「絕美玻璃屋」隱身大寮！ 高雄綠意祕境「肉肉栽培研究所」仙人掌特色餐點，愛貓人士的療癒天堂

貓奴與多肉控請尖叫！高雄大寮竟然藏著這麼一處祕境——「肉肉栽培研究所」將多肉植物生態園區與景觀餐飲完美結合，滿滿的仙人掌造景隨手拍都是網美大片。這裡除了提供獨特的仙人掌特色飲品與豐盛餐點，更有可愛指數爆表的店貓隨機出沒，陪你一起度過午茶時光。

如果你也想找個地方拍美照、玩貓、放空一個下午，這座綠意滿滿的療癒研究所，一定要收進你的口袋名單！

訂位須知

※採線上預約訂位制為主

※園區內多為多刺景觀仙人掌，請留意安全

※不接待1-12歲孩童入園。 ※店內有救援流浪貓，因貓口多暫不接待狗狗

※不接受分開訂位之6人以上團客，6人以上客人請依照粉專公告訂位方式訂位

【園區所有資訊，請參照Facebook粉絲專頁-肉肉栽培研究所多肉植物生態園區置頂文】

本園區需訂位者請至FB粉專點選”開始點餐”，即可在線上訂位，省時又便利！

位置介紹

肉肉栽培研究所隱身於高雄大寮區，雖然地址看似在靜謐的巷弄內，但其實它座落於住宅與農田的交界處。這裡環境相對清幽，完全避開了大馬路的喧囂，一踏進園區就有種瞬間移動到世外桃源的錯覺。

不論是開車或騎車到訪都很方便，周邊也很好停車。建議直接使用 Google 地圖導航搜尋「肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區」，跟著導航走就能輕鬆抵達。

一入園就可以看到滿滿的仙人掌與可愛逗趣的磨艾，建議大家可以先進到餐廳，點好餐點後再到園區走走拍美照。

餐廳內有多隻可愛的貓店長陪伴，在餐廳內友善隨意走動。貓店長全部都是救援回來的浪浪，大多都是很親人的～少數才會比較害羞怕人。記得想與貓店長互動時要溫柔友善喔。

餐廳主體是一座絕美的全透明玻璃屋，室內座位數並不多，建議到訪前一定要先預約訂位，才不會掃興。

坐在舒適的冷氣房內，透過明亮的落地窗向外望去，外頭大大小小、形狀各異的仙人掌就像是巨大的天然裝飾畫，隨手一拍都是質感大片。

午後陽光溫柔地灑進室內，光影與窗外的綠植交織，氛圍感瞬間拉滿。

窗邊剛好是適合我們的雙人區，點餐後到園區走走，回來發現3隻貓店長作陪呢～超可愛的。

肉肉栽培研究所除了景觀與貓店長吸引人之外，餐點也很受網友好評～而且店內販售的甜點都是自己製作的，仙人掌馬卡龍與多肉箱子蛋糕更是深受好評。

園區有提供小簡介～可以大概看下後再到處走走拍美照。

第一次看到比人還高的仙人掌耶～好新奇，而且最高這株仙人掌是可以食用的唷。

園區妝點得很有氛圍感～當天到訪其實沒有甚麼蚊蟲，但如果怕蚊子叮，建議可以稍微噴點防蚊液。園區內除了滿滿的多肉植物之外，還有許多小寵物。

蘇卡達象龜

剛好看到孔雀開屏呢，可惜怎麼樣都不轉過來～可惡阿。

滿滿的多肉植物，整個園區都是由2位大男孩所打理而成。

坐在靠窗布沙拉唯一的壞處就是離開時衣服褲子都是貓毛阿，但是可愛的浪貓無價~很適合不能養貓又愛嚕貓的朋友。

園區內有200元的低消限制，我們今天點了2杯拿鐵與1份餐點。如果不喝咖啡，推薦可以點仙人掌的相關飲品唷。

餐點都是現點現做的，所以如果剛好遇到客滿~需要耐心等候喔。

仙人掌義式香草雞腿排 $330

含：主食+配餐+鮮蔬/水果

整整一盤，超豐富的～真的是吃完會飽的那種。吃完後真的滿推這道餐點，就是菜真的好多阿。

可以食用的仙人掌，咬下去的感覺有點像秋葵或是蘆薈，帶有一種天然的濃稠滑順感，但外層依然保有類似青椒或豆莢那種微脆的咬勁。仙人掌本身帶有一種淡淡的、自然的酸甜味，味道非常清爽，有點類似奇異果或檸檬的清新感，但完全沒有草腥味~口感真的好特別。

如果你也想在忙碌的生活中找一個出口，「肉肉栽培研究所」絕對是一個能讓你徹底放鬆的地方。

在這裡，時間彷彿慢了下來，看著落地窗外千姿百態的仙人掌，與身旁慵懶穿梭的店貓，手裡握著一杯清爽的仙人掌特調，所有的煩惱好像都能暫時煙消雲散。

無論你是想來一場與自己的靜謐約會，還是想跟好友一起拍出令人驚豔的網美照，這座位於大寮的綠色實驗室，都正等著你來親自發覺它的美。

別忘了，室內位置有限，出發前記得先預約，給自己一場完美的療癒旅行吧！

地址：高雄市大寮區新厝里新一街223號

營業時間：星期二~五14:00~18:30、星期六~日12:00~18:30

線上預約：預約

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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