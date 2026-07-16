馬祖四天三夜跳島旅行｜漫遊南北竿、探索東莒燈塔、大坵尋鹿與芹壁聚落

馬祖由南竿、北竿、東莒、西莒與東引等島嶼組成，每座島都有截然不同的風景與故事。若安排四天三夜跳島旅行，不僅能走訪南竿媽祖巨神像、北海坑道、北竿芹壁聚落、東莒燈塔、福正聚落，以及大坵島梅花鹿等經典景點，更能深入體驗馬祖獨特的閩東文化、戰地歷史與純樸的海島生活。

白天漫步於海岸步道與傳統聚落，欣賞花崗岩建築與壯闊海景；夜晚則有機會追尋被 CNN 譽為世界級自然奇景的「藍眼淚」，感受馬祖最夢幻的一面。無論是第一次造訪馬祖，或想規劃一趟四天三夜的深度跳島之旅，都很適合放慢腳步，細細探索這座融合自然景觀、人文歷史與戰地文化的離島，留下難忘的旅行回憶。

►馬祖簡介

【馬祖有四鄉五島】

有南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉（東莒島＋西莒島）、東引鄉，每座島都有它獨特的美以及屬於它的故事，往返台灣的交通主要有飛機跟船，島跟島之間的交通則是以船為主。想要深度旅遊的話可能一個禮拜以上才足夠，或是要分好幾次來，不過最主要的兩個大島南竿與北竿，三天兩夜就可以玩得很舒服了。

【馬祖在哪裡？一次認識馬祖跳島旅遊特色】

馬祖位於台灣西北方台灣海峽上，由南竿、北竿、東引與莒光等島嶼組成，是近年熱門的離島旅遊目的地。其中南竿為馬祖政經文化中心，北竿則以芹壁聚落聞名，大坵島更因野生梅花鹿成為人氣景點。前往馬祖可搭乘飛機或船班，各島之間則以船運往返，因此建議安排馬祖三天兩夜以上行程，才能輕鬆體驗馬祖跳島旅遊魅力。

【馬祖有什麼特色？閩東聚落與戰地文化必看】

馬祖最迷人的地方，在於保存完整的閩東文化與戰地歷史。從芹壁聚落的石屋建築，到北海坑道、大漢據點等軍事遺跡，都展現出不同於台灣其他離島的獨特風貌。走進馬祖，不只是看海，更是一場認識閩東文化與戰地故事的深度旅行。

【馬祖幾月去最好？藍眼淚季節一次看懂】

馬祖四季景色各有特色，其中每年3月至9月是追尋馬祖藍眼淚的熱門季節。春夏有機會欣賞夢幻藍色海景，秋季則天氣穩定、適合跳島旅遊。無論是欣賞藍眼淚、漫遊芹壁聚落，還是前往大坵島尋鹿，都是馬祖自由行不可錯過的經典體驗。

(圖片來源：馬祖國家公園管理處)

【馬祖經典景點地圖/分佈圖】

(馬祖景點地圖-圖片來源：Kkday)

►馬祖經典景點簡介

🔹【北竿景點】

■芹壁聚落 有「馬祖地中海」美譽，是馬祖最具代表性的閩東聚落之一。依山面海而建的花崗岩石屋群保存完整，搭配湛藍海景與傳統聚落風情，成為許多旅客造訪馬祖必訪的人氣景點。

■橋仔聚落 北竿保存完整的傳統漁村聚落之一，昔日以捕魚產業興盛聞名，聚落內保有閩東石屋、漁業文化與傳統信仰特色，可感受早期馬祖漁村生活風貌。

■橋仔漁村展示館 由舊漁會建築改建而成，展示傳統漁具、捕魚文化及北竿漁業發展歷史，是認識馬祖海洋文化的重要據點

■北竿遊客中心 位於塘岐村附近，提供北竿觀光資訊、展覽與旅遊諮詢服務，也是許多旅客探索北竿的第一站。

■壁山觀景台 海拔約298公尺，為北竿最高點，可俯瞰北竿全島、芹壁聚落及周邊島嶼景色，天氣晴朗時視野極佳。

■螺山自然步道 位於芹壁聚落附近，步道沿途可欣賞海岸地形、岩石景觀與閩東聚落風光，是北竿熱門健行路線。

(馬祖 芹壁聚落)

