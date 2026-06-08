2026下半年澎湖玩什麼？從追風音樂節到痛風馬拉松，不可錯過「澎湖永續幣」新玩法，一幣玩轉30+好店隱藏優惠！

2026年澎湖旅遊熱潮正式引爆！從春季攜手熱血動漫的「澎湖國際海上花火節Ｘ七龍珠無人機煙火展演」、盛夏還將迎來 Super Junior 圭賢開幕登場的「澎湖追風音樂燈光節」、熱血狂歡的「澎大海音樂祭」，到討論度超高的「菊島澎湖跨海馬拉松」，一連串的指標盛事讓人迫不急待前往澎湖啦！

今年交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（澎管處）推出全新綠色亮點「澎湖永續幣串聯活動」！這項活動結合全澎湖超過 30 間以上特約店家，只要隨手完成小小的環保任務，就能免費獲得這枚象徵守護海島－「澎湖永續幣」。持幣在「澎湖永續地圖」合作店家消費，不只能折抵現金、兌換限定好禮或餐飲升級，每次出示，都是你與在地店家心照不宣的綠色默契。

現在就跟著這篇總攻略，開啟一場愛與守護的海島旅行！

廢木變金幣？「澎湖永續幣」背後的護島故事

2026 年，澎湖用一種更有趣、更浪漫的方式，讓「守護澎湖」更簡單了！

這枚由實木製成的「澎湖永續幣」，背後藏著一個關於島嶼重生的故事。它的主要材質，是來自名列世界百大入侵種的「銀合歡」。銀合歡過去曾是澎湖人生活中不可或缺的薪柴資源，也一度扮演著防風林的重要角色；然而時過境遷，如今過剩的銀合歡在全島瘋狂蔓延，嚴重排擠在地植物的生存空間，反倒成了令澎湖人最為頭痛、除之不盡的入侵植物。

為化解這場生態負擔、重拾環境平衡，澎管處攜手澎湖在地品牌「樸植作」合作，將移除的銀合歡廢木回收，經由職人細緻切割、拋光，並把象徵澎湖的海龜圖騰雋刻於幣面，這不僅將棘手的環境問題優雅翻轉，更賦予廢木全新生命，具體實踐人與自然共好的永續價值。

澎湖永續幣由外來種「銀合歡」廢木回收再製，經職人雷雕海龜圖案，將生態負擔蛻變為永續紀念。圖片來源｜欣傳媒

守護海島超簡單！舉手之勞，輕鬆入手澎湖永續幣

想要參與剷除外來種的任務，不需要你真的去砍樹，只要在旅途中完成以下小小綠色任務，你也能成為生態推手！(完成一種任務即可領取 1 枚永續幣，每人最多可領取 3 枚！）

領取「澎湖永續幣 」輕鬆三步驟：線上簽署海洋宣言、完成任一個綠色任務出示證明到指定地點，免費兌換實體紀念幣。 (領取期間為2026/5/1~11/1止)。製圖｜欣傳媒

【步驟一 】線上簽署海洋宣言 ：承諾在旅途中減少塑料、愛護海洋生態。(先填寫，截圖留存完成畫面)

【步驟二】完成任一種「日常環保任務」，只要任選一種出示憑證即可。

任務① 自備環保餐具或購物袋： 出示自備的環保杯、餐具、便當盒或購物袋等。

任務② 支持環保旅宿： 選擇入住「澎湖在地環保旅宿」，出示發票或收據（※每房每晚限兌換一枚）。

任務③ 搭乘大眾運輸工具： 輕鬆搭乘「台灣好行」任一線別（包含澎湖空港快線、媽宮北環線、湖西線、澎南線）下車前可向司機索取乘車證明。

【步驟三】出示「線上簽署完成畫面」+「綠色任務任一證明」到指定發放站點領取。

全島 5 大發放站：

●澎湖機場旅遊服務中心（08:00–17:30）｜航班抵達時順道兌換。

●澎湖遊客中心（08:00–17:30）｜洽詢澎湖旅程任何疑問，順便兌換。

●信興名產（08:00–22:00）｜到馬公市區採買名產一起換，還能直接用。

●Pier3澎坊購物休閒廣場星探索（11:00–19:00）｜安排南海遊客中心跳島行程日，或逛三號港百貨時兌換。

●年年有鰆 食魚教育中心（10:00–12:00、13:30–18:00，每週一、二公休）｜順道參觀也能直接用。

用「永續幣」換取隱藏版優惠！全島30+店家優惠全開！

「澎湖永續地圖」目前已集結了超過 30 家優質的在地綠色店家，只要認明店家門口貼有「永續地圖 PENGHU Green Map」的標誌店家即可享有優惠！

這些合作店家涵蓋了質感澎湖民宿、排隊澎湖美食、極具紀念價值的澎湖伴手禮老店、在地手作體驗 DIY，以及充滿熱血的水域遊憩活動。只要在消費時出示這枚永續幣，就能享有店家提供的現金折扣、兌換小禮物或是享有餐點免費升級等店家專屬優惠！（陣容持續擴大中，查看最新加入店家）

澎湖永續地圖串聯全島30家以上店家，跟著地圖指引輕鬆實踐減碳旅遊。 製圖｜欣傳媒

2026年澎湖玩樂行事曆：澎湖年度盛事別錯過！

面對這一波接一波的澎湖年度盛事，你準備好要出發澎湖了嗎？無論是想在夜空下感受無人機帶來的震撼、在盛夏夜風中跟著音樂搖擺，還是要在秋高氣爽的季節，一邊挑戰馬拉松一邊大飽口福，2026年的海島行程絕對讓你從年頭精彩到年尾！

澎湖2026年下半年不容錯過的年度盛事將逐一登場。製圖｜欣傳媒

今年2026年 5 月到 11 月，當你再次踏上這片美麗的土地，帶上你的環保杯、訂一間環保澎湖民宿，或者搭上台灣好行來一場澎湖漫遊。讓「澎湖永續幣」帶領你走進「澎湖永續地圖」的秘密巷弄，豐富的自然生態與清澈的陽光蔚藍，是澎湖給予每一位旅人最奢侈的禮物，選擇「低碳旅遊」，則是我們回饋給這座島嶼最溫柔的情書！

查看更多澎湖永續旅遊資訊→ https://www.penghu-nsa.gov.tw/ST/sbmap.htm

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

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