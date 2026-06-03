去澎湖別再只買黑糖糕！這些澎湖味也是必買啦

【FunTime小編群】準備好迎接浪漫的澎湖花火節了嗎？每年四到九月，澎湖總是擠滿了想一睹煙火風采的旅人。在台灣離島全攻略中，我們分享了人氣打卡景點與特色水上活動，但還有一塊拼圖不能少，那就是「澎湖伴手禮」！難得飛一趟離島，當然不能空手而回。想知道除了黑糖糕還有什麼必買神物？快跟著FunTime小編一起挖掘這些在地美味吧！

澎湖奶油花生酥

澎湖奶油花生酥。圖／IG, taichung_city_foodie

澎湖的地形為砂質地形，這樣貧脊的土地就可以種出好吃的花生！澎湖的花生不同之處在於它比較結實飽滿，咬下去又香又脆，而花生酥就是由這花生衍伸而來的名產！除了當地人喜歡，有許多日本人前往澎湖也會大量購買，吃起來甜而不膩、清脆可口。不過每一家的花生酥口味略微不同，但都各有擁護者，大家可以去試吃看看再買！

推薦店家：正一食品、玉春澎湖海產

【正一食品】

地址：澎湖縣馬公市惠安路6號

營業時間：07:00-19:30

【玉春澎湖名產】

地址：澎湖縣西嶼鄉池西村179-1號

營業時間：06:00-20:00

澎湖西衛麵線

澎湖西衛麵線。圖／IG, kau671208

澎湖馬公市的西衛里因為氣候和地理環境很適合製作麵線，而成了手工麵線大本營，天氣好的話也有機會在西衛里看見師傅在曬麵條喔！西衛麵線的製作至今已經有百年的歷史，從麵糰、「桿」、「拉」、「醒」、「甩」、「曬」，每個步驟都不能馬虎，耗時也費力，至今堅持手作的師傅已經不多啦！若要買手作西衛麵線，到澎湖可別錯過了！

小編偷偷說：麵線皆為純手工製作售完為止~建議提前預訂才不會撲空喔！

推薦店家：三兄弟手作麵線

地址：澎湖縣馬公市光復路378號

營業時間：08:00-14:00

澎湖小管絲/小管片

澎湖小管絲/小管片。圖／FunTime小編群

澎湖海域盛產小管，所以到澎湖除了必玩體驗之一的夜釣小管，也可以直接在當地吃到好吃的小管麵線、熱炒小管、水晶小管等小管料理，釣不到還是吃的到！除此之外，在澎湖名產店也可以買到以新鮮小管製成的澎湖小管絲及小管片，吃起來很香，重點是不會很難咬（最討厭吃到那種會咬到嘴巴很痠的魷魚絲了XD），絕對也是澎湖必買名產之一啦！

推薦店家：新孟成澎湖名產

地址：澎湖縣馬公市三民路41號

營業時間：08:00-22:00

風茹茶

風茹茶。圖／IG, johanliou

風茹茶有著「澎湖青草茶」之稱，是風茹草所製成，而風茹草具有在逆境中生長的能力，耐旱、耐風、耐鹽又耐貧瘠，澎湖剛剛好是適合它生長的地方！之所以稱為澎湖青草茶大概除了口感相像之外，他們一樣可以降肝火。炎炎夏日到澎湖記得先喝一杯風茹茶消消暑，超過癮～現在也有許多店家有出茶包，可以帶回家自己慢慢泡喔！

推薦店家：原茶工坊-外婆茶故事館

地址：澎湖縣馬公市東衛6-30號

營業時間：09:00-18:00

延伸閱讀>>【澎湖名產推薦】不只海味！道地特色澎湖伴手禮一次看

想知道更多實用離島旅遊攻略，請看「台灣離島旅遊全攻略」