- 🔹【大坵島景點】

■ 大坵島 位於北竿外海，是目前台灣最大的野生梅花鹿棲息地，因此有「梅花鹿島」之稱。島上無居民居住，保有原始自然生態，為近年馬祖最受歡迎的景點之一。

■大坵環島步道 全長約1.5公里，沿途可欣賞草原、海岸與野生梅花鹿，是探索大坵島最推薦的方式。

■梅花鹿生態區 島上棲息超過300隻野生梅花鹿，旅客有機會近距離觀察鹿群自在活動的模樣，是親子旅遊與生態旅行的熱門亮點。

■大坵觀海平台 可遠眺北竿、橋仔聚落及馬祖列島海岸景觀，天氣晴朗時景色十分壯觀。

(馬祖-大坵島)

🔹【南竿景點】

■北海坑道 馬祖最知名的戰地景點之一，由花崗岩人工開鑿而成，昔日為軍方停泊艇隻的重要基地。每年藍眼淚季節更可體驗夜間搖櫓賞藍眼淚。

■ 媽祖巨神像 高達29.6公尺，為全球最高媽祖石雕神像，也是馬祖重要信仰地標，登上觀景平台可欣賞遼闊海景。

■八八坑道 原為軍方戰備坑道，後由馬祖酒廠作為老酒儲藏空間使用。坑道內終年維持穩定溫度，是馬祖高粱酒與老酒文化的重要象徵，也是南竿熱門觀光景點之一。

■大漢據點 昔日駐軍重要海防基地，坑道深入岩壁內部，完整保留戰地時期軍事設施與防禦工事。

■津沙聚落 有「馬祖最美聚落」美譽，保存完整閩東石屋建築，依山傍海的景觀充滿濃厚人文氣息。

■鐵堡 位於海中礁岩上的軍事據點，因地勢特殊而得名，是馬祖著名戰地文化景點之一。

■雲台山 海拔248公尺，為南竿最高峰，可俯瞰福澳港、馬港及周邊海域景觀。

■福山照壁（枕戈待旦） 刻有巨大「枕戈待旦」題字，是馬祖最具代表性的戰地精神象徵之一。

(馬祖-大漢據點)

🔹【東引景點】

■東引燈塔（東湧燈塔） 建於清朝年間，是台灣現存歷史悠久的燈塔之一，也是東引最具代表性的地標。

■安東坑道 全長超過400公尺的大型軍事坑道，規模為馬祖各坑道之最，可深入體驗戰地時期軍事設施。

■烈女義坑 東引著名自然景觀與傳說景點，結合壯闊海蝕地形與地方故事。

■ 國之北疆 台灣實際最北端地標，是許多旅客到東引必拍景點。

■一線天 由海蝕作用形成的特殊峽谷地形，為東引代表性自然景觀之一。

(馬祖 國之北疆-圖片來源：交通部観光署 馬祖國家風景區管理處)

🔹【莒光景點】

■東犬燈塔(東莒島燈塔) 國定古蹟級燈塔，純白建築佇立海崖之上，被譽為馬祖最美燈塔之一。

■大埔聚落 保存完整的閩東石屋建築群，近年因特色民宿與聚落活化而受到關注。

■神秘小海灣 東莒知名秘境海灣，以清澈海水與寧靜景觀聞名。

■坤坵沙灘 位於西莒，退潮時可見著名的「方塊海」景觀，是莒光最具特色的自然景點之一。

■菜埔澳據點 昔日重要軍事據點，結合海岸景觀與戰地歷史，為莒光熱門景點之一。

(馬祖 東犬燈塔(東莒島燈塔)-圖片來源：交通部観光署馬祖國家風景區管理處)

