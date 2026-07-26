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真的能走進畫裡！高雄最瘋狂美術館「沉浸式360度看展」 館藏「上千件作品」自帶古典氛圍 想參觀記得先預約

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@double.leo.tw授權
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高雄最瘋狂美術館！從地板、牆面到天花板都是創作的一部分，步入美術館不單單只是看畫，而是走進畫裡、沉浸式360度感受藝術。

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位於高雄楠梓的私人美術館「蔡政志美術館」是由藝術家蔡政志花費數十年時間打造，有別於印象中的美術館將畫掛在牆上，「蔡政志美術館」直接把天花板、牆面、地板變成創作的畫布，更延伸至窗戶和彩繪玻璃等每個角落，讓人有種走進畫裡並成為畫中一部分的奇妙體驗感。

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美術館內收藏了上千件作品，集結油畫、雕塑、裝置藝術及各種複合媒材的創作，還有不少作品是由漂流木、 回收材料與自然元素重製而成，賦予素材新生命與新樣貌。

特別一提的是，「蔡政志美術館」採預約制，門票每位200元，每週一休館，預約參觀請至粉專查看貼文。

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蔡政志美術館

地址：高雄市楠梓區後昌路853巷3號

電話：07-364-0303

門票：$200／人、採預約制參觀

粉絲專頁：https://reurl.cc/p8n6N4

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