澎湖自由行必看！2026「澎湖永續幣」領取步驟與吃喝玩宿折抵全攻略 (旅宿篇)

2026去澎湖玩，不只要玩得瘋，更要住得有儀式感！下半年的澎湖迎來一連串指標盛事，不論你是想解鎖強檔接力的「追風音樂燈光節」，還是準備挑戰大啖海鮮的「菊島馬拉松」，卻還在為挑選高CP值、美感兼具的落腳處抓破頭嗎？這篇「澎湖綠色旅宿折抵指南」請先收進口袋！

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（澎管處）限量打造的實體通行幣「澎湖永續幣」，由澎湖在地職人將外來種銀合歡廢木「變廢為寶」打造的限量海龜硬幣，就是你下半年暢遊澎湖的「綠色通行證」！只要順手完成日常的環保小任務就能免費領取（每人最多拿 3 枚）。

本篇直接為你總整理全澎湖最具特色的質感旅宿與隱藏版優惠，從海景第一排的五星級酒店、美式奢華露營車、到充滿人文與感受人情味的在地民宿，一幣在手跟著永續地圖玩，下榻夢幻島嶼居所，用最減碳、最慵懶的步伐玩轉澎湖！

「實體永續幣」 入手三步驟，抵達澎湖順路就能領！

下飛機、出碼頭，或是到市區走跳時，第一件事就是先去把熱騰騰的實體硬幣領到手！

步驟一、出發前先完成線上簽署海洋宣言並截圖留存 ➔https://reurl.cc/M22Wrm

步驟二、準備好任一種證明：

1.自備隨行杯或環保餐具（實體出示)

2.預訂澎湖在地環保旅宿（出示發票或收據）

3.搭乘澎湖｢台灣好行」大眾運輸（下車前向司機索取乘車證明）

步驟三、抵達澎湖到任一據點免費兌換：

❶ 澎湖機場旅遊服務中心（08:00–17:30）

❷ 澎湖遊客中心（08:00–17:30）

❸ 信興名產（08:00–22:00）

❹ Pier3澎坊購物休閒廣場(4F)星探索（11:00–19:00）

❺ 年年有鰆（10:00–12:00、13:30–18:00，每週一、二公休）

實體限定的澎湖永續幣，完成一項任務獲得1枚，每人最多可免費領取 3 枚，澎管處貼心配合旅客動線，在各大交通樞紐與熱門區域都設有免費發放站！領取期間即日起至2026/11/1止

永續幣合作旅宿優惠列表

帶著你的澎湖永續幣，認明店家「永續地圖 PENGHU Green Map」標誌，直客訂房出示硬幣，立刻享受房費現折或專屬禮遇！ （注意：部分旅館透過第三方平台訂房不適用永續幣優惠，使用前請洽旅館業者確認。）

★ 澎湖福朋喜來登酒店 澎湖縣馬公市新店路197號

坐擁馬公無敵海景第一排，符合全球永續標準並結合澎湖在地特色與食材的五星級酒店。

優惠方案： 持永續幣於館內指定餐廳包含藍洞咖啡廳、燈塔鐵板燒、宜客樂海港百匯自助餐廳、聚味軒海鮮中餐廳消費享 9 折優惠 。

圖片來源：澎湖福朋喜來登酒店官網

★ 澎澄飯店 Discovery Hotel 澎湖縣馬公市同和路158號

擁有巨大景觀落地窗，澎湖蔚藍港灣藍天盡收眼底，榮獲金級環保旅館認證與國際 GTS 銀級標章肯定 。

優惠方案： 持永續幣購買三號港 4F「星探索」極限挑戰或休閒運動票券可折抵 50 元，每張票限用一枚 。

圖片來源：澎澄飯店官網

★ 福容徠旅澎湖店 澎湖縣馬公市東文里大賢街99號 福容大飯店旗下輕旅品牌，建築與裝潢採用繽紛大膽的微奢繽紛配色，全面引進節能系統與低碳管理，感受高質感時尚旅店。 優惠方案：持永續幣入住並加入福容福卡會員，即贈送精美沙灘拖鞋一雙。

圖片來源：福容徠旅澎湖店官網

★ 長春大飯店 澎湖縣馬公市中正路4號

鄰近熱鬧的馬公港與中央老街，吃喝玩樂與觀光機能都便利，榮獲 GTS 國際永續標章銀級。

優惠方案： 持永續幣可折抵房費 100 元 （本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：長春大飯店官網

★ 灣山露營區 澎湖縣馬公市烏崁里

主打精緻懶人露營，坐擁無敵環繞海景、夕陽與星空，帶簡單行李即可享受豪華露營車 。

優惠方案： 持永續幣預訂「露營車雙人住宿」享 85 折優惠，加人及兒童按原標準計算 。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：亞青灣山露營區Facebook粉絲團

