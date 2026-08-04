我到蘭嶼當夜貓族，過得如此天經地義！原來晚上才是蘭嶼旅行最美的時刻

從台北前往蘭嶼，光是來回交通就足足花上2天。

抵達蘭嶼後，更是把白天行程排得滿滿，浮潛、環島、部落、市集、秘境、餐廳，一站接著一站，最後累到晚上八、九點，直接倒頭就睡，連續好幾天，再匆匆忙忙趕著船班返回家，殊不知，這樣安排，完全錯過了蘭嶼最美的夜晚風光。

蘭嶼的夜晚，比白天更熱鬧。

夏天傍晚五點左右，整座島開始慢慢降溫。

人們坐在海邊等夕陽，把一天最繽紛的光線看完；簡單吃過晚餐、洗個澡，晚上九點多再騎著機車出門，迎接真正屬於蘭嶼的一天。

海風吹過環島公路，只有機車燈照亮眼前幾十公尺；沒有城市光害，銀河清楚得像一條真正的河流；偶爾還能遇見夜行生物，在道路旁安靜活動；最後關掉引擎，停在涼亭，看著星空橫跨夜空，讓海浪聲取代所有背景音，直到凌晨一、兩點才慢慢回到民宿。

而夏天的清晨四點多，東邊海平面又開始亮了。再一次騎上機車，到東清灣、朗島或任何一座面向太平洋的海岸，看台灣第一道曙光從海面升起，等太陽完全升空，吃完早餐，再心滿意足回民宿正式補眠。

青青草原的落日。

東清灣夜市。

蘭嶼5天4夜 夜貓族的行程走法

這次的五天四夜，我把蘭嶼最珍貴的夜晚放在旅行主角。

特別是中間連續兩天徹底調整作息：傍晚等夕陽、深夜追銀河、夜遊環島拍星空、清晨追曙光，從日落、星空、銀河一路玩到日出，直到第四天才切換回白天模式，尋找最迷人的蘭嶼藍。

很多人會問，不累嗎？奇妙的是，一點也不。

我想，是因為這並不是刻意熬夜，而是順著蘭嶼的節奏生活。

畢竟夏天的正午陽光炙熱，本來就不適合長時間在戶外奔波；反而當夕陽落下、海風吹起，整座島才慢慢甦醒。把白天留給休息，把夜晚留給旅行，你會發現，蘭嶼最精彩的風景、最舒服的溫度，以及最令人難忘的時刻，幾乎都發生在太陽下山之後。

八代灣的夕陽餘暉。

Day1 第一天給你最經典的蘭嶼環島風景

📍今日景點：蘭嶼環島公路

📍今日餐食：午餐：野銀部落品嚐豬肉料理、晚餐：紅頭部落品嚐飛魚料理

📍行程概述：蘭嶼船班通常是下午14點左右抵達蘭嶼開元港，借了機車後，就可以開始環島了。環島公路沿途都是經典美景，繞一圈，從開元港出發，陸續經過蘭嶼燈塔、朗島秘境、東清秘境、東清灣、野銀冷泉、青青草原、八代灣、椰油國小，以及一路經過的各種奇岩怪石… 朋友們，拿出你的相機拍照吧！記得出發之前先把空間清一清。

山羊是環島公路上的好夥伴。

Day2 第二天開啟夜貓族模式

📍今日景點：東清部落看日出、睡一整天、紅頭部落看日落、朗島部落看星星

📍今日餐食：早餐：東清三十三早餐店、午餐：午睡起來吃泡麵配啤酒、晚餐：紅頭部落蘭嶼旅人‧Rover

📍行程概述：清晨4點起床，前往東清灣追台灣第一道曙光；吃完早餐過後，直接回民宿，哪都不去，蓋被子吹冷氣狂睡一整天，直到窗外的天空逐漸轉成藍色以外的顏色，約莫傍晚17點左右，起身著裝騎往紅頭部落的夜景景觀餐廳，一邊等夕陽，一邊好好吃飯，等到21點多騎往朗島部落看星星、拍銀河，直至凌晨1、2點才回房。

雙獅岩的星空模式。

軍艦岩的星空模式。

Day3 第三天夜貓族模式

📍今日景點：朗島部落看日出、睡一整天、椰油部落看日落、蘭嶼氣象台看星星

📍今日餐食：早餐：阿力給飛魚飯糰、午餐：午睡起來吃泡麵配啤酒、晚餐：東清部落夜市

📍行程概述：清晨4點起床，前往朗島部落，途中隨意選一個心儀涼台，脫了鞋，躺在涼台上，感受台灣第一道曙光曬醒在臉上；吃完早餐過後，一樣直接回民宿，哪都不去，蓋被子吹冷氣狂睡一整天（或是你想要追劇、做瑜珈也可以XD）直到窗外的天空逐漸轉成藍色以外的顏色，約莫傍晚17點左右，起身著裝騎往椰油部落的夜景景觀餐廳，一邊等夕陽，一邊好好吃飯，等到21點多騎往蘭嶼氣象台看星星、拍銀河，直至凌晨1、2點才回房。

準備一台星空模式的相機是很重要的。

東清灣的曙光，也是台灣第一道曙光的地方。

一定要找間適合午睡的民宿。

Day4 第四天開啟蘭嶼藍攝影模式

📍今日景點：朗島秘境泡水、野銀部落泡冷泉、紅頭部落八代灣踏浪

📍今日餐食：午餐：東清滷味或野銀豬排飯、晚餐：雯雯芋頭冰

📍行程概述：今天只有一個任務，就是拍到一張你心目中最美的蘭嶼藍。為了增加更多藍色層次，藍天搭配藍海的視角是一定要得，而推薦朗島秘境、野銀部落、八代灣三處，都具備泡泡海水但頭髮不濕的玩法，前往路線也相對單純與好走，你可以依照當天天氣來安排順序，畢竟，你也算是蘭嶼待了四天的孩子了，學會獨立了吧。

朗島部落的朗島秘境。

Day5第五天乖乖回台灣 繼續賺下一趟旅費吧

📍今日景點：雙獅岩、坦克岩、像水渠一樣、開元港 地理參考資料

📍今日餐食：暈船藥是最應該吃的

📍行程概述：把自己送回台灣的家，蘭嶼掰掰。

歸途

都市的時間，由捷運班次、巴士時刻表與行事曆決定；而蘭嶼的時間，則由太陽、月亮、潮汐與星空決定。

來到這座島上，與黑夜相伴，它沒有要求你多看幾個景點，而是邀請你，暫時放下時鐘，改用日出、日落與滿天星斗，重新安排一天。

這或許就是蘭嶼最吸引我的地方。

好喜歡跟著涼亭裡的陌生人，一起迎接日出。

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