799元爽吃四種日本和牛！ 高雄燒肉「碳村燒肉本舖」推薦，居然有韓國最夯「無目鰻」太驚艷

貪吃鬼熊熊身邊的朋友每次揪吃高雄燒肉，滑了一圈高雄美食地圖名單後，往往看見的、不是吃到飽就是熟悉到不能再熟悉的牛五花、豬梅花、雞腿肉，老實說，吃久了真的會有種「今天是不是又要複習同一份考卷」的感覺，直到最近我跑來新興區新田路附近的碳村燒肉本舖新田店，才發現原來燒肉還可以玩＋吃得這麼有趣。

如果你跟我一樣，看到菜單喜歡先找那些平常吃不到的食材，那這裡真的會讓你眼睛越看越亮唷，除了有最近在韓國討論度超高、許多韓國美食創作者都推薦一定要試試看的「無目鰻」之外，居然還有豬視神經、豬喉軟骨、豬天梯這些連不少燒肉店都不一定吃得到的特色部位，完全就是內臟控的天堂。

更讓我意外的是，身為日本和牛愛好者，每次看到和牛價格都會默默吞一下口水，沒想到這裡晚上八點半後居然推出和牛盛合優惠，一份７９９元就能一次吃到四種不同部位的日本和牛，從老饕上蓋、背肩、羽下到雪花牛，每一塊都有不同油花與口感，不用花上好幾千元，就能體驗日本和牛不同部位的魅力。

而且這間店的位置就在新堀江商圈旁，距離捷運中央公園站不遠，無論是逛街逛到肚子餓、朋友聚餐、下班想吃點好的，甚至晚上想找一間能一路吃到凌晨的高雄宵夜燒肉，都非常適合，最重要的是，它不是靠浮誇擺盤吸引人，而是真的把食材特色端上桌，每一道都有自己的存在感，讓人邊烤邊聊天，還會一直冒出一句：「欸，這個我第一次吃耶！」

如果你最近也開始覺得高雄燒肉店都大同小異，不妨來碳村燒肉本舖新田店換換口味，這一餐，不只是吃燒肉，更像是在解鎖一份平常很少有機會接觸的燒肉菜單，下一段我再帶大家看看店內環境，以及為什麼它會讓人一坐下就有種可以慢慢烤、慢慢聊、一路待到深夜的舒服氛圍。

用餐環境｜日式木質氛圍，聚餐聊天也很舒服

走進碳村燒肉本舖新田店，第一個感覺不是熱鬧，而是舒服，店內大量運用木質裝潢，搭配暖黃色燈光，少了不少一般燒肉店那種吵雜、油煙瀰漫的印象，反而多了一點日式居酒屋的放鬆氛圍。

每桌都有獨立空間感，不管是兩三個好友聚餐，還是一群人下班相約吃燒肉，都不太會被隔壁桌打擾。

我自己很喜歡它沒有刻意做得很浮誇，而是用簡單乾淨的設計，把重點留給桌上的食材，每張桌子都配置烤爐、餐具與抽風設備，坐下後不會覺得擁擠，聊天、烤肉、拍照都很自在，尤其晚上點燈後，木頭色澤搭配柔和燈光更有質感，邊烤著肉、喝著啤酒，真的會讓人不知不覺將上班的疲勞卸下了，加上營業到凌晨兩點，無論是宵夜聚餐、生日慶祝，或是下班後想犒賞自己一頓燒肉，這裡都很適合慢慢享受，不用急著吃完就離開。

為什麼最近韓國人都在吃「無目鰻」？

從釜山排隊美食，到高雄也能吃得到。

如果你最近有在滑韓國美食影片，不管是 YouTube、Instagram 還是韓國旅遊節目，應該會發現「無目鰻（꼼장어）」的出鏡率越來越高，它其實不是大家熟悉的蒲燒鰻，而是韓國人口中的盲鰻（Hagfish），因為眼睛已經退化，所以在台灣也有人稱它為「無目鰻」。

