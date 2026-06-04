飲料店吃得到海味麵線！高雄最狂「麵線羹」就這碗 麵線好吃、茶飲夠水準

話說，那天跟我老婆去買飲料，發現了一間我們常經過、路過，但沒有試過的飲料店⋯⋯因為，每次經過感覺都生意不錯，打了退堂鼓⋯⋯

今天，人比較少了些，於是就抱持著嘗試的心態，去買買看。

影片帶你吃高雄最狂的麵線羹

真的是不歸路啊！因為，走近了店家，才知道每個人都是一碗一杯的買⋯⋯一碗？

除了飲料不貴好喝以外，這間店的麵線更是人氣王，且人氣最高的那碗，想買有時也不一定買的到，因為店家是使用節令限定的食材，若沒有，他們就果斷先停賣這碗海味麵線！

我跟老婆都覺得這間是被飲料店耽誤的麵線啊，但其實，他們的飲料也是頗有水準，也推薦朋友們試試。

就是這間⋯⋯

双盛號

店址：高雄市鼓山區龍德路106巷27號

營業時間：10:00-19:00（禮拜天休息）

電話：07-5529992

麵線販售時間是11:00-15:00（賣完提早結束）

飲料則是10:00-19:00 週六到17:30

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菜單

餐點介紹

大豐盛麵線

這碗麵線當天剩最後一碗被我買到。

聽旁邊的熟客說:他們的麵線必吃，尤其是這碗大豐盛。

他們說店家使用澎湖新鮮的中卷來作為主角，而且獨特的是双盛號選用的中卷是基隆外海手釣跟澎湖在地新鮮的中卷輪替，堅持使用台灣在地的新鮮中卷，不用進口的中卷，所以想吃也要看運氣！

麵線販售時間好像是11:00-15:00（賣完提早結束），飲料則是10:00-19:00 週六到17:30。

這一開始，覺得這只是店家的場面話⋯⋯唯有，吃過双盛號，你才知道他所言不假。

双盛號這碗大豐盛麵線，裏頭除了一條新鮮大尾的澎湖中卷外，還有羹魚、羹肉、大腸、小腸以及肝連肉真的是非常浮誇的麵線⋯⋯

但，我對於這碗麵線還是抱持著極度懷疑，直到真的吃到了麵線才知道麵線是芡汁勾的恰到好處，口感討喜。

有些麵線專賣，不是芡汁太稀，不然就是太濃稠，真的是讓人無語⋯⋯双盛號的麵線吃起來滑口涮嘴，麵線滿滿的柴魚香氣，光是基本款就讓我印象深刻！

先來說說他們的中卷，好吃的中卷就是要夠鮮，吃起來脆口，他們的中卷就是這種口感。

中卷要好吃的大多都是要靠近海港或是漁港周邊的店家，或是一些在地老店家才能吃到這種理想的海味！双盛號的中卷又大尾，吃起來特別過癮，一口咬下超爽脆也鮮。

魚塊跟肉塊吃起來更是滑口飽嘴，不會呼呼的口感，很多麵線店，這魚跟肉都讓人不敢恭維，双盛號的口感極佳！

再來就是大腸尬小腸，雙腸真的是夠浮誇，一次腸味給好給滿，一口接著一口！裡頭的肝連肉也是涮嘴，再來個淡水魚酥配著吃，更是滿足！

這碗大豐盛，力推力薦一定要來上一碗，千萬不要被他的價錢而卻步，份量霸氣、料多、新鮮，絕對值得對自己好一點來上一碗！

香Ｑ芋頭肉丸

這芋頭味十足的肉丸，吃起來真的是外皮Ｑ香。

裏頭的餡料飽，尤其裡頭的肉更是給的霸氣！

肉吃起來涮嘴，連同芋丸的ＱＱ的皮一起入口，更是翻倍美味。

三寶麵線

因為我是大腸控，這三寶也是我必點的麵線，順便來上一碗，跟孩子一起吃！滷的夠香的大腸跟小腸吃起來就是得人心⋯⋯

加上有著柴魚香以及滑口的麵線，一口吃上就是有一定的爽度！肝連肉是小塊的呈現，在你吃著麵線的同時，順勢將肉一定吃下，真的雙重享受！

再來就是他們的茶飲，那天看他們這裡有吃麵線飲料就能折10元，索性就買來喝喝看。他們竟然有山楂烏龍，我就叫一杯來試試。不浮誇！完全贏過我之前喝過的山楂烏龍，先酸後甘山楂味，再與烏龍茶香融合，喝起來不澀口，很討喜。

再來就是試試双盛號純茶，看到底ＯＫ不ＯＫ。

四季青、綠茶、烏龍都是理想的口感，青茶類喝起來帶有綠茶香氣的烏龍茶，喝起來是即為順口。双盛號綠茶喝起來不苦澀就是給過，他們的烏龍就是滿滿厚實的茶香，這也很可以。單買飲料第二杯是半價，真的也很便宜。

最後，我想說的是，双盛號已經被我無視好幾次，真的是相見恨晚。

麵線真的是意外的好吃，茶飲也夠水準，真的是低調無害的好店，而這間店也值得讓大家看到。

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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