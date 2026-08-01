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巨型白爛貓化身恐龍！ 「2026夏日童樂趴」狂嗨澎湖14天 沉浸式恐龍夜行、打卡還送白爛貓扇

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／澎湖縣馬公市公所提供
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暑假澎湖玩樂再加一！馬公市公所打造的「2026馬公夏日童樂趴」於8月1日熱鬧登場，連續14天免費開放！今年首度引進沉浸式《恐龍夜行》互動劇場，搭配大型氣墊、獨角獸滑水道與美食市集，讓大小朋友玩到嗨翻！

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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逼真恐龍出沒！《恐龍夜行》帶小朋友展開夏夜大冒險

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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2026馬公夏日童樂趴最具亮點的是驚險又吸睛的《恐龍夜行》沉浸式劇場！主辦單位攜手「缺席舞團」，在開幕晚會呈現大型互動演出《恐龍探險隊》，特別出動日本等級的拟真大恐龍「南瓜」與「刺刺」親臨現場。故事以「找回恐龍蛋」為主軸，邀請大家接下解謎任務、近距離互動，打造最具沉浸感的夏夜冒險體驗。

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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巨型白爛貓驚喜現身！拍照打卡限量送周邊扇子

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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萌爆超大「恐龍版白爛貓」氣偶搶先進駐園區！只要在開幕期間與恐龍爛爛拍照打卡並上傳社群，就能到服務台兌換超萌的限量文創扇子。活動期間每日18:30起，更會發放限定美食券（平日限量 100 張、假日 200 張）、白爛貓主題貼紙以及免費冰棒，數量有限，想搶好康千萬別錯過！

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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水陸一次玩夠！大型氣墊樂園＋獨角獸滑水道清涼開放

圖／澎湖縣馬公市公所提供
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為了給孩子們最豐富的暑假回憶，園區打造了多款主題遊戲區！現場規劃有「昆蟲森林樂園」、「星際探險樂園」、專為幼童設計的氣墊遊戲區，以及最受期待的「獨角獸滑水道」，不管是想體驗陸上大型機械遊具，還是衝滑水道享受清涼，都能一次滿足！

2026馬公夏日童樂趴

．活動日期：2026年8月1日至8月16日(註：每週二為休園日)

．開園時間： 每日 16:00 – 21:30

．活動地點： 澎湖縣馬公市新店路、永祿街口草地（馬公市公所後方草皮）

．週末加碼： 週六、週日晚間皆有在地樂團、爵士鼓與氣球魔術表演接力登場

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