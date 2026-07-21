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左營社區老字號美食！「麵線羹、關東煮」傳統又復古 古早味「紅茶牛奶」還有人專程來買

吃貨閔爸／ 文、圖／吃貨閔爸

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下午茶出現在凌晨時分？

讓你從凌晨吃到下午茶的台式小吃，這間可是這社區的低調老字號，因為大家都只把焦點大多放在早餐地區塊。

影片帶你吃老字號社區小吃

就是這間，在果貿社區來來早餐旁的..

果貿黑輪老牌麵線

店址：左營區果峰街28號

營業時間：05：30-16：00（星期二公休）

電話：07-5810535

菜單

餐點介紹

這間店賣的是台式關東煮、麵線羹、碗粿跟肉粽，熟客不少，我也是看著人潮吸引過來的。他們的關東煮台很吸睛，因為很傳統很復古，沒有整齊的排列，但塞的滿滿的料就是讓人很有食慾。

再來就是他們的麵線羹也是我很推薦的其一選項。

因為，我對於麵線有特定愛好，因為合自己胃口的不多，這間的麵線也是值得推薦的。叫了一碗麵線羹跟黑輪、米血、玉米尬著吃，再來一杯熟客專程都會來買的紅茶牛奶，舒服。

先說說果貿黑輪老牌麵線我最力薦的..

麵線羹

高雄要吃到好吃的麵線真的不多，要嘛不是太稠、料少、太軟爛，還曾經吃過那種糊化的麵粉水。

這間社區老字號，麵線羹是在地熟客推薦的。他們家的麵線吃滑、順、香。芡汁勾的恰到好處，吃起來格外滑順。

再來就是他們的料頭新鮮，份量也夠誠意，吃起來格外滿足、飽嘴。

加點醋再來點辣椒，更是讓這碗麵線大大加分，這麵線羹我很推。

黑輪（關東煮）

這間店將市場上常態在下午會呈現的小吃，存在於社區的凌晨時分。

東西選項不少，基本款一定都有，湯汁也是夠味，喝起來不會口渴，不是加味精的湯頭，這個很加分。

但他們的煮台相較於一般黑輪店來說比較大，所以，哪怕放滿滿，感覺還是差那麼一點，不過，視覺上，就是會讓人引起食慾的擺設。

因為叫了一碗麵線羹，所以叫了米血、黑輪、玉米來配搭著吃，米血軟Q、黑輪也是口感討喜，玉米吃起來也甜，喜歡呷黑輪的朋友，很推薦來這裡吃，黑輪湯也可以自己舀。

因為陸續看到別人專程來這買紅茶牛奶，感覺不來一杯不行，真的是那種難得古早味的，難怪那麼多人會專程來買，這我也很推薦來一杯。

左營果貿社區其實美食不少，但也是要慎選，這間位於果貿來來早餐旁的黑輪老牌麵線羹，我也是覺得必須要讓大家知道一下，果貿好吃的不只有早餐，更有台式的早餐可以選擇，而且還能讓你吃到下午茶。

果貿黑輪老牌麵線

店址：左營區果峰街28號

營業時間：05：30-16：00（星期二公休）

電話：07-5810535

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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