低調的50年老字號！高雄鴨肉老店 平價好吃「煙燻鴨切盤、煙燻滷味」一進店就能聞到香氣

在高雄前金挖到一家，超低調！但是超好吃的高雄鴨肉老店，月娥鴨肉！在大立對面擺攤起家，到現在搬到自強二路，傳承三代，已經開了50年。這裏最主打就是每日新鮮汆燙、煙燻鴨肉！

煙燻入味，鴨皮油脂多，肉嫩口。加上還有好吃的煙燻滷味、鴨肉粄條、鴨肉冬粉，價格實在，平假日用餐都要排隊！

2026吃到最喜歡的高雄鴨肉！！鴨肉的軟嫩配上恰到好處的煙燻香氣，就是這家超低調！50年高雄鴨肉老字號，月娥鴨肉～～

在地人推薦50年高雄鴨肉老店：月娥鴨肉

這家前金區的月娥鴨肉在高雄已50年。最早在高雄大立百貨對面擺攤（當年稱為「老謝鴨肉」），後來因為店名商標註冊有人使用，加上傳到第二代媳婦，店名後來改為月娥鴨肉，目前已由第三代經營。

這家鴨肉是每天早上新鮮現煮，煙燻而成，整間店走進去就聞得到煙燻鴨的香氣。

以及手停不下來，一直切鴨的小哥，實在是外帶跟內用生意太好了啊！！

月娥鴨肉菜單（2026年版）

月娥鴨肉推薦必點

1/4鴨肉切盤（後腿）$140

月娥鴨肉的切盤有前胸跟後腿，大推後腿！皮更多、油脂更豐富～

每日溫體鴨肉現煮，肉超嫩而且完全沒有腥味！煙燻香氣恰到好處，鹹度也很剛好，直接吃不用沾醬就非常讚！

月娥鴨肉的鴨肉湯冬粉、鴨肉乾板條也是不少人來的必點。

鴨肉乾粄條 $70

這碗鴨肉乾粄條真的很厲害，走的是純樸耐吃的路線！粄條本身超咕溜又很有嚼勁，最精華的就是那個鴨油，一拌開整碗香氣直接衝出來，油脂香超夠卻不會讓人覺得膩口。搭配帶點甘甜的古早味醬汁，完全把鴨油的香氣帶出來。

鴨肉冬粉 $60

用鴨骨慢慢熬出來的高湯非常甘甜，喝得到很純粹的鴨香，加上油蔥酥點綴，那古早味的香氣直接昇華。吸飽湯汁的冬粉滑順軟Q，吸一大口，高湯的清甜和油蔥的鹹香在嘴裡爆開。沒有加什麼浮誇的配料，卻是簡簡單單的樸實好吃味道。

滷味（鴨胗、米血、鴨腸） $130

那天夾了高湯煮米血、滷鴨腸、滷日本昆布、滷鴨胗，每、一、樣、都、非、常、推！！鴨腸尤其得到我們家的喜愛，Q彈有嚼勁，吸附濃郁滷汁，卻不會太硬難以咬斷，我媽跟我妹邊吃邊誇講不停～

月娥鴨肉評價/用餐心得

只能說這家高雄鴨肉真的相見恨晚！每天新鮮煮的鴨肉就是新鮮又嫩口，加上煙燻入味鹹香剛剛好，做成鴨肉切盤、鴨肉乾板條、鴨肉冬粉都好吃！難怪只要用餐時間都大排長龍！推薦給愛吃鴨肉的大家～

地址：高雄市前金區自強二路72號

電話：07-211-4602

營業時間：11:00~19:30（週三公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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