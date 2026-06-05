高雄最美海景火鍋！二旭鍋-高流店｜369起火鍋+自助吧吃到飽，坐擁高流第一排美景

高雄人真的很幸福，想看海景不用跑遠，在市中心就能邊涮火鍋邊看大港美景！

這次來到位於高流的二旭鍋，原本以為開在這種觀光一級戰區，價位肯定不便宜，沒想到基本鍋竟然不到 $400 元就能搞定。

坐在窗邊～270度的港灣景色，但最讓我驚艷的還不只是風景，還有桌上這盤閃著光澤的油花⋯⋯！搭配品項超豐富的自助吧，這裡絕對是高雄近期 CP 值最高的約會聚餐首選。

位置介紹

二旭鍋

地址：高雄市苓雅區海邊路110號2樓 海豚3號

預約電話： (07)2695586、營業時間： 11:00~22:00

二旭鍋就位於高雄流行音樂中心（高流） 的建築群內，剛好就在FOCUS13正對面，建議大家可以搭乘大眾工具到訪用餐，或是停好車後再步行到店，搭乘高雄輕軌至 C10 光榮碼頭站，下車後步行約 3-5 分鐘即可抵達，交通非常便。

環境介紹

假日的用餐人潮~只有一個字【滿】超滿，建議大家要事先訂位，或是一個人先到店掃QR碼登記候位，之後再去停車。店內空間不算太小，我們當天登記候位~前面大約10組 （手機顯示的候位時間大約2小時），但其實大約30-40分鐘，就到我們的號碼了。所以，建議大家候位後也別跑太遠喔。

菜單介紹

門口直接就有擺放菜單，可以先研究菜單~看看想吃甚麼，最平價的肉盤大約 369 元起，加上服務費大約就是 400 元出頭，這價格能換到窗外的無敵海景真的超值。

到號後會由服務人員帶領入座，入座後再使用QR碼點餐，桌上的2個餐盤主要是夾取自助吧使用，大餐盤-夾蔬菜生食、小餐盤可以夾取炸物，飲品杯也是喝完才能再取喔。

自助吧介紹

座位區主要規劃在四周，中間是自助吧取用區，人潮好多，如果有些食材沒了還沒補，就需要多走幾趟~坐在中間區域的位置最好阿，但相對也比較容易受到人潮走動的影響。

二旭鍋提供肉燥飯和最吸引人的就是奶油松露野菇炊飯，但因為我們小鳥胃，所以當天都沒有吃澱粉。

蔬菜類分成2區（種類滿多的），但是夾子數不多，所以也需要稍等片刻。

麵食區與豆皮區

醬料區還有3種獨特醬料小教學，滿多人推薦韭菜醬的，沾肉和海鮮都適合。

炸物區，最熱門的就是雞翅了，還可以自製搖搖薯條。到訪當天，用餐到最後才看到雞翅～雖然已經飽到天靈蓋，但還是硬吃了2隻雞翅，超好吃，難怪有人說二旭鍋是被火鍋耽誤的雞翅店。

有提供7種辛香料粉可自製搖搖薯條使用，旁邊就有提供紙袋可以使用。

如果需要加湯，也是採自助式的服務唷。

飲品種類超多種，除了可樂雪碧之外，還有果汁結合茶類的飲品、冰沙，每一款都想喝阿~我們當天喝到最喜歡的就是柳橙系列了。

冰品提供的是老虎堂的黑糖霜淇淋（可以單獨選擇黑糖奶，也可以黑糖奶＋香草），旁邊沒拍到的是泰式奶茶的雪花冰，雪花冰真的是一片片出來，但是融化的速度極快。

坐在櫃檯那側，是可以遠眺海音和廣闊海景視野，但是白天如果想看海景，白天到訪比較適合，「若要看海景，訂位時一定要備註窗邊位」。

餐點介紹

我們今天被安排的位置剛好是在最後邊，這邊少人走動其實也不錯，今天吃的是關西壽喜燒和健胃胡椒雞」。

肉品搭配的是M8＋和牛 （$529）＋美國雪花牛 （$389），還有加點了白蝦（$99），但吃到後面真的太撐，其實是可以不用加點的。

關西壽喜燒，湯頭甘甜～涮肉剛剛好。

M8＋和牛～牛肉味比較重，也是屬於比較有嚼勁的，建議涮7-8分熟就好。

美國雪花牛雖然油花比較多，但是因為帶有厚度，所以也是比較有嚼勁的口感，建議都不要煮到全熟比較好。

必須稱讚下胡椒雞湯頭，超好喝～好喜歡。二旭鍋其實主打湯頭精燉牛清湯 （換牛大骨），但如果不吃牛，很推薦可以選擇健胃胡椒雞喔。胡椒味滿重的，喝多會感覺到辣度，但是不會過辣。

飽餐一頓的二旭鍋，餐後再到樓下走走消化下。

總結來說，二旭鍋物高流店 真的打破了我對景觀餐廳『貴又不一定好吃』的刻板印象。以最便宜400 元的價格，就能換到這片大港美景和誠意十足的自助吧，光是那盤誘人的肉片和無限量供應的副食就值回票價。

如果你剛好來到高流散步，或是想找個風景極佳的地點約會，這間質感爆棚的平價火鍋，絕對值得你納入高雄必吃清單。

地址：高雄市苓雅區海邊路110號2樓 海豚3號

預約電話： (07)2695586

營業時間： 11:00~22:00

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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