動現場不僅邀集多家高雄人氣品牌打造特色美食市集，後續還有更多驚喜活動將陸續公布。歡迎民眾把握親子樂園開幕期間，和孩子一起進來體驗設施、休憩遊樂、品嚐美食與表演欣賞，一起度過充實的親子假期。

▲集結多家高雄人氣品牌打造特色美食市集。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局提醒，活動期間歡迎搭乘高雄輕軌至「凱旋武昌站」，下車步行1分鐘即可抵達園區，或利用100路公車可抵達武慶路「鐵路機廠」站。為因應開園期間大量人潮，交通局亦特別於8月假日加開免費接駁車，往返捷運橘線「文化中心站3號出口」及輕軌「凱旋武昌站」，營運時間為09:00-19:00，每20分鐘一班。歡迎多加利用大眾運輸前往親子樂園，不僅節能減碳做環保，更能免去塞車及尋找停車位困擾。

▲活動期間交通資訊。 圖：高雄市政府觀光局／提供

為營造安全便利的遊憩環境，「高雄親子遊樂園區」活動期間將視人潮及車流狀況適時實施交通疏導，請多加利用「大眾運輸＋免費接駁車」前往。更多活動資訊請至「高雄旅遊網」、官方 Facebook 及 Instagram 或下載「高雄GO！」APP 查詢。

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