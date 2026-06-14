「澎坊之夜」登陸澎湖花火節 《七龍珠Z》快閃店ｘ煙火秀ｘ海風市集 獻上最chill夏夜

【旅奇傳媒/編輯部報導】「澎坊購物休閒廣場」與「澎澄飯店」攜手澎湖縣政府打造的「澎坊之夜」，將於06/18晚間於馬公「觀音亭」盛大登場。「澎坊購物休閒廣場」已連續16年支持「澎湖國際海上花火節」，長年深耕在地，持續透過多元活動與旅遊體驗，帶動澎湖的旅遊話題與能見度、創造觀光新亮點。今年活動不僅結合《七龍珠Z》主題無人機展演與震撼煙火秀，更串聯《七龍珠Z》快閃店及在地市集，讓更多旅客看見澎湖獨特的島嶼魅力。

攜手經典動漫《七龍珠Z》，打造期間限定主題快閃店。 圖：澎坊購物休閒廣場／提供

經典 IP 魅力再現 《七龍珠Z》快閃店引爆動漫熱潮

「澎坊購物休閒廣場」今年攜手經典動漫《七龍珠Z》，即日起至09/30打造期間限定主題快閃店。快閃店一次集結潮流服飾、生活小物、3C 周邊，盲盒與公仔等收藏系列都能入手，還推出獨家商品《七龍珠Z》壓克力立牌，以及人氣爆款神龍造型御守、花火節限定魔人普烏海灘巾等，現場更有巨型悟空打卡牆、限定抽卡機。活動期間滿額再獲得獨家《七龍珠Z》透卡好禮，邀請大小粉絲一起前來增強戰鬥力，重溫最初的感動！

▲「海風夏祭」市集串聯在地品牌與特色店家，展現澎湖多元的觀光魅力與產業能量。 圖：澎坊購物休閒廣場／提供

在地特色攤位全到齊 「海風夏祭」每周熱鬧開逛

「海風夏祭」市集即日起至06/27於「澎坊購物休閒廣場」（海埔路旁公園）熱鬧登場，每週五、六 15:30-20:30開市。現場集結近30個攤位，包含特色美食餐車、甜點咖啡、文創設計、手作商品及 DIY 體驗等多元內容，藉由串聯在地品牌與特色店家，展現澎湖多元的觀光魅力與產業能量，讓旅客在輕鬆逛遊之餘，也能更深入認識在地文化與生活風景。此外，「澎坊購物休閒廣場」館內同步推出集章任務及抽獎活動，邀請探索館內各大亮點，增添更多互動與驚喜。

▲「澎坊之夜」當晚將迎來《七龍珠Z》主題無人機與煙火秀，結合璀璨花火打造動漫迷夢幻場景。 圖：澎坊購物休閒廣場／提供

神龍盤旋夜空 《七龍珠Z》主題無人機ｘ煙火秀震撼澎湖夏夜

「澎坊之夜」當晚將迎來震撼視覺饗宴，《七龍珠Z》主題無人機與煙火秀齊聚夜空，神龍盤旋天際，結合璀璨花火打造動漫迷夢幻場景。現場設有「澎坊戰力抽賞站」攤位，凡加入「RICHCLUB」會員即可參加活動獲得七龍珠限定好禮，更有機會抽中 Apple Watch Series 11 、Marshall Emberton lll 三代藍牙喇叭等大禮。而表演舞台邀請第34屆金曲獎最佳原住民語歌手葛西瓦，以及實力派組合黑旋風接力演出，為旅客帶來沉浸式夏日音樂盛典。

此外，「澎澄飯店」攜手「臺虎精釀」推出兩款聯名啤酒「外婆ㄟ澎湖歐疼貴」與「人生海海ㄟ雷夢」，於飯店限定販售，讓遊客在視覺與聽覺饗宴之外，也能享受專屬夏日的微醺滋味。

▲「澎澄飯店」攜手「臺虎精釀」推出「外婆ㄟ澎湖歐疼貴」與「人生海海ㄟ雷夢」聯名啤酒。 圖：澎坊購物休閒廣場／提供

澎坊購物休閒廣場表示，希望透過花火節系列活動、跨界合作及在地市集串聯，持續為澎湖注入創新活力，讓觀光不只是停留於景點與活動，更成為認識在地文化、感受島嶼生活的旅程，為旅客留下值得珍藏的澎湖記憶。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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