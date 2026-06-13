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「6米高蠟筆小新」現身屏東！暑假免費玩樂園、逛展覽，《蠟筆小新玩轉時空大冒險》登場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／屏東縣政府提供
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暑假親子旅遊再添新亮點！一年一度的「屏東夏日狂歡祭」將於7月4日至8月30日在屏東縣民公園盛大登場，今年首度攜手超人氣日本動漫《蠟筆小新》，除了推出《蠟筆小新玩轉！時空大冒險》互動展覽，更打造兩座超過6米高的蠟筆小新與小白大型裝置藝術，讓大小朋友一踏進園區就能感受滿滿動漫魅力，成為今年南台灣最吸睛的暑假打卡景點之一。

圖／屏東縣政府提供
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邁入第五年的屏東夏日狂歡祭，已成為南台灣代表性的親子暑期盛會。今年活動以「狂歡樂園」、「夏日劇場」及「主題展覽」三大主軸規劃，不僅設有大型遊樂設施與精彩親子表演，還首度與知名動漫IP合作，推出《蠟筆小新玩轉！時空大冒險》沉浸式互動展。展區重現春日部街景、雙葉幼稚園、野原一家等經典場景，並設計任務闖關體驗，讓遊客化身春日部防衛隊展開冒險。

圖／屏東縣政府提供
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展覽最大亮點之一，就是戶外草地上矗立的6米高蠟筆小新與小白巨型裝置，無論白天或夜晚都相當吸睛。此外，展覽更融入屏東限定元素，將鵝鑾鼻燈塔、鵬灣跨海大橋、恆春古城、墾丁大街及勝利星村等在地知名景點搬進展區，結合動漫與觀光特色，打造專屬屏東的跨次元旅行體驗。

圖／屏東縣政府提供
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屏東夏日狂歡祭將於7月3日晚間舉辦開幕活動，並開放民眾搶先體驗戶外設施。活動期間，「狂歡樂園」、「夏日劇場」及6米高蠟筆小新戶外裝置皆可免費參觀；《蠟筆小新玩轉！時空大冒險》則於7月4日至10月11日在縣民公園C棟倉庫展出，每週三休館。無論是動漫迷、親子家庭或規劃墾丁順遊行程的旅客，都能在今年夏天來到屏東，與6米高蠟筆小新一起展開最歡樂的暑假冒險。

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