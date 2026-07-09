高雄吃到飽大比拚！奢華、平價任你挑，輕鬆吃回本
【FunTime小編群】想大吃大喝一頓，大啖海鮮牛排，但是荷包扁扁預算卻不足怎麼辦？這時候就要去吃吃到飽餐廳最划算！buffet可以選擇各種料理一次滿足！高雄是個海港城，來到高雄怎麼能不大吃海鮮呢～就讓我們為你介紹高雄有什麼buffet值得去吃！
旭集 和食集錦
在台北擁有高人氣的「旭集」，在高雄義享天地內也有分店！主打日式餐點，與饗饗、饗時天堂隸屬於同一集團，菜色選擇非常多，有生魚片區、握壽司區、和揚炸物區、鐵板區和日式旬炊區等9大區，食物種類與台北相比沒有太大的區別，整體空間寬敞明亮，而飲料及甜點區，也有提供麒麟生啤酒無限暢飲以及旭集自製冰淇淋，有興趣的朋友記得提早一個月訂位呦！
地址：高雄市鼓山區大順一路115號義享天地A館7樓
電話：07-558-3366
漢來海港
在高雄說到吃到飽的buffet餐廳，許多人第一個想到的一定是漢來海港，高雄的漢來海港是全台創始店，不管是平日還是假日排隊人潮總是不間斷。來到漢來海港，澎湃的海鮮讓你吃到滿足，新鮮又美味，此外漢來海港總共有九大主題餐區，可以在吃到異國美食！平常捨不得吃桂桑桑的海鮮大餐的話，選漢來海港讓你海鮮吃到回本！
【漢來店】
地址：高雄市前金區成功一路266號43樓
電話：07-412-8068 #7
【巨蛋店】
地址：高雄市左營區博愛二路777號5樓
電話：07-412-8068 #6
饗食天堂
饗食天堂一直都是大家講吃到飽就會想到的餐廳之一，在高雄就有兩家分店，而且評價都很高！饗食天堂的環境寬敞整潔，菜色多樣豐富，從前菜、海鮮、牛排、甜點，甚至現烤雞蛋糕都有！價格以吃到飽來說也很親民，絕對是高雄高CP值的吃到飽好選擇！
【夢時代店】
地址：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心綠區9樓
電話：07-831-6000
【三多店】
地址：高雄市苓雅區三多四路21號高雄大遠百11樓
電話：07-332-2068
木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory
麗尊酒店的木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory主打火鍋吃到飽，有豐盛的肉品及海鮮，澳洲和牛、現撈活蝦都可以在這裡享用到！最棒的是吃飽之後除了有多款主廚首座甜點外，還有Häagen-Dazs冰淇淋可以無限量吃哦！
地址：高雄市苓雅區五福一路105號2樓
電話：07-996-8220
營業時間：11:30-16:00、17:00-21:30
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