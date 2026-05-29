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恆春限定美食，墾丁填飽肚子就是要吃這些！

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／IG, _tsaitsaitsai_、IG, rita_iying
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【FunTime小編群】每年夏天去到墾丁的人潮總是絡繹不絕，但到了墾丁卻又常常不知道要吃什麼，其實恆春半島有許多隱藏在路邊的在地小吃，好吃又不貴，讓我們既可以享受美食又不怕傷荷包。今天小編就來為大家介紹連恆春在地人都推薦的當地美食，一起來吃遍恆春半島吧！

小杜包子

小杜包子。圖／IG, rita_iying
小杜包子。圖／IG, rita_iying

小杜包子位於恆春鎮上，是許多人往返墾丁必吃的美食之一。通常到了旺季假日總是大排長龍，所以如果可以建議平日來才不用等太久哦！店家對於產品的製作相當用心且勇於嘗試，因此創造出許多獨特的口味，例如辣獅子頭包子，將完整的微辣獅子頭包入鬆軟綿密的包子皮內，搭配酸菜，十分夠味。若是嗜甜的客人那就一定要買一顆麻糬紅豆包來嘗嘗，紅豆泥內餡搭配Ｑ黏的麻糬，絕對好吃！這間店有很多包子口味是全台獨家的，所以想嘗鮮的客人往返墾丁時千萬不能錯過囉！

地址：屏東縣恆春鎮恆公路20號

營業時間：06:30-18:30（假日至19:00）

聯絡電話：08-889-9608

阿興生魚片專賣店

阿興生魚片專賣店。圖／IG, _tsaitsaitsai_
阿興生魚片專賣店。圖／IG, _tsaitsaitsai_

阿興生魚片專賣店位於恆春後壁湖，本來攤子設在後壁湖魚市場內，最近已搬遷到大光國小旁。這家店以新鮮便宜又大碗的生魚片打響知名度，吸引許多慕名而來的饕客。到底有多便宜呢？份量大器的生魚片一盤只要台幣100，綜合生魚片包含黃金鯡魚、旗魚、鮭魚、鮪魚等只要台幣200！沒錯！你沒看錯！就是這麼便宜！除此之外店內亦提供許多海鮮和熱炒，每到假日可總是一位難求呢！

地址：屏東縣恆春鎮大光里大光路8-11號

營業時間：11:00-19:30

聯絡電話：0919-123-115

柯記古早味 綠豆饌

柯記古早味 綠豆饌。圖／IG, chichi__foodie
柯記古早味 綠豆饌。圖／IG, chichi__foodie

綠豆饌可說是最具恆春地方特色的美食了！「綠豆饌」發源自恆春，在台灣其他地方很難買到，因此是許多觀光客來恆春必吃的小吃之一。綠豆饌其實是將撥了皮的綠豆仁與黑糖一起煮製而成，可以搭配剉冰做成消暑聖品，也可以熱食，冬天來上一碗很不錯。根據店家的不同，裡面的配料也有些許差異，有些會加桂圓、粉條、粉圓等，讓口感更加豐富。基本上恆春最著名的綠豆饌有兩家，一家是「阿伯綠豆饌」，另一家就是今天介紹的「柯記古早味」，兩家店都是老店且味道各有千秋。柯記古早味的綠豆饌有濃郁的黑糖及桂圓的香甜好滋味，是當地人相當喜愛的老味道！

地址：屏東縣恆春鎮福德路69號

營業時間：09:00-16:00（售完為止）

聯絡電話：08-888-1585

虎炊稻 Höo Triptown臺菜沙龍

虎炊稻 Höo Triptown臺菜沙龍。圖／IG, fu.gui_hua
虎炊稻 Höo Triptown臺菜沙龍。圖／IG, fu.gui_hua

去墾丁除了吃海鮮，「虎炊稻 Höo Triptown臺菜沙龍」也是絕對不能錯過的台菜新地標！虎炊稻取自台語不挑食的諧音。小編大推東坡肉，滷得非常入味、肥而不膩，超級下飯！如果你超愛「辦桌」，一定會喜歡這裡的台味，店內裝潢也很用心，將復古與摩登融合在一起，不只好吃更是好拍到不行！

地址：屏東縣恆春鎮恆公路970巷43號

營業時間：12:00-15:00，18:00-21:00

聯絡電話：0967-112-067

延伸閱讀>>【墾丁美食推薦】恆春、墾丁必吃清單！海鮮、在地小吃通通有

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