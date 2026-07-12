海底也能賞花！「海洋花樣嘉年華」暑期特展、夜宿新玩法登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】正在思考暑假旅遊去哪玩？國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）即日起至08/31推出「海洋花樣嘉年華」，賞花不是只能在陸地上，期間限定「海底賞花」的浪漫體驗，帶民眾走進專屬海洋的夢幻花廊，不僅避開戶外酷暑，在繽紛花海中打卡還能帶走精美好禮。

同時，深受好評的「夜宿海生館」、「魚你同行」熱門活動，同步升級暑假限定內容，感受截然不同的海洋魅力，創造有別於以往的海洋回憶。

宛如在海底開花的珊瑚和海葵。 圖：屏東海生館／提供

提到賞花，多數人想到的是山林花季，但海底世界同樣藏著另一種繽紛景色。「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道，搭配燈光呈現花在海底綻放的意象，原本普通的走廊變成璀璨迷人的秘境，彷彿走進一座夢幻的海底花園，近距離欣賞「花海」的優美姿態，感受前所未有的賞花樂趣。此外，更多暑假限定活動等你來體驗：

▲「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。 圖：屏東海生館／提供

・打卡拿好禮：遊客在「海洋花樣嘉年華」拍照打卡，上傳社群並標註關鍵字，即可兌換限量精美好禮。

・「夜宿海生館」暑期不同玩法：報名「世界水域館區域」，不分平假日皆可在指定時段，持紅光手電筒自由探索。同時，欣賞「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。

・海蛞蝓鮮豔登場：只要參加「魚你同行」之「珊瑚王國館後場」探秘體驗，即可近距離觀察同樣華麗的海蛞蝓，發現海洋世界更多令人驚豔的色彩。

・人氣「鯊寶」見面會：最受歡迎的吉祥物－「鯊寶」也將於暑假期間，每週六、日不定時在世界水域館驚喜現身，與遊客互動拍照，增添親子旅遊樂趣。

▲宛如在海底開花的珊瑚和海葵。 圖：屏東海生館／提供

今年夏季以「海底賞花」為概念，夢幻燈光下海葵輕柔搖曳、珊瑚優雅綻放，更推出夜宿暑假限定燈光演出，不論親子家庭、情侶及朋友聚會都能在屏東海生館一次收藏「花海」與「夜間探索」兩種限定體驗。不用頂著烈日，感受另一種夏日花季，創造難忘的夏日回憶。更多活動詳情，請至「國立海洋生物博物館」官方網站或社群平台查詢。

這個夏天，快來屏東海生館一起消暑賞花，開啟一場與眾不同的海洋奇幻之旅吧！

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