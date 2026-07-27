攜手在地！2026「澎湖永續幣」開跑：專訪駐點夥伴「上癮澎湖」探索減塑旅遊新浪潮

2026澎湖旅遊低碳新浪潮！澎管處於2026/5/1~11/1推出「澎湖永續幣」活動，將外來種銀合歡化為綠色貨幣。今年「欣傳媒」邀請島上首間無包裝商店「上癮澎湖」擔任駐點夥伴。旅人只要完成減塑任務即可領幣，前往消費還能免費兌換限量澎湖文創特色明信片，公私協力翻轉菊島垃圾危機，打造質感滿分的澎湖低碳旅遊！

菊島旅遊旺季的考驗：當無敵海景遇上百噸垃圾

澎湖的蔚藍大海、雙心石滬、國際海上花火節與獨特的海島風情，每年4-10月總吸引無數觀光客慕名前往。然而，觀光熱潮為地方帶來經濟活水的背後，也衍生了驚人的垃圾量。

由於澎湖在地缺乏焚化爐，長期以來生活垃圾皆須仰賴貨輪轉運至台灣本島處理。在旅遊旺季，澎湖每天產生的垃圾量較淡季激增 10% 至 20%，不僅大幅提升了跨海轉運的碳足跡與處理成本，也對脆弱的海洋生態帶來沉重負擔。如何在享受美景的同時減少一次性廢棄物，成為每一位造訪菊島的旅人最重要的澎湖旅遊課題。

翻轉危機！「澎湖低碳旅遊」：將入侵外來種「銀合歡」化為質感「永續幣」

為了翻轉這項環境挑戰，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處自5/1起推出「澎湖永續幣」兌換活動。這枚極具質感的永續信物，其材質藏有巧思——來自在澎湖瘋狂蔓延、排擠本土植物的世界百大入侵種「銀合歡」。澎管處發揮創意，將砍除後的銀合歡廢木轉化為宣導低碳旅遊的精緻木幣，把環境問題化為旅遊動力。

今年度專案由「欣傳媒」發揮媒體影響力，並邀請在地減塑、策展專業的「捷勵整合服務（上癮澎湖）」擔任駐點協力夥伴。聯手執行全島 40+ 家永續地圖店家的日常訪視優化、永續幣發放與盤點，並即將進駐澎大海沙灘音樂祭、追風燈光音樂節、菊島馬拉松三大官方活動現場發放永續幣。以「公私協力、理念接力」的共好模式，讓澎湖永續旅遊政策得以在地方真正扎根落地。

直擊現場：無包裝商店「上癮澎湖」的生活減法學

位於馬公市林森路的「上癮澎湖」，空間風格清爽、明亮，簡潔的木質調層架搭配通透的儲物罐，翻轉了傳統零售的繁複。創辦人陳宗惠笑著分享，品牌名稱「Sunny Penghu」源自澎湖熱情的陽光。過去島民透過曝曬鎖住風土甘甜；如今，這間澎湖特色小店則是用生活減法，釀造出人與土地最讓人「上癮」的緊密連結。

「上癮澎湖」創辦人陳宗惠兼具環境理想與活動策辦專業，今年攜手欣傳媒共同推動澎湖低碳旅遊的扎根。(圖片提供：上癮澎湖)

作為澎湖首家無包裝商店，「上癮澎湖」不僅推廣減塑永續理念，更結合在地青創選物，打造出多元的質感環保空間。(圖片提供：上癮澎湖)

減塑不是少數人的完美：果醬瓶是最棒的神隊友

身為島上第一間澎湖無包裝商店，這裡不僅是倡導「澎湖永續旅遊」的行動基地，更提供創新的「全包式無痕活動企劃與餐具租借」，成為企業或團體在澎湖辦理低碳活動的最強後援。

「環保不必嚴肅，減塑不是少數人做得完美，而是多數人都在做一點點。」陳宗惠拆解新手友善的購物步驟：自備容器一點都不難，家裡洗乾淨的餅乾盒、果醬瓶、甚至是肉鬆鐵罐，通通都是減塑神隊友！複雜的扣重程序全交給店家，消費者只需負責挑選心動的商品，「多拿幾種口味，每樣拿一點點，哪怕只想買兩包茶包，我們都超級歡迎！」這種「剛剛好的份量」正是傳統柑仔店的現代質感轉身。

店內提供現場租借環保餐具服務，店家也歡迎旅人使用自己的環保容器進行採購。(圖片提供：上癮澎湖)

