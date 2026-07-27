攜手在地！2026「澎湖永續幣」開跑：專訪駐點夥伴「上癮澎湖」探索減塑旅遊新浪潮
2026澎湖旅遊低碳新浪潮！澎管處於2026/5/1~11/1推出「澎湖永續幣」活動，將外來種銀合歡化為綠色貨幣。今年「欣傳媒」邀請島上首間無包裝商店「上癮澎湖」擔任駐點夥伴。旅人只要完成減塑任務即可領幣，前往消費還能免費兌換限量澎湖文創特色明信片，公私協力翻轉菊島垃圾危機，打造質感滿分的澎湖低碳旅遊！
菊島旅遊旺季的考驗：當無敵海景遇上百噸垃圾
澎湖的蔚藍大海、雙心石滬、國際海上花火節與獨特的海島風情，每年4-10月總吸引無數觀光客慕名前往。然而，觀光熱潮為地方帶來經濟活水的背後，也衍生了驚人的垃圾量。
由於澎湖在地缺乏焚化爐，長期以來生活垃圾皆須仰賴貨輪轉運至台灣本島處理。在旅遊旺季，澎湖每天產生的垃圾量較淡季激增 10% 至 20%，不僅大幅提升了跨海轉運的碳足跡與處理成本，也對脆弱的海洋生態帶來沉重負擔。如何在享受美景的同時減少一次性廢棄物，成為每一位造訪菊島的旅人最重要的澎湖旅遊課題。
翻轉危機！「澎湖低碳旅遊」：將入侵外來種「銀合歡」化為質感「永續幣」
為了翻轉這項環境挑戰，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處自5/1起推出「澎湖永續幣」兌換活動。這枚極具質感的永續信物，其材質藏有巧思——來自在澎湖瘋狂蔓延、排擠本土植物的世界百大入侵種「銀合歡」。澎管處發揮創意，將砍除後的銀合歡廢木轉化為宣導低碳旅遊的精緻木幣，把環境問題化為旅遊動力。
今年度專案由「欣傳媒」發揮媒體影響力，並邀請在地減塑、策展專業的「捷勵整合服務（上癮澎湖）」擔任駐點協力夥伴。聯手執行全島 40+ 家永續地圖店家的日常訪視優化、永續幣發放與盤點，並即將進駐澎大海沙灘音樂祭、追風燈光音樂節、菊島馬拉松三大官方活動現場發放永續幣。以「公私協力、理念接力」的共好模式，讓澎湖永續旅遊政策得以在地方真正扎根落地。
直擊現場：無包裝商店「上癮澎湖」的生活減法學
位於馬公市林森路的「上癮澎湖」，空間風格清爽、明亮，簡潔的木質調層架搭配通透的儲物罐，翻轉了傳統零售的繁複。創辦人陳宗惠笑著分享，品牌名稱「Sunny Penghu」源自澎湖熱情的陽光。過去島民透過曝曬鎖住風土甘甜；如今，這間澎湖特色小店則是用生活減法，釀造出人與土地最讓人「上癮」的緊密連結。
減塑不是少數人的完美：果醬瓶是最棒的神隊友
身為島上第一間澎湖無包裝商店，這裡不僅是倡導「澎湖永續旅遊」的行動基地，更提供創新的「全包式無痕活動企劃與餐具租借」，成為企業或團體在澎湖辦理低碳活動的最強後援。
「環保不必嚴肅，減塑不是少數人做得完美，而是多數人都在做一點點。」陳宗惠拆解新手友善的購物步驟：自備容器一點都不難，家裡洗乾淨的餅乾盒、果醬瓶、甚至是肉鬆鐵罐，通通都是減塑神隊友！複雜的扣重程序全交給店家，消費者只需負責挑選心動的商品，「多拿幾種口味，每樣拿一點點，哪怕只想買兩包茶包，我們都超級歡迎！」這種「剛剛好的份量」正是傳統柑仔店的現代質感轉身。
挖掘海風編織的日常風景：不可錯過的「澎湖青創選物」
除了源頭減塑，「上癮澎湖」更是尋找獨特澎湖伴手禮的集散地。店內嚴選聚集了多位澎湖青年的創作夢想，將海風的記憶、老房子的花磚、潮間帶的小生物與回收海玻璃，揉進飾品、編進工藝、畫成明信片等。
帶得走的菊島記憶：將海洋與文史揉進生活日常
陳宗惠坦言，在離島營運無包裝商店，確實是一條充滿考驗的路，垃圾處理不易，最後都是島上需要共同承擔的重量。因此，支持這些富有環境意識的澎湖青創選物，不僅是美學選擇，更是旅人對地方環境的溫柔應援。店內也特別規劃了海洋保育書籍的閱讀角落，將生硬的環境教育轉化為觸手可及的島嶼日常。
讓永續成為一門好生意：「澎湖永續地圖」活化綠色商機
推動地方永續發展不能只靠熱血，更必須成為一門永續循環的「好生意」。這也是「澎湖永續幣」最核心的推動願景—不只是單向的環境宣導，而是透過具象化的永續信物，將觀光人流精準導向全島40 家以上的永續合作店家。
當在地的環保旅宿、美食餐飲、水域遊憩與手作 DIY 店家，因為實踐環境友善而獲得實質的人流與收益，造訪菊島的旅人也因為綠色消費得到實質回饋。這種公私協力的互惠模式，才能真正活化地方商圈，讓澎湖低碳旅遊環境達成共好的商業循環。
2026「澎湖景點推薦」必訪：持永續幣消費，解鎖限量驚喜優惠！
真正的環保不是口號，而是用消費做選擇。準備出發澎湖旅遊的旅人，快收下這份由澎管處精心規劃的「永續幣懶人包領取攻略」！✦ 第一步：簽署保護宣言，解鎖三選一永續任務
民眾只要在 115 年 5 月 1 日至 11 月 1 日活動期間，完成簽署「澎湖海洋生態保護宣言」，並完成以下任一項「永續任務」（三選一），即可憑相關證明至指定地點索取永續幣：
任務一：隨身攜帶環保杯、餐具、便當盒或購物袋。
任務二：支持澎湖在地獲得「國際永續認證」或「環境部環保標章」的旅宿/遊程（出示消費發票或收據）。
任務三：搭乘澎湖「台灣好行」（包含澎湖空港快線），並出示票券或乘車證明。✦ 第二步：前往五大官方兌換站點或大型活動現場領幣
官方發放點：澎湖機場旅遊服務中心、澎湖遊客中心、信興名產、Pier3 澎坊購物休閒廣場 (4F) 星探索、年年有鰆、小島家、福容徠旅澎湖店。
活動現場：亦可於8月隘門澎大海沙灘音樂祭、9/12追風燈光音樂節開幕式、11/1菊島馬拉松活動現場，向「永續幣發放宣導站」索取。✦ 第三步：到「永續地圖店家」消費，把專屬海島風景帶回家
累積完永續幣後，絕對不能錯過全島優質店家的限定回饋！推薦將位於馬公市的「上癮澎湖」列為澎湖景點推薦的私房首選。活動期間，旅人只要持永續幣至店內消費，即可免費兌換由澎湖在地青年親手設計、充滿島嶼質感的「澎湖特色明信片 1 張」。
👉 點擊查詢最新「澎湖永續地圖」完整合作店家與優惠資訊：澎管處官方網站專區
上癮澎湖
時間 ：14:30~19:30(週一固定公休)
地點 ：澎湖馬公市林森路82號
粉絲專頁 ：https://www.facebook.com/jollyservice
本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306016
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