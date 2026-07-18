澎湖自由行必看！2026「澎湖永續幣」領取步驟與吃喝玩宿折抵全攻略(吃喝玩樂篇)

2026去澎湖玩，不只要玩得瘋，更要玩得聰明！下半年的澎湖迎來一連串指標盛事，不論你是想解鎖強檔接力的「追風音樂燈光節」，還是準備挑戰大啖海鮮的「菊島馬拉松」，卻還在為排行程、比價優惠抓破頭嗎？這篇「澎湖吃喝玩宿折抵指南」請先收進口袋！

由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（澎管處）限量打造的實體通行幣「澎湖永續幣」，由職人將外來種銀合歡廢木「變廢為寶」打造的限量海龜硬幣，就是你下半年暢遊澎湖的「綠色通行證」！只要順手完成日常的環保小任務就能免費領取（每人最多拿 3 枚）。

本篇直接為你總整理全澎湖超過 40 家特約店家的隱藏版優惠，從排隊美食免費續杯、熱門跳島行程現折百元、餐點免費升級等隱藏版專屬禮遇，一幣在手跟著永續地圖玩，就能用最減碳的步伐玩轉澎湖！

「實體永續幣」 入手三步驟，抵達澎湖順路就能領！

下飛機、出碼頭，或是到市區走跳時，第一件事就是先去把熱騰騰的實體硬幣領到手！

步驟一、出發前先完成線上簽署海洋宣言並截圖留存 ➔https://reurl.cc/M22Wrm

步驟二、準備好任一種證明：

1.自備隨行杯或環保餐具（實體出示)

2.預訂澎湖在地環保旅宿（出示發票或收據）

3.搭乘澎湖｢台灣好行」大眾運輸（下車前向司機索取乘車證明）

步驟三、抵達澎湖到任一據點免費兌換：

❶ 澎湖機場旅遊服務中心（08:00–17:30）

❷ 澎湖遊客中心（08:00–17:30）

❸ 信興名產（08:00–22:00）

❹ Pier3澎坊購物休閒廣場(4F)星探索（11:00–19:00）

❺ 年年有鰆（10:00–12:00、13:30–18:00，每週一、二公休）

實體限定的澎湖永續幣，完成一項任務獲得1枚，每人最多可免費領取 3 枚，澎管處貼心配合旅客動線，在各大交通樞紐與熱門區域都設有免費發放站！領取期間即日起至2026/11/1止。

永續幣合作店家優惠列表 玩轉全島好店！

帶著你的澎湖永續幣，認明店家「永續地圖 PENGHU Green Map」標誌，即可依序解鎖特約店家的專屬優惠。

體驗活動／深度探訪與水上大冒險

跳島、浮潛行程費用很高？出發忘憂島、解鎖海底郵筒前，先把永續幣準備好，每人現折百元累積起來超有感！

★員貝樂營 X 員貝社區 澎湖縣白沙鄉員貝村

坐擁海景第一排的沉浸式風格露營場域，主打入住即見海「無敵海景合掌小屋」。 結合食魚教育、積極推動潮間帶生態與海洋環境永續教育 ，體驗遠離塵囂、與世隔絕的島上耍廢慢活。

優惠方案：持永續幣消費咖啡類品項折抵 10 元，或預訂露營區每晚享 95 折優惠。（本優惠限直客或官方管道訂房，透過第三方平台訂房不適用）。

圖片來源：instagram @yuanbeihappy

★ 佳期旅行社 澎湖縣馬公市三多路296號

提供最在地、最全面的海島行程規劃，不論是跳島秘境還是水上活動都能一站式搞定。榮獲國家「銅級環保旅行業」與 ISQM 國際服務品質管理雙認證。

優惠方案：持永續幣消費即贈「湖光食客義式餐廳」咖啡券一張。

圖片來源：佳期旅行社提供

★ 海洋途徑潛水Oceanchanneldiving 澎湖縣馬公市五德里1鄰號170號

鄰近五德海域的專業潛水基地，由經驗豐富的教練團隊帶領潛伴們潛入潮間帶與海底，近距離探索澎湖珍貴的內海生態，是深受自由行潛水愛好者與新手好評的圓夢起點。

優惠方案：持永續幣消費即贈海蛞蝓貼紙乙組（數量有限，送完為止。若贈完改贈等值商品）

圖片來源：海洋途徑潛水提供

★ 漂浮鯨魚 WanderingWhale 澎湖縣西嶼鄉小門村13-1號

坐落在壯麗的小門鯨魚洞旁，主打無動力、低碳環保的水上獨木舟與秘境體驗，以生態共好為理念，欣賞西嶼驚心動魄的玄武岩海蝕奇景。

優惠方案：持永續幣消費，每人可折抵行程費用200元（每人限用一枚）。

圖片來源：漂浮鯨魚提供

★ 東福海上育樂 澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛112之6號1樓

澎湖低碳生態旅遊多項服務，包含浮潛、海上包船等水上活動體驗，獲國際GTS好旅行標章銀級、全球首屆「好旅行故事」大獎。 優惠方案：持永續幣參加行程每人可折抵 100 元，每人限使用一枚。

