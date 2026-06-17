快拿身分證！ 高雄驚見「海上超跑」12天狂殺5折 對中「這2碼」現省近3千直接包船

端午節改玩高雄最頂、最瘋的！近期在 IG 刷爆的超跑造型快艇祭出快閃優惠，身分證對中指定數字，整艘船原價近5千直接砍到2,000元，平均一人只要500元就能包船開趴，極速飆港灣、拍爆美照就趁這波！

圖／翻攝艇萌玩家臉書

路上跑的沒什麼！「海上超跑」轟炸高雄港才叫狂

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別再羨慕路上超跑了，現在高雄港直接變成你的專屬水上賽道！「艇萌玩家」引進的地表最帥超跑快艇，推出 F、L、R 等不同系列的亮眼船隻，其中最受矚目的，莫過於讓少女心大噴發的「粉紅芭比款」婷婷公主號，更是網美們爭相指名合照的頭號巨星。航行在海面上，無論是白天的陽光折射、傍晚的魔幻夕陽，還是夜間點燈後的迷幻霓虹，隨手一拍都是質感炸裂的電影感大片。

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限定12天！身分證密碼「0、5」現省近3千元包船

端午節不划龍舟，改來開海上超跑！自6月19日至6月30日，「艇萌玩家」限時推出身分證對對碰活動，只要同行3至4人當中，有任一人的身分證字號含有數字「0」或「5」，在現場出示證件，原價逼近5,000元的包船行程，瞬間砍到變2,000元！等於平均一人只要500元左右，輕鬆享受不與陌生人擠的私人奢華遊艇派對。

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越夜越浪漫！夜航星空港灣再加碼餐酒館美食

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還有限定夜間玩法！在高雄流行音樂中心與城市港灣的燈火倒映在水面上，搭乘海上超跑穿梭其中，吹著微涼的海風，儀式感直接拉滿。夜航方案還能彈性搭配精緻 3 人套餐，合作店家網羅「HIYA秘境餐酒館」、「激肉迴轉燒肉專賣店」及「Damn Good Burger」等在地人氣餐廳，讓你從水上玩到餐桌，一站式搞定最潮的高雄夜生活行程！

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