藏身夜市「平價版CREMIA」！一支只要50元 北海道鮮奶、開心果牛奶都激推 在地人狂讚「超濃口感」：真的很頂
平價版CREMIA！夜市裡也能吃到「高顏值霜淇淋」且只要銅板價50元，還有開心果牛奶口味可以選擇，吃過的網友讚「真的超好吃」、「愛店！牛奶口味真的很頂」。
位於高雄瑞豐夜市內這家「一口慢慢冰淇淋」主打以銅板價開吃高級霜淇淋，外型類似北海道冰淇淋之神CREMIA，口味也十分濃郁，但價格只要三分之一，僅需50元銅板就能吃到，因此也有人稱它是「平替版CREMIA」。
霜淇淋口味有北海道鮮奶、開心果牛奶等人氣口味，實際販售口味則依當天供應為準。店家表示「我們堅持使用進口冰淇淋機與高品質原物料，不偷工、不省料」，讓每位顧客都能用最實惠的價格吃到真正好吃的冰淇淋。
實際在網上搜尋評價，不少網友都留下「真的超好吃超濃郁，而且才50塊」、「超好吃！我給ㄅ級分」等好評。特別一提的是，冰淇淋是否出攤以粉專公告為準，建議出發前先確認才不會撲空喔！
一口慢慢冰淇淋
地址：瑞豐夜市13排703號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Yikoumanman
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