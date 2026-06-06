全台第一Q版立體浮雕！ 高雄甲仙頂崁「Q版神明彩繪村」，療癒又好拍的隱藏秘境

說到高雄甲仙，多數人的第一印象往往是香甜綿密的芋頭冰，但你知道在通往南橫公路的入口處，藏著一個充滿驚喜的彩色秘境嗎？

位於甲仙區的頂崁社區，打造了全台第一的Q版神明彩繪村，不再是傳統廟宇那種莊嚴肅穆的氛圍，而是將大家熟悉的媽祖、觀音、土地公等神祇，通通化身為圓滾滾、大眼睛的療癒系角色，每一面牆面都像是翻開了巨大的神話繪本，色彩斑斕且充滿生命力。

到訪甲仙～別再只是去吃芋頭冰，來頂崁Q版神明彩繪村感受「神」級萌力 !

Q版神明彩繪村位置介紹

走進甲仙的大田社區，第一眼就會被這面充滿童趣的牆面吸引。大田Q版神明庄用活潑可愛的浮雕彩繪，讓莊嚴的神明們通通化身成超萌的小仙子，看著觀音大士、財神爺和眾神祇踩著雲朵並排歡迎大家，心情也跟著輕快了起來。漫步在蜿蜒的山城小徑中，每一處轉角都能遇見驚喜，絕對是來到甲仙不可錯過的療癒打卡點。

Q版神明彩繪村由來

彩繪計畫最初由以潘祈益為首的一群返鄉青年發起，當時的甲仙新榮社區（大田里）人口不到 40 戶，年輕人希望透過美化社區，讓原本寧靜、甚至有些沒落的小山村呈現出不一樣的生命力，進而推廣社區走讀文化。

彩繪過程並非委外承包，而是動員了整個社區的力量。社區居民分工合作，壯丁負責清理牆面、搭設鷹架並粉刷底漆，社區媽媽們則貼心地準備點心與飲料照料工作人員。

看著牆上的Q版神明每一尊都顯得栩栩如生，充滿了躍動感，超級可愛~就算信仰不同，來這邊拍照走走也很棒，也可以順便幫小孩做教學介紹。

從早期的平面彩繪到如今的立體Q版設計，視覺上的進化真的非常吸睛，現在的設計加入了立體浮雕技術，讓神明們不只是安靜地待在牆上，更像是踩著雲朵準備「躍出」牆面一樣。

生男生女～來問問註生娘娘就知道。

還有超可愛的灶君～這可是家家戶戶每天都會進出使用到的廚房之神呢。

早期的神明彩繪多半採用傳統的平塗技法，視覺感受上較為平面，畫風多遵循傳統廟宇的莊嚴風格，以線條勾勒與色塊填補為主。但，要完成一幅這樣的畫作～真的還是很強大。

眾神賀歲——原本平凡無奇的鐵門～畫上彩繪後，生動又有趣。

幻化成Q版的順風耳與千里眼～多了種親切感。

原本莊嚴肅穆的神祇化身為擁有圓滾滾大眼睛、神情生動可愛的療癒系角色。無論是正氣凜然卻帶著墨鏡的關公，還是笑瞇瞇捧著元寶的財神爺，每一處細節都處理得超級生動，讓原本充滿距離感的民間信仰，轉化成讓大人小孩都忍不住駐足合影的藝術亮點。

原本莊嚴肅穆的神祇化身為擁有圓滾滾大眼睛、神情生動可愛的療癒系角色，無論是正氣凜然卻帶著墨鏡的關公，還是笑瞇瞇捧著元寶的財神爺，每一處細節都處理得超級生動，讓原本充滿距離感的民間信仰，轉化成讓大人小孩都忍不住駐足合影的藝術亮點。

頂崁Q版神明彩繪村整個區域範圍說小也不會到太小。停好車後，一尊一尊慢慢拍照～大概也可以待上1小時。

誰說神明一定要莊嚴肅穆？在頂崁社區，祂們化身成最親切的鄰居，用最溫暖的方式拉近了傳統信仰與現代生活的距離。

這座全長 300 公尺的彩繪村，絕對是來到高雄甲仙不可錯過的隱藏版打卡亮點。下次來買芋頭冰時，記得繞進來跟這些超吸睛的立體神明拍張合照吧！讓這些超萌神明為您的旅程加持一份好心情吧。

頂崁Q版神明彩繪村」（大田Q版神明庄）

地址：高雄市甲仙區大田里新榮巷4號

Google可搜尋Q版神明村 (甲仙)

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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