專程繞過來吃！高雄傳承40年「壳牛原汁牛肉麵」老店　經典紅燒牛肉麵、晚來吃不到巨量牛軟骨麵

鳳山最熱鬧的美食夜市街，絕對是鳳山中山路夜市啦！而在一整排夜市中，有一家華南銀行前，每天排隊的「壳牛原汁牛肉麵」！

從民國73年營業至今已40年，湯頭完全傳承了第一代老闆秘方，以濃郁的紅燒湯頭和入味牛肉塊累積不少熟客！第一次來最推薦經典的紅燒牛肉麵和牛肉拌麵。但如果喜歡啃骨或是更軟嫩的肉，大推每天限量8碗的牛軟骨麵！滷到入口即化的牛軟骨一吃驚艷！而從傍晚一路賣到深夜，不管晚餐還是想找宵夜的都可以來吃啦～

最近吃到最回味的高雄牛肉麵，尤其是這碗牛軟骨麵！！超大一碗燉煮到超透的牛軟骨麵，配上紅燒牛肉湯，這樣一碗160元！太划算了啊啊啊啊啊啊～

売牛本土原汁牛肉麵

以前外公住鳳山時，我們會來吃的鳳山牛肉麵老店，好久沒來了～這次來跟家人到鳳山時特地繞來吃回憶！不過，這次來發現売牛本土原汁牛肉麵從紅綠燈搬家到中山路華南銀行樓下了！

這裡的招牌紅燒牛肉麵是老一輩傳承，以豆瓣醬、滷包加上秘方醬汁燉煮，湯頭香氣在旁邊聞就超級誘人！

除了外帶，売牛本土原汁牛肉麵也有在華南銀行騎樓下面擺放座位其實最推薦現場吃，麵條口感跟湯頭真的都是現場剛煮好最讚！

売牛本土原汁牛肉麵菜單（2026年版）

當我把點菜單拿給闆娘時，注意到一件事！這裡的小菜30元也太大一盤了吧！！印象中小時候有那麼大盤嗎？

不是用一般小碟子裝，是生日蛋糕盤（直徑16公分）！覺得超扯的小菜價！！

売牛本土原汁牛肉麵推薦必點

売牛本土原汁牛肉麵三樣經典，絕對是：牛肉麵、牛肉拌麵和每天限量8晚的牛軟骨麵！

▼牛肉麵（大）$140

這碗紅燒牛肉麵一上桌真的有狂！大碗份量牛肉塊給不少啊～

牛肉滷到超入味，咬下去是彈嫩的口感，不會乾柴超加分。麵條吸附紅燒湯頭，每一口都有濃厚牛肉香氣。

湯帶點微微中藥與蔥香尾韻，喝起來厚實但不死鹹，越吃越涮嘴。

▼牛肉拌麵（大）$140

不愛喝湯的乾麵控務必試試牛肉拌麵！這碗牛肉拌麵香到犯規！

一拌開就先聞到牛油跟特調醬汁的濃厚香氣，麵條巴滿醬汁後超夠味！推薦可以先吃一點原味，再加店家自己炒的酸菜，鹹香又涮嘴～

▼限量牛軟骨麵（大） $160（每日限量8碗）

這碗我真的大推！每日限量8碗，太晚來根本吃不到～～

牛軟骨燉到超級軟嫩，輕輕一剝直接骨肉分離，還帶滿滿膠質感，入口幾乎快化開。上桌時是把牛軟骨另外放，可以先單吃牛軟骨的肉香。

我覺得把牛軟骨放進牛肉湯麵，一起吃整個更升級！！牛軟骨搭紅燒牛肉湯香氣更升級～重點這樣一大碗才160元，超級划算！

▼花生 $30 ▼小黃瓜 $30 ▼豆乾 $30

他們家滷味小菜也很可以！30元就超大一盤真的很佛，花生滷到超入味，咬下去還保有微微脆度！好愛～豆乾則是越嚼越香，鹹香滷汁整個滲進裡面，層次感很夠。

▼滷牛肚、滷牛筋 $各120

牛筋和牛肚都滷到超透！尤其牛筋，入口是滿滿膠質感，Q彈中又帶點軟嫩！越咬還會慢慢跑出滷汁香氣，帶點濃厚牛肉與醬香尾韻。

鳳山売牛本土原汁牛肉麵評價/用餐心得

只能說傳說中的鳳山中山路夜市「華南銀行前超強牛肉麵」真的有料！紅燒湯頭好、牛肉用料實在～重點是小菜等也都好吃且平價！難怪每道用餐時間總是有等餐人潮，推薦給找好吃鳳山牛肉麵的大家～

売牛本土原汁牛肉麵

地址：高雄市鳳山區中山路 145 號（中山夜市華南銀行前）

電話：0906-141-010

營業時間：17:30 – 23:30（每週三公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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