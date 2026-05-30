屏東內埔隘寮溪堤防鳳凰木盛開！1公里火紅花海隧道美翻初夏





地處屏東內埔的水門轉運站對面隘寮溪堤防鳳凰木步道，近日在社群媒體上迅速爆紅，成為不少旅人與攝影愛好者心中的「南部最美鳳凰花步道」。這裡位在內埔鄉與三地門鄉交界，沿著沿山公路一路延伸，每年5月至6月花季到來時，近百棵巨大鳳凰木同時綻放，形成長達約1公里的火紅花海隧道，場面相當震撼。





▲圖片來源：甯世漢攝影





火紅花海一路傾瀉，走進滿版鳳凰木隧道

隘寮溪堤防最迷人的地方，在於鳳凰木順著堤防邊坡一路種植，當花季盛開時，整片火紅花海像瀑布般從高處傾瀉而下。鮮豔花朵與綠意交錯，搭配筆直延伸的步道景色，形成極具視覺衝擊感的紅色花廊。尤其陽光灑落時，火紅花色會更加鮮明耀眼，讓整條步道充滿濃濃南國夏日氛圍。





▲圖片來源：甯世漢攝影





低垂花枝超親民，不用仰頭也能拍滿版花海

相較於許多需要遠拍的大型鳳凰木景點，隘寮溪堤防最大的特色，就是這裡的花況相當「觸手可及」。許多火紅枝條與繁花直接低垂到步道旁，旅人不需要辛苦仰頭或爬高，就能輕鬆與滿版鳳凰花近距離合影。不論是拍攝人物穿梭花海的畫面，或利用廣角構圖捕捉整條紅色隧道，都非常出片。





▲圖片來源：甯世漢攝影





把握5月至6月花期，夏日賞花記得做好防曬

此處景點的鳳凰木花期約落在5月至6月之間，想欣賞最完整的火紅花海，建議趁近期花況正美時前往。由於南部夏季陽光強烈，步道遮蔽物較少，賞花時也別忘了做好防曬、多補充水分。無論是安排散步、騎單車，或特地前往拍攝夏日花景，這條被譽為「南部最美鳳凰花步道」的火紅大道，都值得親自走一趟收藏屬於屏東的初夏風景。





▲圖片來源：甯世漢攝影





【隘寮溪堤防鳳凰木步道】

景點位置：屏東內埔水門轉運站對面





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>屏東阿勃勒花季正浪漫！雙排金黃大道盛放 浪漫黃金雨超好拍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」