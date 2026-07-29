快訊

含淚血虧！韓散戶在槓桿ETF暴虧56兆韓元 官員出面致歉

張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突爆粗口…韓國瑜緊急宣布散會

柯文哲證實個人帳戶全被查封 自嘲到處化緣奉旨乞討「不太需要錢」

低調的50年老字號！高雄鴨肉老店 平價好吃「煙燻鴨切盤、煙燻滷味」一進店就能聞到香氣

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

在高雄前金挖到一家，超低調！但是超好吃的高雄鴨肉老店，月娥鴨肉！在大立對面擺攤起家，到現在搬到自強二路，傳承三代，已經開了50年。這裏最主打就是每日新鮮汆燙、煙燻鴨肉！

煙燻入味，鴨皮油脂多，肉嫩口。加上還有好吃的煙燻滷味、鴨肉粄條、鴨肉冬粉，價格實在，平假日用餐都要排隊！

2026吃到最喜歡的高雄鴨肉！！鴨肉的軟嫩配上恰到好處的煙燻香氣，就是這家超低調！50年高雄鴨肉老字號，月娥鴨肉～～

在地人推薦50年高雄鴨肉老店：月娥鴨肉

這家前金區的月娥鴨肉在高雄已50年。最早在高雄大立百貨對面擺攤（當年稱為「老謝鴨肉」），後來因為店名商標註冊有人使用，加上傳到第二代媳婦，店名後來改為月娥鴨肉，目前已由第三代經營。

這家鴨肉是每天早上新鮮現煮，煙燻而成，整間店走進去就聞得到煙燻鴨的香氣。

以及手停不下來，一直切鴨的小哥，實在是外帶跟內用生意太好了啊！！

月娥鴨肉菜單（2026年版）

月娥鴨肉推薦必點

1/4鴨肉切盤（後腿）$140

月娥鴨肉的切盤有前胸跟後腿，大推後腿！皮更多、油脂更豐富～

每日溫體鴨肉現煮，肉超嫩而且完全沒有腥味！煙燻香氣恰到好處，鹹度也很剛好，直接吃不用沾醬就非常讚！

月娥鴨肉的鴨肉湯冬粉、鴨肉乾板條也是不少人來的必點。

鴨肉乾粄條 $70

這碗鴨肉乾粄條真的很厲害，走的是純樸耐吃的路線！粄條本身超咕溜又很有嚼勁，最精華的就是那個鴨油，一拌開整碗香氣直接衝出來，油脂香超夠卻不會讓人覺得膩口。搭配帶點甘甜的古早味醬汁，完全把鴨油的香氣帶出來。

鴨肉冬粉 $60

用鴨骨慢慢熬出來的高湯非常甘甜，喝得到很純粹的鴨香，加上油蔥酥點綴，那古早味的香氣直接昇華。吸飽湯汁的冬粉滑順軟Q，吸一大口，高湯的清甜和油蔥的鹹香在嘴裡爆開。沒有加什麼浮誇的配料，卻是簡簡單單的樸實好吃味道。

滷味（鴨胗、米血、鴨腸） $130

那天夾了高湯煮米血、滷鴨腸、滷日本昆布、滷鴨胗，每、一、樣、都、非、常、推！！鴨腸尤其得到我們家的喜愛，Q彈有嚼勁，吸附濃郁滷汁，卻不會太硬難以咬斷，我媽跟我妹邊吃邊誇講不停～

月娥鴨肉評價/用餐心得

只能說這家高雄鴨肉真的相見恨晚！每天新鮮煮的鴨肉就是新鮮又嫩口，加上煙燻入味鹹香剛剛好，做成鴨肉切盤、鴨肉乾板條、鴨肉冬粉都好吃！難怪只要用餐時間都大排長龍！推薦給愛吃鴨肉的大家～

月娥鴨肉

地址：高雄市前金區自強二路72號

電話：07-211-4602

營業時間：11:00~19:30（週三公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

低調的50年老字號！高雄鴨肉老店 平價好吃「煙燻鴨切盤、煙燻滷味」一進店就能聞到香氣

udn走跳美食／美食好芃友 在高雄前金挖到一家，超低調！但是超好吃的高雄鴨肉老店，月娥鴨肉！在大立對面擺攤起家，...

「水湳轉運中心」8/5啟用！台中新交通門戶登場　6公尺巨型史努比與快閃市集同步開跑

台中市「水湳轉運中心」將於8月5日啟用，結合國道客運、市區公車及未來捷運橘線，提升交通便捷性。啟用同時，6公尺巨型史努比也將亮相，帶來親子快閃活動與新打卡熱點。

絕美紅葉階梯！宜蘭太平山人氣住宿推薦

【FunTime小編群】太平山是位在宜蘭大同鄉的國家森林遊樂區，整座山區面積廣達12,930公頃，園區內有溫泉、雲海、雪景、瀑布、湖泊、楓葉等豐富的景觀資源，搭配上林木蓊鬱、雲霧繚繞的美景，真是名副其實的「人間仙境」。最特別的是在太平山賞楓不用等秋天！太平山國家森林遊樂區的「紫葉槭」在4月展開就是紫紅色，一直持續到9月都能賞楓紅，是非常特別的景色！

新北捷運三鶯線再添亮點！原民彩繪列車、Q版公仔一次看

新北捷運三鶯線再添話題新亮點！全新原住民主題彩繪列車正式上路，不僅外觀吸睛，車內還藏有Q版原住民族角色公仔與互動設計。隨著列車採隨機發車方式行駛，未來也可望掀起新一波拍照打卡與追車熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。