根據我從網路上找到的資訊，無目鰻最早是在韓國南部沿海，尤其釜山、札嘎其市場、南浦洞一帶開始流行，早年是當地漁民經常享用的在地料理，後來逐漸演變成代表性的燒烤美食，如今更成為不少韓國人到釜山旅遊必吃的特色料理之一，許多店家都是直接放在炭火上燒烤，再搭配韓式辣醬或鹽烤享用，到了用餐時間經常大排長龍。

韓國人之所以這麼喜歡無目鰻，除了Q彈有嚼勁的特殊口感，更因為它富含膠質與蛋白質，因此常被視為夏天補充體力的人氣料理，不少韓國觀光網站也將它列為值得體驗的在地美食之一。

以前想吃無目鰻，大多只能飛一趟韓國才有機會品嚐，沒想到現在高雄的碳村燒肉本舖新田店也能吃得到，如果你已經吃膩一般燒肉店常見的牛、豬、雞，那真的很推薦點一份無目鰻試試，或許它也會成為你這一餐最難忘的一道料理。

碳村燒肉本舖新田店食記

無目鰻（300元）｜第一次吃真的超意外，這口感完全猜不到。前面介紹完韓國人為什麼這麼愛吃無目鰻後，終於輪到我自己開箱了。

老實說，在送上桌以前，我一直以為它吃起來會很像一般鰻魚，甚至還偷偷猜是不是有點像花枝或章魚，結果第一口下去，我直接推翻全部想像。

放到炭火上慢慢烤，表面開始微微收縮，當我放回盤子，拿起剪刀剪開的瞬間，肉汁立刻冒了出來，那畫面真的很療癒，也讓人更期待它到底是什麼味道。

入口第一個感覺就是Ｑ，而且非常Ｑ，不是魚肉那種細嫩，也不像透抽、章魚的脆彈，而是帶著滿滿膠質的彈性，每咬一下都會慢慢把肉汁擠出來，口感非常有存在感。

更讓我驚喜的是，它本身就帶有一股自然的海洋鮮味，不需要刷太多醬料，就能吃到深海食材獨有的鮮甜，或者撒上一點店家的香麻辣粉後，又完全變成另一種風味，麻香、辛香和海味融合在一起，真的很有韓國燒烤店的感覺。

如果要我推薦第一次來碳村一定要點什麼，我會毫不猶豫選它，因為牛肉、豬肉很多地方都吃得到，但像無目鰻這種少見又有記憶點的食材，才是真正讓我吃完之後一直想跟朋友分享：「欸，我今天吃到一個超酷的東西喔！」

豬視神經（160元）｜脆、Q、彈一次到位，越咬越涮嘴

第一次在菜單看到「豬視神經」，我真的停了三秒，還跟朋友確認是不是自己看錯字。這道算是非常少見的燒肉食材，平常真的很少有機會吃到，所以二話不說直接點一份來試試。

入口第一個感覺就是脆，越咬越能感受到豐富的口感，也沒有想像中的腥味，反而有點像介於雞軟骨與牛筋之間的特殊口感，每咬一下都有不同層次。

我自己最推薦沾一點玫瑰鹽就很好吃，可以把它原本的鮮味完整帶出來；如果喜歡重口味一點，再撒上香麻辣粉，又變成另一種風格，麻香會慢慢跑出來。

這種平常很難遇到的部位，真的很值得點來嚐鮮，也很適合一群朋友邊吃邊猜：「這到底是什麼口感？」吃飯聊天的話題瞬間就有了。

豬喉軟骨（160元）

如果你本來就是軟骨控，那豬喉軟骨真的可以直接列入必點清單。

放到炭火上慢慢烤，表面烤到微微焦香後，咬下去立刻可以感受到「咔滋、咔滋」的爽快口感，但它又不像雞軟骨那麼硬，而是帶著一點彈性與肉感，越咬越有趣。

我自己最喜歡把它烤到邊緣微微上色，香氣會更明顯，再沾上一點檸檬汁，多了一股清爽果香，如果想吃得更重口味，沾點自製燒肉醬也很不錯，甜甜鹹鹹的滋味會讓肉香更加突出。如果你也是老饕，那豬喉軟骨別錯過。

