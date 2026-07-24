高雄最強咖哩麵包！「中村文御」進駐大立百貨A館 咖哩起司爆餡的邪惡美味必嚐

終於可以每天都買到高雄最強咖哩麵包！！每次開限定場次都被買光的中村文御咖哩麵包有固定位置了！正式進駐高雄大立A館 B1～而且天天都有，不用等特定時間！

中村文御咖哩麵包由主廚精心研發，使用日本日清小麥粉做麵糰，並堅持以48小時熟成工法製作咖哩內餡，外層炸得酥脆、麵包體依然Ｑ軟細緻！

咖哩餡更用美國牛肋條，燉煮入味，與濃厚咖哩完美融合，每一口都吃得到香濃咖哩與牛肉塊、馬鈴薯！咖哩麵包控們絕對值得衝一波～

中村文御咖哩麵包進駐大立

之前都要跟特定場次才吃得到的中村文御咖哩麵包，終於！！有固定地方可以買，每天都吃得到了～中村文御進駐大立A館B1F，販售每天新鮮現炸咖哩麵包！

一去剛好是現炸咖哩麵包出爐！！滋滋滋的聲音和金黃色的脆皮，看上去就覺得好可口！！

不過，剛炸好時超燙，店員都會先放一下瀝油，再現場夾取給客人或放保溫，確保客人吃到都是最脆的口感。

中村文御進駐大立專櫃後，「經典牛肉咖哩麵包 2.0」包裝也更精緻方便！用盒子裝取並用紙袋包著，讓大家好幾個也不會擠在袋中壓扁，吃的時候也非常好拿不沾手。

拿到的牛肉咖哩麵包沈甸甸的，超有份量感！！講真的，女生吃一個已經不只下午茶，根本可以當一個午餐的份量！

高雄最強咖哩麵包：中村文御咖哩麵包

經典牛肉咖哩麵包 $140

外皮特選用日本日清小麥粉製作，現炸出來的金黃色澤超誘人，一口咬下去「卡滋」作響，酥脆到不行卻完全不油膩！

最厲害的是裡面咖哩牛肉爆餡內餡，是耗時 48 小時慢火熟成的濃郁咖哩，搭配燉到軟嫩入味的美國牛肋條和鬆軟馬鈴薯塊，層次超豐富，而且裡面還包莫札瑞拉起司，趁熱輕輕一拉，起司牽絲，但要注意這時候吃還是超燙哈哈！我第一口整個被燙到！！！

真的要給大家近距離看一下，中村文御的咖哩牛肉麵包不是空心，咖哩料、超、滿、的！！

而這間中村文御大立門市，也有展售品牌的造型小餅乾，用小衣架掛起來超可愛的！！

或是這種適合送禮的造型餅乾盒，現場也有蠻多種選擇。

2026中村文月餅禮盒也已經推出！今年的包裝又非常亮眼，品項也多元，蛋黃酥、餅乾組合都有。老闆真的很認真在挑欸！！

（老闆：我們很多企業客戶，每年都要推出不同口味、不同包裝給他們一些驚喜）

中村文御咖哩麵包評價/品嚐心得

這次在大立Ａ館吃到2.0升級版，真的很驚！艷！一咬下去，麵包體完美展現了外脆內Q的咬感，完全不乾柴。最讓人驚喜的是咖哩內餡更飽滿更豐富！

吃得到燉得軟嫩的牛肉塊，搭配上慢火熟成的咖哩醬，濃郁之外還帶有豐富的香氣層次！咖哩控或是愛吃炸咖哩麵包，超推薦一定要試試！！！

中村文御 大立A館

地址：高雄市前金區五福三路57號（大立百貨 A 館 B1F）

營業時間：10:30 – 21:30

電話：0928-502-289

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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