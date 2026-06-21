高雄歷史景點推薦！鴨母王故鄉藏著數百年古井與傳奇故事





位於高雄市內門區的鴨母寮朱一貴文化園區，是一處結合歷史、信仰與地方文化的特色景點。這裡最特別之處，在於它與清代知名人物朱一貴有著深厚連結。相傳他移居台灣後，曾在此地養鴨維生，也因此被地方居民稱為「鴨母王」。後來的歷史發展，讓他的名字成為台灣重要民變事件的一部分，而這片土地則成為故事的起點。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





月眉塘與雕像，重現鴨母王傳奇身影

走進園區，最醒目的莫過於興安宮前方的月眉塘。水塘中央矗立著大型朱一貴雕像，成為園區代表地標。另一座被群鴨環繞的石雕，則描繪出地方傳說中他指揮鴨群的模樣。池水映照著雕像與天空，也讓歷史人物不再只是書本裡的名字，而成為旅人眼前可被感受的風景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





一口數百年古井，留下當年的生活記憶

除了雕像之外，園區內保存至今的鴨王古井，同樣吸引不少遊客駐足。據說這口古井曾是朱一貴及其部眾的重要水源，不論日常飲用或養鴨生活都與其密不可分。數百年過去，井水依然湧現，也讓這口古井成為地方歷史最真實的見證者之一。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





信仰與歷史交會，形成獨特文化風景

園區與興安宮共同構成完整的文化場域。廟內主祀天上聖母，而左側特別奉祀被地方神格化的鴨母王朱一貴。這樣的配置不只是宗教信仰，也反映地方居民對歷史人物的尊敬與認同。走訪園區時，不僅能認識台灣歷史，也能感受到地方文化如何透過信仰持續傳承。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【鴨母寮朱一貴文化園區】

景點位置：高雄市內門區光興里鴨母寮10號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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