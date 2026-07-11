高雄菜市仔嬤左營汾陽餛飩｜左營餛飩一條街，我最愛這一間，吃過嗎?

這間老店一直是我的愛店，只是很久沒來吃倒是真的，這次回楠梓老家的路上，經過了左營大路，可說是餛飩一條街，不過我只獨鍾這間餛飩，也是我挑嘴兒子的最愛。

影片帶你吃好吃的餛飩

就是這間，原名汾陽餛飩⋯⋯位於高雄左營超過70年的經典老字號。

菜市仔嬤左營汾陽餛飩 創始店

店址：高雄市左營區左營大路110號

營業時間：09：30 – 14：00 17：00-20：00 （星期三公休）

電話：07-5810088

菜市仔嬤 菜單

店家環境就是很樸素，但卻有著無法言喻的溫馨感，就像來到自己親戚家吃飯一樣。

目前的老闆娘是第二代，也就是菜市仔嬤媳婦接手的二代，朋友的阿母說，口味跟她婆婆相差不大，一樣好吃。

他們的餛飩不同之處，就是還可以加個水波蛋，想吃餛飩麵也能另外加麵。

招牌綜合（餛飩10顆+湯圓2顆）

他們的餛飩是招牌，我說的招牌是好吃之外，再來就是菜市仔嬤的餛飩跟市場上的餛飩造型更是大不同，倒勾牛角形狀，非常獨樹一幟。

餛飩也有辣味乾拌的..

也是正港皮薄餡多滋味好的餛飩，口感極佳，吃起來不膩口很討喜。

再來就是這個水波蛋也是特色之一。外面白色的蛋白可是晶瑩剔透，裡頭的蛋黃是濕潤滑口。

配搭著餛飩一起吃就是涮嘴..

再來就是這碗湯，看似無害，喝起來卻是久違的好喝。

整體下來標配是無可挑剔的。

說到餛飩那就不能放過這款

乾拌辣餛飩

醬汁是關鍵，將這好吃到爆的餛飩跟菜市仔嬤的紅油醬汁拌勻後，一口吃下，就是酸辣夠味，是討喜的爽辣口感。

菜市仔嬤的鹹湯圓更是必吃，鹹湯圓目前我只吃這間跟林園合春。

鹹湯圓

但，兩家的口感不同，這家是濃濃的傳統風味，大小通吃的那種口感。他們的湯圓吃起來飽嘴，咬起來紮實、肉汁是鮮嫩的。

比較不簡單的是，菜市場嬤的湯圓外皮跟裡頭包的肉餡比例很剛好，吃起來就是理想，很討喜。

湯圓呷起來就是彈牙、香Q，必吃必點！

再來就是這碗..

富貴麵

有辣跟不辣的可以選，喜歡吃辣的朋友一定要點辣的，因為菜市仔嬤的辣椒也是人氣王，拌麵吃真的是大大加分，麵條本來就滑口，放上他們的辣椒就更加涮嘴！

真的是非常推薦愛吃餛飩、愛吃麵、愛吃湯圓的朋友來這試試，有吃過的朋友一定也跟我一樣有同樣感受，真的是好吃。

菜市仔嬤左營汾陽餛飩 創始店

店址：高雄市左營區左營大路110號

營業時間：09：30 – 14：00 17：00-20：00 （星期三公休）

電話：07-5810088

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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