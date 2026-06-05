鳳山青年夜市低調存在口味高調的超人氣「彤祖藥燉排骨」 豬腳、腰只、豬心，吃過沒？
udn走跳美食／吃貨閔爸
目前高雄三大夜市，六合、瑞豐、青年夜市，但我們家目前最愛鳳山青年，唯一缺點離我家太遠，不然我應該會天天去晃晃。
吃好吃的南高雄藥燉排骨
從早期的地下道天橋邊、博愛路河堤旁至今到現在的中崙社區週邊，好停車、好逛、好買、重複性攤位其實也不算多，吃喝玩樂樣樣俱全。
鳳山青年夜市
地址：高雄市鳳山區中崙一路77號
營業時間：星期四至星期一（星期二至三休息）
很值得一提的是，青年夜市周休二日，也就是說，他從星期四一路到星期一，共五天營業。
剛剛也說，青年夜市最搶眼的莫過於遊樂設施，再來就是這間佔地廣大的海公公烤魚。
在海公公烤魚的旁邊有間賣豆花的，在豆花的旁邊有間吉羊薯薯，除了吉羊薯薯必吃，旁邊的彤祖藥燉排骨一定要來試試。
被彤祖藥燉排骨老闆娘的熱情鼓吹，叫了一碗來試試，最後被收服了，連我老婆、兒子不吃藥燉的，都被征服了，最後回程還包了一碗回去給阿母吃。
我對於這種藥燉湯頭其實是沒有多大興趣，因為感覺藥味重、湯頭差強人意的很多，重點料很多。我們家人不太吃這種湯煮的豬腳，竟然被我完食，蕭軟Q。
老婆說他們的湯頭是少見的清甜好喝，藥味恰到好處。挑嘴的兒子也直說好吃，不簡單⋯⋯
豬心跟豬腰只也鮮脆到不要不要，我老婆說真難得⋯⋯
湯頭更是一絕。
店家一直推薦他們的醬汁試自己調的，很好吃，真的是沒在唬爛的，一定要試試。
彤祖藥燉排骨例如排骨、豬腳、腰只、豬心，通通給的很有誠意，份量足、湯頭鮮、價格也是實在。
重點店家熱情的，口味的確也是夠水準，當天在那用餐，其他在吃藥燉湯的客人都直呼過癮，真的不是我說了算，是的確貨真價實的好吃。
鳳山青年夜市
地址：高雄市鳳山區中崙一路77號
營業時間：星期四至星期一（星期二至三休息）
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