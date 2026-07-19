航空迷不捨！看飛機起降聖地「老爸農場」將停業 網友湧入「畫重點」喊話：等你們回來
暫時說掰掰！航空迷愛店「老爸農場」今(19)日為最後營業日，暫停營業原因曝光，湧入網友留言「沒有永久歇業就好」、「期待老爸再次強勢回歸」。
位於高雄小港的「老爸農場」以能欣賞到飛機起降廣受航空迷、攝影愛好者喜愛。近日業者公告，因配合國家建設（機場圍牆整建工程），僅營業至2026年7月19日，並自7月20日起暫停營業，同時感謝顧客的支持與愛護。
不過，在貼文的最後，業者也透露「後續營業資訊將另行公告」，因此推估只是暫時停業，有網友也畫重點喊話「希望早日恢復營業」、「早日回歸，我一定還會再去的」、「等你們再次開業」。
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