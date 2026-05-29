限時全品項半價！ 高雄「悅香樓」重現5大主題「復古港點推車」 4大天王港點齊聚、70種熱食粵菜任你選

高雄吃貨快衝！聯上餐旅旗下的全新港式茶樓品牌「悅香樓」，正式進駐高雄巨蛋商圈，重現正宗香港「點心推車」飲茶儀式感，業者特別赴港考察，更打造「持續加熱保溫」的特製推車巡遊全場。超狂祭出試營運（至5/29）「全品項半價」強檔優惠，還有超萌親子KOL聯名爆漿包、必吃菜單必點、號碼牌發放時間與排隊攻略，讓你想吃不踩雷！

港式復古美學現代轉譯！打造雅致時髦的飲茶場域

空間一隅。 圖｜聯上餐旅

「悅香樓」的空間設計上展現對傳統文化的敬意與現代審美，將經典的港式元素融入，搭配大氣俐落的幾何圓弧線條燈線，不僅拉高了視覺層次，更為舊時代的茶樓印象注入一抹時髦輕盈的當代感。設有適合親友聚餐圓桌，也有兼具隱私的半開放式卡座。

空間一隅。 圖｜聯上餐旅

港點四大天王齊聚！赴港考察打造特製「保溫推車」

店內以五大類港式推車巡遊全場。 圖｜聯上餐旅

在台灣，保留傳統「桌邊推車」的港式茶樓已日益少見，「悅香樓」團隊特別赴港考察，設計出包含40種港點與10種熱菜，另有燒臘、粥粉、湯品、時蔬、甜點、飲品等共計多達70種以上的豐富選擇。

巡遊餐廳的餐車共分為「蒸籠點心車」、「現燙蔬菜車」、「炸點車」、「燒臘車」與「甜點車」5 大主題。為了將港點迷人的蒸氣與香氣完美帶回餐桌，業者更特別請廠商設計「可持續加熱保溫」的特製推車，由服務人員在桌旁揭開蒸籠、現燙蔬菜升級上菜秀。

「推車港點」高雄全新登場！茶樓品牌「悅香樓」5/28起試營運。 圖｜聯上餐旅

主廚團隊堅持職人精神，店內每款點心皆由師傅每日手工現包、現點現蒸。被老饕譽為「港點四大天王」的蝦餃、燒賣、鳳爪與蒸排骨在店內皆能一次品嚐。特別是經典的「水晶鮮蝦餃」，手工捏製包入兩隻完整鮮蝦，入口扎實飽滿。另一款功夫菜則是「原只鮮蝦腸粉」，現蒸的腸粉皮滑嫩Ｑ彈，每條腸粉內都包裹著碩大飽滿的鮮蝦與特調醬汁完美交融。燒臘首推店內「明爐烤鴨」，鴨皮烤至金黃油亮、帶有誘人的微脆感，肉質肥而不膩且鮮嫩多汁。

原只鮮蝦腸粉。 圖｜聯上餐旅

明爐烤鴨。 圖｜聯上餐旅

親子KOL聯名！限定造型點心萌翻登場

「悅香樓」特別邀請南部人氣生活風格 KOL Gina 擔任代言人，推出限定造型點心，包含特別做成可愛紅底白點香菇造型、內餡為香濃滑順起司馬鈴薯口味的「MOMO包」；蜜蜂造型、一咬開便滿溢著黑糖流心濃郁香甜的「逼嘟包」，滿足全家大小的視覺與味蕾驚喜。

針對小朋友喜好特別研發，具有起司馬鈴薯口味的聯名限定「MOMO 包」。 圖｜聯上餐旅

悅香樓攜手南部人氣生活風格 KOL Gina 與兩位女兒 MOMO、逼嘟共同推出限定聯名點心「逼嘟包」，主打爆漿香甜黑糖流心。 圖｜聯上餐旅

想搶首兩日半價優惠的粉絲快筆記！悅香樓於試營運期間(至5/29)，推出限定「全品項半價」，於聯上大飯店1樓領取號碼牌後(午餐時段於早上10:30、晚餐時段於下午16:30發放)，至2樓「悅香樓」登記用餐。

餐廳將依照號碼牌順序登記入座、額滿即止，現場將視狀況開放少量候位席。同場加映，沒搶到半價也別傷心，5/30至6/30期間，推開幕好康，消費即享「滿1000元送100元現金券」，回饋可於下次用餐時折抵使用。

悅香樓

．地址：高雄市裕誠路486號2樓

．電話：07-536 2999

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