圖片來源：東福海上育樂Facebook粉絲團

★ 珊瑚礁旅遊 澎湖縣馬公市案山里大案山20之5號1樓

展兼顧環境永續與地方經濟的旅遊服務，主打珊瑚礁忘憂島一日遊、浪漫忘憂島過泊、石斑豐魚季半日遊/阿婆抱墩行程。

優惠方案：持永續幣於行程結束後，可兌換忘憂島一日遊專屬明信片一張。

圖片來源：珊瑚礁旅遊Facebook粉絲團

★ 海底漫步 澎湖縣馬公市鎖港里里辦公處旁海域辦事處

由專業教練帶領，結合海賊船情境與海底郵筒特色，打造沉浸式的海洋探索行程 。

優惠方案：持永續幣參加指定行程包含SUP、浮潛、海底漫步、星光夜遊送海底郵筒明信片乙張。

圖片來源： 海底漫步提供

★ 年年有鰆 澎湖縣馬公市臨海路4號

將永續海洋議題融入魚市場導覽與 DIY 體驗，提倡海洋資源永續。

優惠方案：持永續幣消費旅遊體驗或商品，每枚可兌換隨機款式澎湖海鮮明信片一張。

圖片來源：年年有鰆Facebook粉絲團★ 南寮社區發展協會 澎湖縣湖西鄉南寮村121-5號

圖片來源：年年有鰆Facebook粉絲團

★ 南寮社區發展協會 澎湖縣湖西鄉南寮村121-5號

以里海共生為核心推動海廢再生與農魚體驗，曾獲國家永續發展獎、入選全球百大綠色旅遊目的地，為台灣最具代表性的永續典範社區。

優惠方案：持永續幣體驗遊程享 95 折優惠，每人限用一枚。

圖片來源：欣傳媒

★ 湖東社區發展協會 澎湖縣湖西鄉湖東村

長期致力於在地文化保存、農漁產業活化與生態維護，推動農村導覽、手作工藝與永續教育等活動，並通過多項認證肯定。

優惠方案：持永續幣參與社區體驗遊程享 9 折優惠。

圖片來源： 湖東社區發展協會Facebook粉絲團

餐飲美食類／人氣名店與隱藏版海島咖啡

人氣排隊美食免費續杯、 消費折抵或餐點升級優惠！

★ 劉正港檸檬汁 中華店 澎湖縣馬公市中華路180號

創立逾 50 年的老字號，堅持每日現榨檸檬與全程冰鎮不加冰塊，保留最純粹的風味 。

優惠方案：持永續幣消費飲品滿 100 元享 95 折優惠。

圖片來源：劉正港檸檬汁提供

★ 自由伯仙人掌冰 澎湖縣白沙鄉通梁村通梁古榕旁

通梁古榕旁的知名老店，使用天然仙人掌果實、風茹草製成各種冰品 ，在地限定風味。

優惠方案：持永續幣購買冰淇淋，三球折抵 5 元。

圖片來源：instagram @mrcactus.ph

★ 憲作義式冰淇淋Gelato 澎湖縣馬公市民權路80號

馬公市區裡大人氣的清新歐風街邊冰淇淋店，巧妙把澎湖仙人掌、風茹茶等在地風土食材揉入綿密細緻的義式冰淇淋中。

優惠方案：持永續幣消費，即贈送季節限定冰淇淋一球（每枚硬幣限兌換一份）。

圖片來源： 憲作Gelato提供

★ 小島家 澎湖縣馬公市中山路8號

人氣手作早午餐，以舊物再生的舒適空間，並選用當季在地食材，美味兼具永續 。

優惠方案：持永續幣消費飲料者可享免費續杯一次。

圖片來源：小島家Facebook粉絲團

★ Bunny Café 白兔牌 澎湖縣白沙鄉通梁村24號

百年老宅改建人氣名店，融合海景窗景與小動物互動體驗，適合靜靜地感受海島日常。

優惠方案：持永續幣消費飲品現折抵 10 元。

圖片來源：白兔牌Facebook粉絲團

★ 映咖啡 澎湖縣湖西鄉湖東村28-1號

現代感玻璃屋裝潢，滿室咖啡香，招牌拿鐵與現烤手作甜點為人氣招牌。

優惠方案：持永續幣消費飲品享 95 折優惠。

圖片來源：映咖啡Facebook粉絲團

