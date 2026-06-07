夏日最強冰品盛典即將來臨！高雄「大港閱冰」7月前進哈瑪星 號召冰店集合

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最強、最消暑的夏日冰品盛典即將再度引爆港都！由高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）主辦的年度美食觀光品牌活動「大港閱冰」冰品嘉年華，今年7月將於充滿歷史風情的哈瑪星盛大登場，以最沁涼、最潮流的冰品魅力，迎戰高雄盛夏。

觀光局即日起正式啟動攤商招募，廣邀全台人氣冰品品牌、在地經典名店、創意冰品職人及特色餐車踴躍報名，共同打造南台灣最具指標性的冰品嘉年華，搶攻夏季消暑商機。

▲高雄夏季美食觀光活動「大港閱冰」即將登場。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，高雄擁有熱情陽光與港灣氣候，也孕育出四季吃冰的獨特城市文化；「大港閱冰」歷經多年耕耘，已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌之一。去年活動兩天即吸引超過5萬人次湧入，帶動周邊店家及商圈業績成長3至5成，成功創造觀光與消費熱潮。今年活動除集結近50家冰品與美食品牌打造潮流市集，全面升級互動體驗內容，並特別結合哈瑪星的「百年製冰產業歷史」，推出「哈瑪星走讀小旅行」；同時串聯商圈優惠及在地特色店家合作等資源，在大啖冰品之餘，也能深入認識哈瑪星的歷史脈絡與產業文化，感受高雄港都魅力。

▲「大港閱冰」主打消暑美食與夏日氛圍。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出「大港閱冰」除主打消暑美食與夏日氛圍，更高度重視食品安全與活動品質。攜手高雄市政府衛生局，針對市集冰品攤商進行食品衛生輔導與檢查，從冰品製程、冰塊來源、食材保存溫度到現場環境衛生皆嚴格把關，確保國內外遊客都能安心享受最安全、最清涼的冰品盛宴。

▲「大港閱冰」是高雄最受歡迎的大型活動之一。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，今年「大港閱冰」不只是夏日美食活動，更是品牌曝光與拓展客源的重要舞台，歡迎各式刨冰、雪花冰、綿綿冰、義式冰淇淋、特色甜品，以及大人系微醺冰品等業者共襄盛舉、展現創意。「大港閱冰」攤商招募即日起正式開放報名，因攤位數量有限，活動將採取「審查制」，且參與店家須符合衛生局檢驗合格規範，呼籲有意參與的品牌店家及職人把握時間報名。

2026「大港閱冰」冰品嘉年華，活動即日起正式啟動攤商招募，報名時間即日起至06/15截止，詳細招商資訊與線上報名系統。更多資訊可於「高雄旅遊網」、官方 Facebook 及Instagram，與「高雄GO！」APP查詢。

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