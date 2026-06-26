一開賣就爆滿！ 高雄創意古早味「顏記豆莊」必吃炙燒焦糖招牌烤豆花，吃到焦糖的脆與豆花的滑

終於！！吃到高雄炙燒焦糖豆花！每天一開店就爆滿的高雄豆花店，大社顏記豆莊～將傳統手工豆花結合法式烤布蕾作法，超有創意！

在豆花表面撒上糖，高溫炙燒，烤出一層金黃酥脆的焦糖薄片，再配上自選的豆花冰品配料。上桌焦糖香氣哺皮，敲開勺一口，能同時吃到焦糖的脆甜與豆花的滑，是近期吃到最有記憶點高雄豆花！難怪每天一開門就大排長龍～～

直接說結論！這家高雄烤焦糖豆花真的太好吃了啊啊啊啊啊！！！豆香迷人，綿密的古早味豆花，加上焦糖烤布蕾的表面，完全驚艷！拜託大家一定要來～

人氣排隊高雄豆花：顏記豆莊

前兩週為著烤糖豆花衝去這家，傳說中的顏記豆莊，結果！一開店就這樣大排長龍，我們還是在開店五分內抵達～～

顏記豆莊是高雄大社在地豆花店，目前是兩代一起經營（爸媽跟兒子），那天跟闆娘聊，她說以前賣傳統豆花，兒子回來接手後，他們店轉型，賣得品項更多元，用餐環境也升級，變得更明亮有設計感。稍微可惜沒冷氣（但夏天吃冰還好）

高雄顏記手工豆花價目表（2026年版）

顏記豆莊最招牌就是招牌烤豆花。將自家非基改豆花一層層鋪上二砂糖，噴槍炙烤。

比較驚訝的是烤糖不只一層，是一層層堆疊烤！闆娘笑說，他們喜歡的烤糖不是薄薄一層，而是像烤布蕾一樣有脆度的烤糖。

當天聽闆娘說，所有豆花配料裡湯圓、珍珠和芋圓賣最好！當天有吃到珍珠和湯圓，湯圓超Ｑ！闆娘說他們湯圓純糯米做的，彈牙度真的一絕！

一吃驚艷！高雄炙燒焦糖烤豆花

招牌烤豆花（限內用）$80（可自選三種料）

招牌烤豆花上桌，炙烤黑糖香氣撲鼻，而且這賣相也調太～～～誘人！！那天我自選的三種料：珍珠、湯圓和糖煮鳳梨都超好吃，大推！！

吃這個烤豆花的訣竅就是，像吃烤布蕾一樣把上面烤糖敲破，湯匙一口下去豆花＋烤糖一起吃！

只能說不枉費開車30分鐘來吃！烤糖的脆度恰到好處，重點是！他們的豆花是真的古早味豆花，豆花綿密細緻、入口即化，口中會化開會散發出天然黃豆香。

招牌烤豆花（限內用）$80（可自選三種料）

這份招牌烤豆花是我爸點的，他選了比較清爽的料，花生超好吃（拇指）都想問有沒有賣花生湯了哈哈！

對了，每一份招牌烤豆花都還會附上碎冰可以配著吃，覺得夏天來說非常貼心啊！

高雄市大社區三民路98-1號

電話：07-355-1350

營業時間：週二至週日 15:00 – 22:00（每週一公休，其餘特休會公告粉絲團）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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