►馬祖藍眼淚攻略｜最佳觀賞時間、熱門景點與拍攝技巧一次看

被CNN列為世界15大自然奇景之一的「馬祖藍眼淚」，是許多人規劃馬祖旅遊最期待的夢幻景觀。每年春夏之際，海面因夜光藻聚集而散發出藍色螢光，彷彿整片海洋灑滿星光，因此吸引無數攝影愛好者與旅人專程前往朝聖。 如果想提高看到藍眼淚的機率，建議參加橘子貓馬祖旅遊行程，由熟悉當地環境的導遊協助掌握即時淚況與最佳觀賞地點，省去自行尋找的時間與不確定性。

(夜賞藍眼淚：大砲連、大漢據點、菜浦澳夜-圖片來源：交通部観光署 馬祖國家風景區、管理處)

🔹馬祖藍眼淚最佳觀賞時間

馬祖藍眼淚主要出現在每年3月至9月，其中以4月至6月最為穩定，也是最多旅人造訪的旺季。 不過藍眼淚屬於自然現象，實際出現狀況仍會受到海流、水溫、潮汐、風向、月光及天候等因素影響，因此即使在旺季，也無法保證每天都能看到相同規模的藍眼淚景象。

🔹馬祖藍眼淚熱門觀賞地點處

馬祖由南竿、北竿、莒光及東引等島嶼組成，各地都有機會欣賞藍眼淚。其中又以南竿與北竿最受旅客歡迎，交通與住宿選擇也較為完善。

南竿最具代表性的追淚景點莫過於北海坑道。每年藍眼淚季期間，不少旅客會預約夜間搖櫓體驗，在昏暗坑道內近距離欣賞藍色螢光於水面閃耀，是馬祖最經典的追淚方式之一。此外，津沙沙灘與鐵堡周邊海岸也是熱門觀賞地點，常吸引攝影愛好者守候拍攝。

北竿則不能錯過有「馬祖地中海」美譽的芹壁聚落。白天欣賞閩東石屋與海岸風光，夜晚則有機會在聚落周邊海岸看見藍眼淚。

文字處橋仔海岸、坂里沙灘、塘后沙灘，也都是不少旅客推薦的追淚地點。

若想安排較深度的馬祖旅遊，莒光與東引同樣值得造訪。東莒福正沙灘、大埔石刻周邊海岸，以及東引國之北疆、中柱堤等地，都曾有藍眼淚觀賞紀錄，是許多資深追淚玩家喜愛前往的地區。

🔹馬祖藍眼淚每天都有嗎？

沒有。藍眼淚屬於自然現象，會受到海流、潮汐、天氣、月光及海洋生態條件影響，即使在觀賞旺季，也不保證每天都能看到。

🔹馬祖藍眼淚觀賞小技巧

想提高追淚成功率，建議出發前掌握以下幾個重點：

✔ 當日可向當地導遊、民宿業者或觀光單位詢問最新淚況資訊。

✔避免月光過亮的夜晚，光害越少越容易看見藍眼淚發光效果。

✔留意當天風向與海象狀況，部分海灣較容易聚集夜光藻。

✔建議安排至少2至3晚停留時間，提高追淚成功機率。

✔跟隨熟悉當地淚況的橘子貓馬祖導遊，可快速掌握最佳觀賞地點。

🔹馬祖藍眼淚拍攝技巧

1. 攜帶可長時間曝光的相機

建議使用單眼相機、微單眼或高階類單眼相機，能夠手動調整快門、光圈與ISO設定。

2. 準備穩固腳架

藍眼淚拍攝多採長時間曝光模式，拍攝過程中相機必須保持完全靜止，因此腳架幾乎是必備裝備。

3. 做好夜間戶外準備，建議攜帶

頭燈或手電筒、防蚊液、長袖長褲、防風外套

(馬祖藍眼淚-圖片來源：阿家)





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