快訊

美國對伊朗鷹派議員葛理漢急病逝世！享壽71歲 川普上月才幫造勢

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

健康人也要天天測血糖？專家解釋為何多數人其實沒必要

海底也能賞花！「海洋花樣嘉年華」暑期特展、夜宿新玩法登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道。　圖：屏東海生館／提供
▲「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道。　圖：屏東海生館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】正在思考暑假旅遊去哪玩？國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）即日起至08/31推出「海洋花樣嘉年華」，賞花不是只能在陸地上，期間限定「海底賞花」的浪漫體驗，帶民眾走進專屬海洋的夢幻花廊，不僅避開戶外酷暑，在繽紛花海中打卡還能帶走精美好禮。

同時，深受好評的「夜宿海生館」、「魚你同行」熱門活動，同步升級暑假限定內容，感受截然不同的海洋魅力，創造有別於以往的海洋回憶。

宛如在海底開花的珊瑚和海葵。　圖：屏東海生館／提供
宛如在海底開花的珊瑚和海葵。　圖：屏東海生館／提供

提到賞花，多數人想到的是山林花季，但海底世界同樣藏著另一種繽紛景色。「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道，搭配燈光呈現花在海底綻放的意象，原本普通的走廊變成璀璨迷人的秘境，彷彿走進一座夢幻的海底花園，近距離欣賞「花海」的優美姿態，感受前所未有的賞花樂趣。此外，更多暑假限定活動等你來體驗：

▲「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。　圖：屏東海生館／提供
▲「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。　圖：屏東海生館／提供

・打卡拿好禮：遊客在「海洋花樣嘉年華」拍照打卡，上傳社群並標註關鍵字，即可兌換限量精美好禮。

・「夜宿海生館」暑期不同玩法：報名「世界水域館區域」，不分平假日皆可在指定時段，持紅光手電筒自由探索。同時，欣賞「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。

・海蛞蝓鮮豔登場：只要參加「魚你同行」之「珊瑚王國館後場」探秘體驗，即可近距離觀察同樣華麗的海蛞蝓，發現海洋世界更多令人驚豔的色彩。

・人氣「鯊寶」見面會：最受歡迎的吉祥物－「鯊寶」也將於暑假期間，每週六、日不定時在世界水域館驚喜現身，與遊客互動拍照，增添親子旅遊樂趣。

▲宛如在海底開花的珊瑚和海葵。　圖：屏東海生館／提供
▲宛如在海底開花的珊瑚和海葵。　圖：屏東海生館／提供

今年夏季以「海底賞花」為概念，夢幻燈光下海葵輕柔搖曳、珊瑚優雅綻放，更推出夜宿暑假限定燈光演出，不論親子家庭、情侶及朋友聚會都能在屏東海生館一次收藏「花海」與「夜間探索」兩種限定體驗。不用頂著烈日，感受另一種夏日花季，創造難忘的夏日回憶。更多活動詳情，請至「國立海洋生物博物館」官方網站或社群平台查詢。

這個夏天，快來屏東海生館一起消暑賞花，開啟一場與眾不同的海洋奇幻之旅吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞花 花海 暑假

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

深坑不只臭豆腐！跟老街反方向的「大顆黑豬肉鍋貼水餃」也很猛

udn走跳美食／水晶 因為常常逛深坑老街，每次來深坑好像很容易直接往臭豆腐那邊走，這次想說早點找一點不一樣的深坑美食吃吃看，...

台中亞洲大學花季登場！百日紅搭配巴洛克建築超好拍

想拍出彷彿歐洲校園般的夢幻美照，不用飛出國。位於台中霧峰的亞洲大學，近期紫薇花迎來盛開期，粉嫩花朵與古典建築相互輝映，營造出浪漫又療癒的夏日景色。

直擊和平島大淨海時代！　看智慧機器人除海廢，探訪永續慢旅

四年前我第一次在海邊遇見湛藍海洋聯盟的丁丁（陳思穎），那是在桃園永安漁港附近的基地，風吹得我連開車都在晃，但他們一夥人卻沒人管這個，拿著黑色絕緣膠帶、工人手套、抹布，不管風吹多大每個人都專注在「處理」眼前的一艘船。說那是船更像是一個塑膠籠子與零件的組合體，丁丁忙了一陣後來到我身邊，一點都不像熬了一整夜後的狀態，開始眉飛色舞地分享這艘「可以自動在海上清除垃圾的機器人船」的「湛鬥機」。

海底也能賞花！「海洋花樣嘉年華」暑期特展、夜宿新玩法登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】正在思考暑假旅遊去哪玩？國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）即日起至08/31推出「海洋花樣嘉年華」，賞花不是只能在陸地上，期間限定「海底賞花」的浪漫體驗，帶民眾走進專屬海洋的夢幻花廊，不僅避開戶外酷暑，在繽紛花海中打卡還能帶走精美好禮。 同時，深受好評的「夜宿海生館」、「魚你同行」熱門活動，同步升級暑假限定內容，感受截然不同的海洋魅力，創造有別於以往的海洋回憶。 提到賞花，多數人想到的是山林花季，但海底世界同樣藏著另一種繽紛景色。「海洋花樣嘉年華」利用外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵打造期間限定花海廊道，搭配燈光呈現花在海底綻放的意象，原本普通的走廊變成璀璨迷人的秘境，彷彿走進一座夢幻的海底花園，近距離欣賞「花海」的優美姿態，感受前所未有的賞花樂趣。此外，更多暑假限定活動等你來體驗： ・打卡拿好禮：遊客在「海洋花樣嘉年華」拍照打卡，上傳社群並標註關鍵字，即可兌換限量精美好禮。 ・「夜宿海生館」暑期不同玩法：報名「世界水域館區域」，不分平假日皆可在指定時段，持紅光手電筒自由探索。同時，欣賞「海天一色逍遙魷」絢麗的燈光演出。 ・海蛞蝓鮮豔登場：只要參加「魚你同行」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。