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湯姆貓與傑利鼠來高雄了！美麗島站「台味快閃店」超過30款限定周邊搶先曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自辰星計畫臉書粉絲團
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經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》（Tom and Jerry）睽違多時再度攻佔高雄，這次選在人潮匯聚的高雄捷運美麗島站商場開設「台味快閃店」，即日起至9月14日限時登場，喜愛卡通周邊與高雄親子景點的旅人千萬別錯過。

圖／取自辰星計畫臉書粉絲團
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地點交通超方便，美麗島捷運出站直達

快閃店座落於高雄捷運美麗島商場B1 C區販賣店，緊鄰美麗島站，無論是高雄在地人或安排高雄一日遊的旅客，皆可輕鬆搭捷運抵達。營業時間為週一至週四11:00至19:00，週五至週日則延長至20:00，方便下班下課後順道前往朝聖。

圖／取自辰星計畫臉書粉絲團
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超過30款「台味系列」限定周邊 融合經典角色與台灣元素

本次快閃店主打全新「台味系列」設計，將湯姆貓、傑利鼠與台灣水果、辦公小物巧妙結合,款式豐富到大人小孩都想收藏。人氣品項包括：條紋風格門簾（699元）、造型鑰匙屋（600元）、經典圖樣筆記本（199元）、行動電源（1,550元）、盲抽款PU皮軟胸章（165元，共8款）、雙面漁夫帽（990元）、金屬鑰匙圈（250元）,以及印有台灣水果圖樣的手機掛片組（390元，Tom、Jerry、Tuffy三款可選），每一件都充滿台灣限定的巧思與收藏價值。

圖／取自辰星計畫臉書粉絲團
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蓋章任務解鎖高雄限定贈品

除了周邊選購，現場更推出集章打卡活動。旅客可至高雄車站南站B2美食街、美麗島站快閃店現場，以及三多商圈站B1近4號出口轉角處，任一捷運站領取蓋章卡並蓋章。集滿兩枚紀念章後，回到快閃店內不限金額消費，即可兌換高雄限定防水貼紙乙張，數量有限、換完為止。

圖／取自辰星計畫臉書粉絲團
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滿額加碼送 越買越划算

現場消費也有多重驚喜：加購99元即可獲得主題購物袋；單筆消費滿800元加贈隨機限定貼紙一張（可累贈）；滿1,600元則再送明信片組（2入），同樣可累贈，是安排高雄旅遊行程時順手入手紀念品的好機會。

這場結合經典動畫IP與台灣在地文化的快閃活動，不僅是卡通迷朝聖首選，也為高雄增添一處新興打卡景點，適合安排美麗島站周邊散策、逛街購物與親子同遊行程，喜愛限定周邊的旅客記得把握9月14日前的展期。

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