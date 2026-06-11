40元「重量杯珍奶」！價格、容量完勝 高雄「古早味茶飲」喝完會飽 所有飲品「+5元升級胖胖杯」

40元巨無霸珍奶！各式連鎖手搖林立，但仍有不少人偏好「古早味茶飲」。高雄這家茶坊「重量杯珍奶」只要40元，一杯喝玩真的會飽。

圖／IG@amos0716授權

高雄鳳山這家「116茶坊」擁有忠實的在地客，不走精緻路線，主打「古早味、銅板價」是想省荷包喝手搖的好選擇。特別是「巨無霸珍奶」一杯才40元，杯子是寬胖型的，看起來超大一杯，Q彈珍珠給滿、奶茶走古早味奶精奶茶風味，推薦甜度點微糖即可，懂喝的人喝珍奶就是要喝這種「重量杯」！

除了奶茶、純茶外，還有現在少見的薄荷汽水、百香果汽水、葡萄香檳等老派飲品。店家所有飲品都可以5元升級成胖胖杯，讓手搖控一次喝好喝滿。

圖／IG@amos0716授權

不少網友看到分享都直呼「也太大杯」、「好便宜喔」，還有喝過的人說「便宜好喝 每次去都買二杯」；此外，也有網友推薦新莊「田心園茶飲」一樣是佛心銅板價，還有南漂的新莊人表示「覺得這兩間真的都差不多 便宜又好喝」。

116茶坊

地址：高雄市鳳山區安寧街116號

營業時間：6:00-18:00（週日公休）

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