高雄超強「烤雞攤車」！現烤爆汁黑羽土雞 全台獨創「麻辣川味烤雞」愛吃辣必點

高雄出現了厲害的手扒雞攤車！！高雄起家的「金香烤雞」～這味道根本是大家小時候最懷念的手扒雞味道啊！但雞肉更嫩更多汁！老闆身為在地品牌，重本直接下足，只選用重達1.6到1.8公斤、將近三斤重的黑羽土雞來烤！

金香烤雞有三種口味，第一次必點特調風味（原味）烤雞，特調醬汁直接襯出雞肉的甜。但我這次吃我更愛蒜香奶油烤雞，奶油與蒜瓣烤過後香氣迷人超迷人！！

愛吃辣大推他們全台首創麻辣川味烤雞，入口是麻辣鍋湯頭的麻香，微辣不刺激，真的會讓人忍不住戴起手套、大口扒著吃， 肉控絕對要收藏！

好久沒吃到那麼正點的高雄手扒雞了！童年手扒雞回憶瞬間湧上～～這烤雞比我小時候吃的還嫩還多汁！

在地高雄烤雞新品牌：金香烤雞

這家金香烤雞是上次逛忠孝夜市時，發現的神秘攤車，應該說發現時，我想說怎麼會有攤車賣烤雞，而且這家烤雞老闆是韓系小哥哥！

到底這年紀的韓系鮮肉，為何要來賣烤雞啦哈哈哈哈！感覺比較是在咖啡店出現的人～～但這天不管烤雞或剝雞肉都很專業，人靦腆但也很親切唷！

這天跟韓系帥帥老闆聊，邊看他烤雞，才知道他們的雞是跟岡山的養雞場合作，選用重達1.6到1.8公斤、將近三斤重的「黑羽土雞」！

每天新鮮醃漬，下午現烤，精準掌握每一分秒的爐火，並且絕對不賣隔夜雞。不過每一爐烤雞要烤一小時，絕對建議先預訂唷！！

當天看手扒烤雞出爐，那個烤雞香氣真的有夠夭壽！！

金春烤雞推薦口味

經典特調風味烤雞（原味）499元/隻

第一次吃的入門口味就是原味啦！其實吃原味也最考驗雞肉底子，烤雞肉好不好吃，吃原味就知道！

金香烤雞新堀江門市韓系鮮肉老闆，還會超認真幫客人剝開烤雞～～

金黃油亮的雞皮超級香！！特調醬料把黑羽土雞本身鮮甜襯托得淋漓盡致，咀嚼鹹香中帶著淡淡的甘甜回韻，是很經典的古早味，越嚼越香。

而這烤雞連雞胸肉都是嫩又多汁的！實屬難得！畢竟這是黑羽土雞啊～～本來擔心會不會到雞胸肉比較柴，結果完全不會！還是超多汁～

蒜香奶油烤雞 549元/隻

我知道拍這角度很奇特哈哈哈，但我想告訴大家，這個香蒜奶油，是沒有在省料的奶油量啊啊啊！

這隻蒜香奶油雞一打開真的香爆！！以前吃過很多蒜香烤雞，從沒看過奶油塞得這麼大氣的啦！濃郁的邪惡奶香混著蒜瓣，高溫烤過直接融入雞肉。

入口先是爆棚的濃厚奶香，緊接著是烤過蒜頭特有的甜味，濃郁到不行卻完全不膩口，很後悔沒買法國麵包來配！

麻辣川味烤雞 599/隻

這麻辣川味烤雞是全台獨家口味！聽說老闆以麻辣鍋的靈魂為發想，創了這口味，沒想到研發成功連他本人都非常愛！！

剝雞肉時就能聞到花椒與中藥香，入口第一印象真的就是：麻辣鍋湯頭，但他不會辣跟刺激，比較多是麻香，把川味的「香」與「麻」帶出來但卻是微辣而已。而這種微辣是連小朋友都可以駕馭的辣度唷！

對了 ，幫大家科普一下，烤雞時產生的氣體與雞肉蛋白作用，會讓表層肉質呈現一點點粉紅，這種不是生肉的透明粉紅色，大家可以安心吃哈！

金香烤雞有提供剝雞肉的服務，但假如想要一整隻雞帶走，也可以告知，請店員直接裝盒。

外帶烤雞會附上那口味的搭配佐料唷！像這是奶油蒜味烤雞附的蒜酥，還會貼心附上手套。

金香烤雞評價/品嚐心得

本來只是想吃個手扒雞的回憶殺，沒想到金香烤雞超乎我們預期！！每天現殺的黑羽土雞新鮮度超讚，加上獨家醃漬技術跟精準溫溫，烤出的手扒土雞肉超嫩！！

加上全台獨家的麻辣川味、爆量蒜香奶油和特調原味，讓人印象深刻！不管是肉控們還是想買回去家庭聚餐、朋友聚會都適合，蠻推薦大家試試！

各分店統一訂購專線：0981560888 阿峰

營業時間：16:00-22:00

【金香烤雞高雄實體門市】 新興：文衡二路141號135號

前鎮：武營路37號

三民：遼寧二街281號

鼎中：鼎泰街171號

仁武：澄觀路535號

瑞豐：華榮路598號

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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