豬天梯（180元） 老饕才知道的隱藏版部位

豬天梯可以說是豬身上相當珍貴的部位，因為數量有限，不是想買就能買到，當然也更難吃得到，所以看到菜單有它，千萬別猶豫直接點。

放到烤網上慢慢炙烤，油脂開始滲出，香氣也跟著飄出來，入口後最迷人帶著一點筋性，但完全不會咬不動，反而越嚼越香的口感了。

我最推薦搭配店家的香麻辣粉，麻香和辣香慢慢堆疊，會有點像在吃四川串串香的感覺，越吃越過癮；如果喜歡吃原味，其實撒點玫瑰鹽就很棒，更能感受到豬天梯本身的鮮甜。

這種平常市場買不到、一般燒肉店也不一定會供應的特色部位，就是碳村燒肉本舖最吸引我的地方，不是只賣大家熟悉的牛五花、豬五花，而是願意把這些少見又有特色的食材端上桌，讓每一次烤肉都多了一點驚喜，也讓燒肉不只是吃飽，而是真的能吃出不同部位帶來的樂趣。

古早味燒肉片（160元）｜一入口，直接把人送回中秋節烤肉現場

有些食物厲害的地方，不是多高級，而是吃進嘴裡的那一瞬間，記憶就跟著回來了。這盤古早味燒肉片就是這樣。

放上炭火慢慢烤，肉片因為事先醃製過，隨著溫度上升，熟悉的醬香也開始飄散，真的跟每年中秋節巷口傳來的烤肉味一模一樣，甜甜鹹鹹的醬汁包覆著肉片，邊緣微微焦化後，香氣更是直接拉滿，一口咬下，腦袋第一個浮現的畫面就是家人圍著烤肉架、一邊翻肉一邊聊天的回憶。

我更推薦一定要加點店家的吐司（兩片15元），把剛烤好的燒肉夾進吐司裡，再放一點生菜，簡單一夾，就是大家最熟悉的台式烤肉吃法。吐司吸附肉汁和醬香，每一口都帶著炭烤香與肉香，完全就是中秋節烤肉的經典組合啦。

有時候，不需要多華麗的食材，這種熟悉又親切的味道，對我來說，就是最容易讓人一吃就笑著說：「就是這個味啦！」

厚切蔥鹽牛舌（380元） ｜懂吃的人都知道，牛舌後段才是真正的精華

說到燒肉店必點，牛舌絕對榜上有名，不過很多人不知道，其實真正讓熊熊念念不忘的，就是數量更少的牛舌後段。

碳村這份厚切蔥鹽牛舌，選用的就是牛舌後段部位，相較於前段偏脆的口感，後段因為油脂與肌肉分布不同，吃起來多了幾分柔嫩，同時保留牛舌特有的彈性，越咬越能感受到濃郁肉香，層次也更加豐富。

建議不用烤太久，兩面微微上色即可，咬下去時，厚切的存在感立刻展現，先是感受到牛舌特有的Ｑ，接著肉汁慢慢在嘴裡散開，每咀嚼一次，都能感受到油脂香氣與牛肉甜味慢慢釋放。

而蔥鹽更是靈魂角色，新鮮蔥花帶著辛香與清甜，把牛舌的鮮味襯托得更加明顯，也讓整體吃起來更加清爽，如果你平常就是牛舌控，那這份真的很推薦試試，畢竟不是每間燒肉店，都願意把後段牛舌拿出來單獨販售，而這也是老饕一吃就知道差別的地方。

和牛盛合（原價880元）宵夜時段799元（晚上八點半過後）一次吃到四種日本和牛部位

身為一個日本和牛愛好者，每次看到菜單上的和牛價格，心裡都會先默默按一下計算機（笑），所以當我知道碳村燒肉本舖晚上八點半後推出和牛盛合優惠價７９９元時，真的覺得這價格很可以，而且不是只給一種肉，而是一次就能吃到四種不同部位，對喜歡研究和牛的人來說，這盤真的很值得點。

