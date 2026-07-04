【小琉球潛水推薦】水肺、自潛怎麼選？3 間小琉球潛水課程開箱

很多人第一次來小琉球，是為了看海龜、浮潛或放空度假，不管你是正在尋找適合新手的體驗潛水、水肺證照課程、自由潛水、進階課程等，小琉球一個地方，就能滿足不同程度潛水員的需求。

不過每間潛店的教學風格、課程規劃與擅長領域其實差異不小，有些特別適合第一次接觸潛水的新手，有些則著重扎實訓練與進階技巧養成，也有專門深耕自由潛水領域的專業團隊，如果能找到適合自己的教練與學習方式，不僅能提升學習效率，也能讓整個潛水旅程更加安全且充滿樂趣。所以這次七分之二的探索整理 3 間風格截然不同的小琉球潛水店，不論你是第一次想考取證照，還是已經準備挑戰更進階的海底世界，都能從中找到適合自己的潛水方式，開啟屬於你的海洋冒險！

1、延伸領域基地（Fun Dive、水肺潛水）

🏠 地址：屏東縣琉球鄉本漁路21巷81-8號

⏰ 營業時間：10:00-18:30(預約制)

延伸領域基地

延伸領域基地

延伸領域基地位於小琉球漁福村，距離白沙尾渡船碼頭約 5 分鐘車程，是一間結合潛水教學、住宿與專業設備支援的全方位潛水中心，所以如果想要找全包式、一條龍服務的包套行程，延伸領域基地絕對是很可靠的選擇！延伸領域基地提供從體驗潛水、SSI OWD 與 AOWD 證照課程、Fun Dive，到救援潛水員與技術潛水等完整訓練系統，同時深耕休閒潛水與技術潛水領域，不管是新手還是高階潛水員，都能在這一路進修！另外，延伸領域基地的環境簡約溫馨，公共空間設有大型餐桌與吧檯，讓來自不同地方的潛水員能自在交流，寬敞的衛浴與穩定熱水配置，讓人能在一天的潛水行程後充分放鬆，七編想要特別提的是，這裡甚至連公共裝備沖洗區，都有貼心提供水壓很穩定的熱水，讓人覺得超級窩心、方便又舒服！

除了課程之外，延伸領域基地也提供潛水裝備租借、銷售與維修保養服務，從一般水肺裝備到背掛雙瓶、側掛雙瓶、DPV 水下推進器、CCR 循環呼吸器等專業設備皆相當齊全，甚至還能提供客製化配氣服務，因此也被許多資深潛水員視為小琉球的重要後勤支援基地。

也很值得一提的是，延伸領域的 SSI OWD 開放水域潛水員課程採四天三夜規劃，相較坊間常見的三天兩夜課程，多出一天的時間扎實練習與消化學習內容，課程涵蓋學科、平靜水域訓練與四支海洋實習潛水，最高師生比不超過 1:4，讓學員能在充足時間與安全環境下穩定建立潛水能力。

2、潛雪 SNOWDIVING（Fun Dive、水肺潛水）

🏠 地址：屏東縣琉球鄉復興路169之9號

⏰ 營業時間：08:00-22:00(預約制)

潛雪 SNOWDIVING

位於小琉球復興路上的潛雪 SNOWDIVING，距離白沙尾渡船碼頭騎車約 6 分鐘，是許多潛水新手接觸水肺潛水的熱門選擇，店內提供 PADI 與 SSI 系統的潛水課程，服務內容涵蓋 OW 水肺潛水證照、Fun Dive、船潛及體驗潛水等，無論是第一次接觸潛水，或已經持有證照想持續精進，都能找到適合自己的方案！

潛雪最大的特色之一，在於教學氛圍相當親切。OW 課程通常維持 1:3 的師生比，讓教練能兼顧每位學員的學習狀況與安全，學科課程也不只是照本宣科地講解裝備與理論，而是透過大量互動確認每位學員是否真正理解內容，降低初學者面對陌生知識時的壓力；在課程方案上，OW 證照班提供純考證與套裝兩種選擇。若喜歡自由規劃行程，可選擇單純課程；若希望省去安排交通與住宿的麻煩，則可直接加購套裝方案，包含東港來回船票、機車租借與住宿等服務，一次搞定潛水旅行所需。

除了專業教學外，課程期間也能感受到潛雪的人情味，教練們都會和學員們分享國內外潛水經驗與海洋故事，從海洋生態、潛水旅行到保育觀念，都能在輕鬆聊天中獲得許多收穫，課堂間還會準備薑茶與小點心，讓學員補充體力，這些細節也讓整體學習過程更加舒適！

3、琉籤（自由潛水）

🏠 地址：屏東縣琉球鄉三民路181號

⏰ 營業時間：預約制

琉籤

一說到小琉球的自由潛水，位於小琉球碼頭附近的琉籤，絕對榜上有名！這裡是許多自由潛水初學者與進階學員推薦的小琉球自潛教室，在報名時也可以搭配潛店的住宿方案，起床後即可直接準備上課，對於學員來說也是相當方便。

琉籤以 AIDA 系統自由潛水課程為主，從 AIDA2 初階課程到後續進階訓練皆有提供，而這裡最大的特色在於教學彈性高，一人即可開班，師生比最高維持在 1:3，人數增加時則會安排額外教練協助，確保每位學員都能獲得充分照顧！除了固定週末班外，也能依照學員假期與船班時間客製化安排課程，對於時間比較不彈性的人十分友善。

這裡的課程內容相當重視基礎觀念建立，從物理學、生理學到自由潛水原理，都會以淺顯易懂的方式說明，幫助學員理解每個技巧背後的邏輯，而非單純記憶動作；實際下水操作時，教練也十分重視細節與個人差異，例如在平壓練習遇到瓶頸時，會透過不同教學方法與技巧引導學員找到適合自己的方式，而不是套用單一教學模式，七編在教練指導後突破卡住很久的瓶頸時，真的又感動又有成就感。

除了專業教學外，琉籤最受學員好評的，就是輕鬆又沒有壓力的學習氛圍，教練始終強調「潛水是一件開心的事」，希望每個人都能用最自在的方式認識海洋，在課程結束後，琉籤每個月都有開放團練機會，讓喜愛自潛的夥伴們，能有平台持續累積經驗與交流學習！

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