★ 驚蟄茶室 澎湖縣馬公市新復路1巷7號（篤行十村內）

藏身在張雨生、潘安邦故居位居的知名眷村「篤行十村」內，懷舊日式老房，提供台灣好茶與手作糕點，適合靜心歇腳的人文空間。

優惠方案：持永續幣消費，即可兌換特色喝茶小點一份（每枚硬幣限兌換一份）。

圖片來源： 驚蟄茶室提供

★ 半日閑馬公店Leisure Time Dining 澎湖縣馬公市三多路370巷1號

主打精緻創意的海島多國料理與網美英式下午茶，在充滿陽光與歐風儀式感的氛圍中享受浮生半日閒。

優惠方案：消費滿$500，即贈風茹香餅1份（一枚限兌一份）

圖片來源：半日閑馬公店提供

★ Yii Habitats創翼棲息地蔬食餐廳 澎湖縣湖西鄉隘門村117之1號

隱身在澎湖機場旁的澎湖首家蔬食餐廳，蔬食料理結合海島風情，以減碳、少加工的在地天然食材，演繹出打破傳統想像的精緻多國蔬食。

優惠方案：持永續幣消費，即可兌換精選紅茶一壺（冰熱任選，一桌限領一壺）。

圖片來源：創翼棲息地蔬食餐廳提供

特產購物類／澎湖在地名產一次網羅

★ 信興名產 澎湖縣馬公市民權路6號

老字號觀光名產店，主打干貝醬、魷魚絲與黑糖糕等澎湖經典伴手禮 。

優惠方案：持永續幣消費滿 500 元贈魚麵條一包，不可累贈。

圖片來源：澎湖GO網站

★ 澎湖厚禮(典醬家) 澎湖縣馬公市中央里中正路39號

位在繁華的馬公中正路商圈，以澎湖經典干貝醬、XO醬、以及各式在地文創點心聞名，澎湖必朝盛厚禮名店。

優惠方案：持永續幣來店消費滿500元，即贈送澎湖仙人掌小Q軟糖一盒。

圖片來源：典醬家食品有限公司 Facebook粉絲團

★ 保證責任澎湖縣一條根保健作物生產合作社 太祖堂 馬公市中央街16號1樓 / 西嶼鄉二崁村22號之1

高品質有機培育，澎湖在地養生特產，將天然草本修復力轉化為日常保健與祛濕茶飲等 。

優惠方案：持永續幣購買指定一條根商品(含：貼布、凝露、乳霜、祛濕茶、黑糖磚等)享買 5 送 1 優惠，再加贈隨身瓶推拿乳霜。

圖片來源：太祖堂一條根-澎湖縣一條根保健作物生產合作社Facebook粉絲團

★ 上癮澎湖 澎湖縣馬公市林森路82號1樓

提供裸裝購物、清潔用品填充與環保餐具租借服務，推動減塑與無痕生活 。

優惠方案：持永續幣消費即贈送市價 40 元的澎湖特色明信片 1 張。

圖片來源：上癮澎湖

★ O2 Lab海漂實驗室 再生藝術品選物店 澎湖縣白沙鄉後寮村104之18號

透過淨灘與 DIY 體驗推動海洋保育理念，並將海漂廢棄物再製為生活美學創作品 。

優惠方案：持永續幣消費滿 500 元可享 95 折優惠。

圖片來源：O2 Lab海漂實驗室Facebook粉絲團

★ 樸植作 手工藝品店 澎湖縣湖西鄉湖東村28-3號

活用澎湖外來入侵植物「銀合歡」 ，手作工藝品裝飾軟裝。

優惠方案：持永續幣消費商品即享 95 折優惠。

圖片來源：樸植作官方網站

今年去澎湖，就用最綠的玩法，把這份兼顧生態與儀式感的總攻略收進口袋，帶著你的「澎湖永續幣」一起出發吧！ 查看更多澎湖永續旅遊與最新特約店家資訊→ https://www.penghu-nsa.gov.tw/ST/sbmap.htm

澎湖永續地圖串聯全島30家以上店家，跟著地圖指引輕鬆實踐減碳旅遊。 製圖｜欣傳媒

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