首先是日本和牛背肩，相較之下多了一點紮實的肉感，但仍保有漂亮油花。

咀嚼時牛肉香氣越來越濃，每一口都能吃到肉汁慢慢滲出，不會只有油香，反而多了一份讓人想細細品味的層次。

接著是我自己很喜歡的日本和牛羽下，這個部位最大的特色就是油花分布均勻，肉質細嫩，只要稍微烤到五、六分熟就很好吃。

咬下去柔軟中又帶點彈性，牛肉甜味慢慢散開，不需要太多調味，撒上一點玫瑰鹽，就能把和牛本身的風味完整呈現

第三種是和牛老饕上蓋，這個部位每頭牛能取下的份量並不多，也是許多老饕最愛的部位之一。

記得別烤太久，入口時油脂不會一下子全部爆發，而是慢慢在嘴裡化開，肉香比油脂更加明顯，細緻又帶著柔嫩口感，完全能理解為什麼它叫做「老饕」。

最後則是日本雪花牛，均勻細緻的油花讓口感更加滑順，放入口中幾乎每一次咀嚼，都能感受到肉汁與油脂交織在一起，香氣濃郁卻不顯厚重，是四種部位中最容易讓人一吃就愛上的類型。

我很喜歡這份和牛盛合的地方，在於它不是單純讓你吃飽，而是一次體驗四種不同部位的特色，從老饕上蓋的細緻、背肩的濃郁肉香、羽下的柔嫩甜味，到雪花牛的滑順油脂，每一塊都有自己的個性，如果你跟我一樣，每次到燒肉店都一定要點和牛，那這盤千萬別錯過、能一次把四種部位全部吃進肚子裡的機會，並且以現在日本和牛的價格來說，這樣的組合真的相當有吸引力。

滷肉飯（50元） 燒肉還沒吃完，我已經默默續了好幾口飯

看到燒肉店菜單上有滷肉飯，我抱著「點來配肉看看」的心情，沒想到碳村這碗居然有點搶戲耶。

它用的是我很喜歡的肥肉比例，肉燥滷得相當透，入口後幾乎快化開，但完全不會有油膩感。醬汁帶著濃郁醬油香，同時還有一點點南部人熟悉的微甜尾韻，甜度拿捏得剛剛好，不會搶走肉香，反而越吃越順口。

底下搭配的是粒粒分明的越光米，每顆米飯都吸附著滷汁，香氣十足，原本只是想點來墊個胃，結果反而一口接一口，不知不覺整碗就吃光了。

冷泡茶（80元）燒肉最佳神隊友

碳村的冷泡茶喝起來茶香乾淨順口，不會苦澀，冰冰涼涼入口後，淡雅茶韻慢慢散開，尤其吃完口味比較重的肉品，再喝上一口，整個味蕾好清新，接著又可以繼續下一輪燒肉了。

蔬菜｜讓燒肉吃得更有層次

每次吃燒肉，我一定會點一些蔬菜，不只是均衡一下，更重要的是穿插著吃，味蕾比較不容易疲乏。

碳村提供的蔬菜種類不少，這次點了包肉生菜（50元） 、杏鮑菇（50元）、鮮香菇（80元）、櫛瓜（60元）、青椒（60元）、玉米筍（60元）六種，幾乎把燒肉最經典的配角一次湊齊。