店內不僅全面採裸裝販售，設有清潔用品填充站，更提供多款零食、堅果與調味料，完美滿足旅人的少量購買需求。(圖片提供：上癮澎湖)

挖掘海風編織的日常風景：不可錯過的「澎湖青創選物」

除了源頭減塑，「上癮澎湖」更是尋找獨特澎湖伴手禮的集散地。店內嚴選聚集了多位澎湖青年的創作夢想，將海風的記憶、老房子的花磚、潮間帶的小生物與回收海玻璃，揉進飾品、編進工藝、畫成明信片等。

店內嚴選多家在地青創品牌如年年有鰆、樸植作、海漂實驗室等小物，是挑選獨特在地伴手禮的必訪之處。(圖片提供：上癮澎湖)

帶得走的菊島記憶：將海洋與文史揉進生活日常

陳宗惠坦言，在離島營運無包裝商店，確實是一條充滿考驗的路，垃圾處理不易，最後都是島上需要共同承擔的重量。因此，支持這些富有環境意識的澎湖青創選物，不僅是美學選擇，更是旅人對地方環境的溫柔應援。店內也特別規劃了海洋保育書籍的閱讀角落，將生硬的環境教育轉化為觸手可及的島嶼日常。

「上癮澎湖」不僅是一間無包裝商店，更是推廣海洋永續與環境教育的行動基地，引領旅人用消費溫柔應援地方環境。(圖片提供：上癮澎湖)

讓永續成為一門好生意：「澎湖永續地圖」活化綠色商機

「上癮澎湖」也是「澎湖永續地圖店家」之一。（圖片提供：上癮澎湖提供）

推動地方永續發展不能只靠熱血，更必須成為一門永續循環的「好生意」。這也是「澎湖永續幣」最核心的推動願景—不只是單向的環境宣導，而是透過具象化的永續信物，將觀光人流精準導向全島40 家以上的永續合作店家。

當在地的環保旅宿、美食餐飲、水域遊憩與手作 DIY 店家，因為實踐環境友善而獲得實質的人流與收益，造訪菊島的旅人也因為綠色消費得到實質回饋。這種公私協力的互惠模式，才能真正活化地方商圈，讓澎湖低碳旅遊環境達成共好的商業循環。

2026「澎湖景點推薦」必訪：持永續幣消費，解鎖限量驚喜優惠！

真正的環保不是口號，而是用消費做選擇。準備出發澎湖旅遊的旅人，快收下這份由澎管處精心規劃的「永續幣懶人包領取攻略」！

✦ 第一步：簽署保護宣言，解鎖三選一永續任務

民眾只要在 115 年 5 月 1 日至 11 月 1 日活動期間，完成簽署「澎湖海洋生態保護宣言」，並完成以下任一項「永續任務」（三選一），即可憑相關證明至指定地點索取永續幣：

任務一：隨身攜帶環保杯、餐具、便當盒或購物袋。

任務二：支持澎湖在地獲得「國際永續認證」或「環境部環保標章」的旅宿/遊程（出示消費發票或收據）。

任務三：搭乘澎湖「台灣好行」（包含澎湖空港快線），並出示票券或乘車證明。

✦ 第二步：前往五大官方兌換站點或大型活動現場領幣

官方發放點：澎湖機場旅遊服務中心、澎湖遊客中心、信興名產、Pier3 澎坊購物休閒廣場 (4F) 星探索、年年有鰆、小島家、福容徠旅澎湖店。

活動現場：亦可於8月隘門澎大海沙灘音樂祭、9/12追風燈光音樂節開幕式、11/1菊島馬拉松活動現場，向「永續幣發放宣導站」索取。

✦ 第三步：到「永續地圖店家」消費，把專屬海島風景帶回家

累積完永續幣後，絕對不能錯過全島優質店家的限定回饋！推薦將位於馬公市的「上癮澎湖」列為澎湖景點推薦的私房首選。活動期間，旅人只要持永續幣至店內消費，即可免費兌換由澎湖在地青年親手設計、充滿島嶼質感的「澎湖特色明信片 1 張」。

下一趟澎湖行，不妨減輕行李，落實一趟精緻的澎湖低碳旅遊，與欣傳媒、上癮澎湖一起，完成一趟不給海洋留負擔的無痕質感旅行！(圖片提供：上癮澎湖)

👉 點擊查詢最新「澎湖永續地圖」完整合作店家與優惠資訊：澎管處官方網站專區

上癮澎湖

時間 ：14:30~19:30(週一固定公休)

地點 ：澎湖馬公市林森路82號

粉絲專頁 ：https://www.facebook.com/jollyservice

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