50年高雄水餃老字號！只賣「韭黃水餃」每天賣上千顆 吃得到韭黃香氣和甘甜肉汁
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高雄竟然有一家50年水餃老店，靠賣一種水餃，韭黃水餃，一賣就是50年！！每天上千顆，從自強夜市賣到兩層樓店面，還是每天坐無虛席，人潮沒停過！
這家于家水餃大王使用溫體豬每天現包，水餃個頭飽滿，餡料韭黃香氣十足且豬肉多汁！也難怪許多高雄人一吃就是幾十年，來都是30顆、40顆在叫！
只賣一種口味水餃50年高雄水餃老店真沒想到這家50年高雄水餃老店，可以只賣一種口味的水餃，韭黃水餃，每天賣上千顆，然後一賣就是50年！！
這家于家水餃大王是高雄老字號，第一代老闆本身就是山東人，所以水餃餡料味道蠻像就眷村水餃。在自強夜市賣了快50年，到2026年搬到附近永昌街上，以二層樓店面迎接客人。
內用區有一、二樓，都有冷氣，雖然整體不是那種裝潢極新，但有冷氣跟原本的戶外攤位比，真的已經很可以了！！
高雄于家水餃大王菜單（2026年版）
熟水餃一顆6元（10顆為最少單位），湯品小碗35元，大碗45元！
于家水餃大王也有生水餃外賣，這天也看到有客人騎機車拿拿訂的兩百顆生水餃。
現場賣的水餃都是現包、現場拌餡料，也不得不說這裡水餃賣太好，工作人員每半小時就要來拌新的餡料！
不過于家水餃大王的水餃，現在改成機器包，人工捏緊。我本來有點擔心想說機器包的水餃會不會不如人工包的水餃？後來吃的口感是：「不會」，其實跟手工水餃沒太大差異～
這裏煮水餃的阿姊，手也沒停過，包好的水餃整盤下鍋、煮滾、撈起，一盤接著一盤，完全沒停過。
于家水餃大王推薦必點
▼韭黃水餃 $6/顆
一顆6元的水餃，以高雄水餃來說算是蠻大顆且飽滿的！重點是～現煮的皮全部都沒破！
溫體豬、現拌韭黃餡料非常好吃，韭黃與豬肉比例恰到好處，入口是韭黃香氣，咀嚼後是豬肉汁的甘甜，印象深刻！
一定要說一下于余家水餃大王醬料區超棒！！有特製醬油，還有大塊生蒜頭根蔥花可以自己拿～
▼酸辣湯（小） $35
酸辣湯則是走一個完全自創，酸但是完全不辣的「蔬菜湯」，第一次喝到加高麗菜的不辣酸辣湯，非常奇妙，但點的人也還是很多。
于家水餃大王評價/用餐心得
不愧是50年老字號高雄水餃！水餃各個飽滿，韭黃餡料好吃，加上從自強夜市搬到永昌街店面，讓原本熟悉的老客人可以吃得更舒服。只是用餐時間外帶內用生意超好，遇到滿座要稍微等啦～～
于家水餃大王
地址：高雄市苓雅區鼓中里永昌街48號
電話：0939 164 186
營業時間：12:00-23:00 （週一公休）
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