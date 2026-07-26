高雄隱藏版「神級燒臘店」！米其林師傅的超強廣式燒鵝、焦糖蜜汁叉燒、蔥油雞

又讓我挖到一家厲害的高雄燒臘店！！藏在高雄大社中山路的「燒腊鋒」，有我近年來吃到最驚豔的廣式燒鵝腿、焦糖蜜汁叉燒！由曾在台北米其林頤宮餐廳擔任燒臘師傅的老闆經營，堅持使用溫體肉類、遵循複雜工序，每日手工烤出好吃的叉燒、燒鵝，那經典味道一吃就知道不同！！超級推薦愛吃港式燒臘的大家，一定要找時間來試試看！

好久沒吃到水準級的廣式燒鵝了！而且不是在什麼很貴的飯店餐廳，是高雄大社的一間燒臘小店啊啊啊！而且不是在什麼很貴的飯店餐廳，是高雄大社的一間燒臘小店啊啊啊！

隱藏版神級高雄燒臘燒鵝：燒腊鋒

這間高雄大社中山路的燒腊鋒，是老饕朋友大力推薦我來吃的，據他說法是：「真的超強的水準，如果開在高雄市區我會一週買兩次！」但他說一兩週開車來一次也絕對值得，實在是其他燒臘店吃不到的味道。

本來以為是燒腊鋒是燒腊快餐店，結果用餐空間還蠻現代感的，冷氣也夠強，用餐起來相當舒服。

燒腊鋒菜單（2026年版）

這裡主打廣式燒鵝、焦糖蜜汁叉燒、蔥香冷油雞，多人來可以單點，一兩人來也有個人獨享餐。

燒腊鋒的主廚（也是老闆）曾任職於米其林三星餐廳「頤宮」餐廳燒臘廚師。店內主打高雄少見的廣式燒鵝、焦糖蜜汁叉燒以及潮州滷味，並且堅持以每日新鮮溫體肉來製作。

高雄燒腊鋒推薦必點

來這就是吃燒臘的啊！！！推薦必點廣式燒鵝、叉燒，這天後來吃到蔥油雞也覺得超強！

廣式燒鵝（小份升級後腿）$310

來到燒腊鋒，招牌廣式燒鵝絕對必點！我們點單點小份燒鵝，再升級換成腿，一盤這樣約2-3人分享。

這個廣式燒鵝真的是近年吃到，高雄廣式燒鵝第一名！！甚至贏過很多星級飯店粵菜廳。外皮經過烘烤呈現棗紅色，咬下時會發出輕脆的「喀滋」聲；鵝肉則柔嫩多汁，咀嚼散發濃郁油香，口感細緻且不乾，超超超級好吃！

叉燒拼油雞（中）$350

叉燒和油雞有附上沾醬與蔥鹽醬。

叉燒

溫體豬醃製入味，再以高溫烘烤逼出油脂並鎖住肉汁，出爐前反覆蜂蜜讓外皮油亮。

而和高雄其他家燒臘吃到的不同，燒腊鋒主廚的叉燒現點現厚切，不僅口感好，也保留最多肉汁。這道叉燒我爸誇讚不已，說跟在港澳米其林餐廳吃到的好像！

蔥油雞

主廚特選當日溫體土雞，並用「海南雞」低溫泡熟的方法，讓雞肉保有最棒嫩度，吃的時候可再搭配蔥薑醬。

雞肉的嫩度真的超乎想像～從沒吃過那麼嫩的蔥油雞！！雞皮帶著一層薄薄的皮凍，口感彈牙爽脆，蔥香濃郁，真的好好吃啊啊啊啊啊！

潮汕滷味（花生、海帶、黑輪）

比起台灣用醬油來滷，潮汕滷味是用陳年滷汁加上香料去滷，多了帶一點甜味的香料層次。

滷鵝掌 $60（不定期有）

當天去看到有滷鵝掌就點了！ 外皮略滑且富有彈性，滷汁的甘香醇厚完美滲透，越嚼越香，好想配啤酒！

鵝油乾拌麵 $50

鵝油加上潮汕滷汁拌的麵，鹹香有味，搭配廣式燒臘不搶味。

燒腊鋒評價/用餐心得

只能說這麼厲害的高雄燒臘店，我居然現在才吃到！！！說是星級餐廳水準完全不誇張～皮脆到爆的燒鵝，入味叉燒，跟嫩到不行且蔥香濃郁的蔥油雞，每一道都讓人驚艷！！真的很值得開車30分鐘來吃～就是每日數量有限，建議先訂購再比較能確保吃到。

喔對！大社中山路不好停車，我媽當天搜尋找到「大社區公所」對面有一個平面計費停車場，走路到燒腊鋒約6-7 分鐘。

地址：高雄市大社區中山路125號

電話：(07) 353-8110

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00（每週三公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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