★ 頌華私墅 SH Villa 澎湖縣馬公市許家村

由頂級獨棟清水模 Villa 建築群組成， 大面落地窗以及私人泳池，感受輕奢行旅，榮獲環保標章旅宿銅級。

優惠方案： 持永續幣且直客住宿可折抵房費 50 元 （本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：頌華私墅官網

★ 語榕花園民宿 澎湖縣馬公市前寮里59-1號

語榕花園民宿座落馬公前寮，結合在地文化與花園景觀。我們落實節能、減廢並優先選用在地食材，更榮獲國際GTS好旅行標章等永續認證肯定！

優惠方案：持永續幣訂房，每房每晚僅限用一枚永續幣可現折 $200元（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：語榕花園民宿提供

★ 澎湖海水正藍民宿 澎湖縣馬公市興仁里

周邊圍繞興仁濕地美麗的生態景觀， 能近距離觀察群鳥與豐富潮間帶，是喜愛大自然遊客的絕佳投宿點 。

優惠方案： 持永續幣訂房，連住兩晚享 9 折優惠 。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：澎湖海水正藍民宿Facebook粉絲團

★ 易宿家特色民宿 澎湖縣馬公市石泉里

以潔白建築搭配亮橘色調，客房融入在地生態元素與童趣設計，打造放鬆療癒的體驗 。

優惠方案： 持永續幣訂房可享 95 折優惠（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：易宿家提供

★ 易宿輕旅民宿 澎湖縣馬公市光復路

位於機能便利的馬公市區內，極簡清新的輕設計，打造自由旅人的無負擔空間。

優惠方案： 持永續幣訂房可享 95 折優惠 （本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：易宿家提供

★ 偷嗨郎民宿 澎湖縣馬公市鎖港里

位於鎖港漁村旁，純樸自然的島嶼風格， 能讓旅人完整感受在地的溫暖情誼。

優惠方案： 持永續幣訂房每枚永續幣可折抵住宿費 100 元 。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源： 偷嗨郎民宿Facebook粉絲團

★ 星願民宿 澎湖縣湖西鄉潭邊村101號 獨棟庭院民宿， 空間寬敞明亮舒適， 每個房間擁有視野極佳的夜間觀星平台。 優惠方案：持永續幣訂房可折抵住宿費用100元（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：旅宿網-星願民宿

★ 汕渼民宿 澎湖縣馬公市烏崁里

矗立於遠離喧囂的烏崁海濱，韓系純白極簡的幾何建築，以開闊海景與靜謐氛圍打造慢旅體驗。

優惠方案： 持永續幣訂房，可享房費 95 折優惠 。（本優惠限官方LINE訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：汕渼民宿Facebook粉絲團

★ 東衛參捌 澎湖縣馬公市東衛里38號

祖厝翻修的文青旅宿，裝潢保留澎湖古厝的咾咕石牆面，結合陶藝工作室，感受老屋獨特氛圍。

優惠方案： 持永續幣訂房可兌換東衛荏荏小報一份 。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：東衛參捌Facebook粉絲團 ★ No.576澎湖親子民宿 澎湖縣馬公市石泉里石泉576號 適合一群好友、全家一同入住的獨棟別墅，室內提供多種娛樂設備，溫馨歡樂簡潔的氣氛，開啟輕鬆自在的包棟旅行。優惠方案：持永續幣入住，即贈澎湖特色磁鐵1個。

圖片來源：東衛參捌Facebook粉絲團

★ No.576澎湖親子民宿 澎湖縣馬公市石泉里石泉576號

適合一群好友、全家一同入住的獨棟別墅，室內提供多種娛樂設備，溫馨歡樂簡潔的氣氛，開啟輕鬆自在的包棟旅行。

優惠方案：持永續幣入住，即贈澎湖特色磁鐵1個。

圖片來源： No.576澎湖親子民宿Facebook粉絲團

★ Gold home 澎湖民宿 澎湖縣馬公市光華里光華115-17號 適合朋友＆親子包棟的獨棟景觀別墅，擁有舒適的大客廳與大餐桌，擁有大面景觀落地，感受自然綠意。 優惠方案：持永續幣入住，即贈明信片或小白工作坊手繪澎湖啤酒磁鐵一個。

圖片來源： Gold home 澎湖民宿 Facebook粉絲團

★ 大山營區旅宿 澎湖縣馬公市嵵裡里

結合露營車與歷史地景，可俯瞰青灣海景與日出夕陽，提供沉浸式的自然住宿體驗 。

優惠方案： 持永續幣可享大山旅宿旺季 85 折超值優惠 。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：澎管處- 大山營區旅宿

今年去澎湖，就用最綠的玩法，把這份兼顧生態與儀式感的總攻略收進口袋，帶著你的「澎湖永續幣」一起出發吧！ 查看更多澎湖永續旅遊與最新特約店家資訊→ https://www.penghu-nsa.gov.tw/ST/sbmap.htm

澎湖永續地圖串聯全島30家以上店家，跟著地圖指引輕鬆實踐減碳旅遊。 製圖｜欣傳媒

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