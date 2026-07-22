巨型鯨魚首度翱翔旗津！「旗津風箏節」7／25飛揚 FUN暑假微旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假最受親子期待的海濱盛會即將登場！高雄市政府觀光局於07/25-08/02連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場「鍾愛之門」周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。2隻35公尺巨型鯨魚風箏將於全台首度亮相、翱翔天際，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀、狂歡 DJ 秀、親子互動活動及9座氣墊水樂園等豐富內容。邀請遊客搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪，安排一趟「住一晚、玩兩天」的旗津夏日微旅行，盡情享受海港風情與歡樂暑假！

▲「氣墊水樂園」同步登場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，近年高雄接連獲國際旅遊平台 Agoda、Klook 及 Expedia 評選為亞洲高 CP 值及最具魅力旅遊城市，而擁有沙灘、海景、美食及渡輪等多元旅遊特色的旗津，更是國內外旅客喜愛的濱海度假勝地之一。高雄暑假代表性活動「旗津風箏節」是全台少數可以從白天嗨玩到夜晚的大型風箏展演活動。白天有壯觀海洋主題風箏翱翔天際和「氣墊水樂園」，夜晚則有夢幻夜光風箏、精彩火舞和 DJ 音樂演出。邀請大家放慢腳步、在旗津住一晚，感受不同時段的港灣魅力。

「2026旗津風箏節」FUN 暑假的好去處。 圖：高雄市政府觀光局／提供

今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。活動期間於每個週日夜晚，皆安排精彩火舞表演。週六則推出不同主題活動，07/25於「鍾愛之門」沙灘舉辦狂歡 DJ 秀，08/01邀請「糖果星球姐姐」帶來唱跳互動及趣味泡泡秀，陪伴大小朋友歡樂 FUN 暑假。此外，「氣墊水樂園」也同步登場，今年特別規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施；期盼讓親子盡情玩水消暑，讓孩子放電、大人也能輕鬆同樂。

▲週日夜間加碼精彩火舞表演。 圖：高雄市政府觀光局／提供

07/25活動當天，只要穿著海洋生物元素服飾，即可參加親子闖關活動，完成挑戰即可獲得限量小水槍。08/01則推出旗津美食打卡活動，只要至指定景點完成3處拍照打卡，即可兌換限量400份「津讚券」，品嚐旗津在地特色美食。此外，現場也規劃「DIY手作風車」、「海陸動物造型紙箱拍拍樂」及「碰碰泡泡球」等親子體驗活動，即日起即可至「FUN旗津」Facebook 粉絲專頁預約報名，名額有限，額滿為止。

為鼓勵遊客深度遊旗津，「2026旗津風箏節」活動期間更串聯旗津及哈瑪星周邊20家特色店家，包括新濱町海洋廚房、Moon月鯉灣景觀咖啡廳、西岸手作義式冰淇淋、鴨角活海產店、大碗公冰店－旗津店、孫大衛炸物、海中金餐廳等，均共同推出期間限定優惠。

暑假到高雄兩天一夜遊，規劃旗津海灣小旅行，充分感受高雄港灣、旗津美食美景的夏日風情。更多旅遊資訊請至「高雄旅遊網」、官方 Facebook 及 Instagram 或下載「高雄GO！」APP 查詢。

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