我自己最推薦的是包肉生菜，把剛烤好的和牛包進去，再放一點洋蔥絲、韓式泡菜，一口咬下清脆又提升層次感。

櫛瓜和玉米筍經過炭火慢烤後，水分完整鎖在裡面，每咬一口都能吃到自然鮮甜；杏鮑菇和鮮香菇則吸收了炭火香氣，越嚼越能感受到菇類本身的濃郁香味。

至於青椒，烤過後少了生味，多了一股淡淡甜香，有了這些新鮮蔬菜搭配，整桌燒肉吃起來不只有肉香，更多了爽口與平衡感，從第一口一路吃到最後一口，都不容易覺得膩。

碳村燒肉本舖新田店有哪些調味與小菜？

我很喜歡碳村燒肉本舖的一點，就是它不會把調味料當成配角，而是讓每一種肉品都能找到最適合的搭配方式。

桌上一次提供孜然粉、玫瑰鹽、香麻辣粉、胡椒鹽，另外入座後還會再附上兩瓶自製燒肉醬、檸檬汁，共六種調味，光是同一塊肉換個調味，就能吃出完全不同的風味變化。

如果是日本和牛、厚切牛舌這類肉質本身就很有特色的食材，我最推薦直接沾一點玫瑰鹽就好，簡單提出肉本身的鮮甜，不會搶走和牛自然散發的油脂香氣。

最近讓我最驚喜的，反而是這罐香麻辣粉，它不是台式辣椒粉那種單純的辣，而是帶著孜然、花椒與香料堆疊出的香氣，入口後有點像在吃四川串串香、麻辣烤串的風味，麻香慢慢在嘴裡散開，尤其搭配無目鰻、豬天梯、豬視神經這些特色食材，真的越吃越過癮，忍不住一直撒、一直吃。

至於店家自製燒肉醬，則完全是另一種路線。吃起來有點像甜甜的日式輕醬油，鹹中帶著柔和甘甜，不會過於厚重，。

除此之外，每桌還會貼心附上洋蔥絲、韓式泡菜與熱雞湯。洋蔥絲清脆爽口，可以搭配燒肉一起入口增加層次；韓式泡菜酸辣開胃，包進生菜和肉片一起吃更有韓式燒肉的感覺；而熱呼呼的雞湯則很適合在等待肉品烤熟時先暖暖胃，或是吃到最後喝上一碗，讓整頓燒肉多了一份舒服的收尾。

我覺得一間好的燒肉店，不只是肉品品質要好，這些看似配角的調味料和小菜，其實更能決定整體用餐體驗，而碳村就是把這些細節都準備好了，讓同一份燒肉，可以依照自己的喜好變化出不同吃法，也讓每一口都保有新鮮感。

用餐還有泰國明果冰淇淋｜替燒肉畫下清爽句點

燒肉吃完還有甜點可以期待！店內提供泰國明果冰淇淋免費享用，濃郁冰香搭配沁涼口感，正好中和燒肉後的油脂感，替整頓晚餐畫下舒服的句點，也讓人忍不住再多挖一球。

常見問題（FAQ）

碳村燒肉本舖新田店有哪些必點推薦？

如果是第一次來，我最推薦一定要試試最近韓國超夯的無目鰻，Ｑ又會爆汁，是目前高雄比較少見的燒肉食材。另外喜歡挑戰特殊部位的人，可以點豬視神經、豬喉軟骨、豬天梯；

碳村燒肉本舖新田店有什麼優惠？

每天晚上8點30分後推出宵夜限定優惠，原價880元的和牛盛合優惠價只要799元，一次就能吃到和牛老饕上蓋、日本和牛背肩、日本和牛羽下、日本雪花牛四種部位，是不少熟客都會特地晚點來享受的優惠。

無目鰻吃起來是什麼口感？

無目鰻和一般鰻魚完全不同，口感更加Q彈，烤過後剪開還會爆出肉汁，入口帶著自然海鮮鮮味，不需要太多調味就很好吃，搭配店家的香麻辣粉或冰啤酒，更能感受到韓國燒烤店的風味，也是最近韓國人氣相當高的特色料理。

碳村燒肉本舖新田店適合聚餐嗎？

很適合。店內採用木質日式風格裝潢，每桌都有獨立烤爐與舒適座位，加上營業到凌晨2點，不論是朋友聚餐、情侶約會、公司聚會，或是下班想吃宵夜，都能悠閒地慢慢享受燒肉。

碳村燒肉本舖新田店需要提前訂位嗎？

如果是假日晚上、連假或熱門用餐時段，建議提前訂位，可以減少現場候位時間。尤其晚上八點半後有和牛盛合優惠，人潮通常也會比較多，先預約會比較安心。

碳村燒肉本舖新田店有哪些特色食材？

除了常見的牛肉、豬肉之外，店內還提供許多一般燒肉店少見的特色部位，包括無目鰻、豬視神經、豬喉軟骨、豬天梯等，喜歡嚐鮮或是老饕族群，都能在這裡找到不一樣的燒肉體驗。

電話：0955 360 699

住址：高雄市新興區新田路138號

營業時間：17:30-02:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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