藏在住宅區裡的隱密麵包店！高雄全酸種麵包專賣店，懂的人都默默回購

A Life bakery 全酸種麵包專賣店這間真的不是你會剛好經過的店。沒有所謂「店面」、沒有明亮招牌，一排看似再普通不過的住宅裡，藏著這間寶藏麵包店。

門一開，常常是排著人的，幾個小時內就會完售，沒有喧鬧的宣傳，也不是走花俏熱鬧的路線，只因為老闆對麵團、發酵與風味的細緻堅持，慢慢累積出願意一再回頭的客人。

你會開始好奇：「到底是什麼樣的麵包，讓人願意走進這裡？

A Life bakery 全酸種麵包專賣店｜環境與位置

這一帶全是住宅區，很難第一時間把這裡和熱門麵包店聯想在一起，A Life bakery 全酸種麵包專賣店就靜靜地藏在龍華南街的民宅之中。

但也正因為這樣，當你真的走到門口時，反而會有一種發現寶藏的感覺，門前的人潮，與周圍安靜的住宅氛圍形成一種微妙的對比。

店內空間布置簡單、乾淨有溫度，沒有過多裝飾，視線自然落在一顆顆剛出爐的麵包上，還有那一袋袋整齊排列的預訂訂單。

時間一到，兩點準時開門。門才剛打開，就已經是一條長長的人潮，每個人都是熟門熟路地往前移動，你會知道，這些人為了這一袋麵包，專程來的。

店的後方有一整排，是網路早就預訂好的訂單，一袋一袋整齊排著。

這裡偷偷分享一個小技巧： 他家營業前一天晚上19：00會開放部分數量在網路上預購，如果有想吃的麵包，可以先透過系統訂起來，這樣到現場就不用擔心喜歡的口味會被搶光。

A Life bakery 全酸種麵包專賣店｜創辦人與酸種麵包

不同於商業烘焙店使用現成快速酵母粉，這裡的麵包，全數以酸種製作，所謂酸種，並不是單純的發酵方式，而是一個由野生酵母與乳酸菌共生的菌叢。它會隨著時間、溫度與環境，產生細微卻真實的變化，麵團在時間裡慢慢成熟、慢慢衍生出風味。

透過觀察氣泡的生成，在氣溫改變時調整發酵時間，這些細節，沒有標準答案，只能靠老闆的經驗與感覺累積。也因此酸種麵包並不是單一風味，它能延伸出層次分明的麵包性格。有的酸度明亮、有的氣味溫潤、有的則帶著更深的穀物韻味，對我來說，這樣的麵包，是會讓人產生偏愛的。

酸種麵包的發酵時間，通常需要12到24小時以上，甚至更長，在這段過程中，微生物會分解麵粉中的澱粉與蛋白質，讓結構產生改變。所以酸種麵包的GI值相對較低 ，這也是為什麼，越來越多健身族、飲食控制者，會開始選擇酸種麵包作為日常碳水來源。

A Life bakery 的老闆，本身也在健身（看身材就知道），他每天吃的，就是自己做出來的麵包，理解碳水的角色，也理解身體的反應，所以才會選擇這樣的製作方式。

A Life bakery 全酸種麵包專賣店 重新定義「麵包」，讓麵包不只是糖、油與精製澱粉的組合。

店內的麵包都是放在玻璃櫥窗裡的，不是直接裸露在外，隔著一層透明的保護，同時看得到麵包的樣子，多了一份讓人安心的衛生感。

A Life bakery 全酸種麵包專賣店｜品項分享

有一次，外國朋友很認真地問我：「為什麼台灣的麵包這麼軟？也這麼甜？」當下其實有點愣住，因為那正是我們從小習慣的味道。直到後來吃到酸種麵包，才慢慢懂他的意思，原來麵包，不一定是入口即化的柔軟，也不只是餡料與糖堆疊出來的甜。酸種麵包多了一點嚼勁，在咀嚼之中，愈嚼愈能感受到麥香、發酵香，甚至微微酸韻的深度，味道比較樸實，卻很耐人品味。

野生小藍莓酸種

野生小藍莓乾搭配核桃，藍莓的果香帶著自然的微酸，在麵包裡特別明顯。

麵包體偏紮實，卻不厚重， 裡面幾乎每一口都能咬到小藍莓。再加上核桃的香氣與口感，讓整體層次變得很豐富，越嚼越香，是這款最迷人的地方。

酸種全麥檸檬堅果

如果說野生小藍莓酸種是帶點果香的輕快感，那麼這款全麥檸檬堅果，就更像是屬於大人的味道。使用檸檬糖漬，搭配榛果與杏仁，入口是很明顯的檸檬香，帶著自然的微酸，那種酸，是乾淨的、清爽的，把整體的風味襯得更立體。

全麥麵包的質地紮實，每一口都帶著穀物的厚度與嚼感，加上堅果的油脂香氣慢慢釋放，越咀嚼，越能感受到它的層次，吃完會有一種很踏實的飽足感，適合日常、也適合健身飲控時期。

絲絨牛奶吐司

絲絨牛奶吐司撕開的瞬間，可以清楚看見它的組織，細緻、均勻、帶著彈性，不是單純的柔軟，是有筋性、有生命感的那種手感。

A Life bakery 結合了日式吐司的柔軟細緻，同時又融入了酸種發酵的香氣，多了酸種特有的微酸氣息，也讓Q彈口感升級。

購買時可以選擇整條帶走，也可以請店家幫忙切片，厚片或薄片都可以，但我自己私心偏愛厚片，那種咬下去的飽滿口感，吃過之後，你大概就會懂為什麼了。

鹽可頌

鹽可頌最簡單，卻也最不能藏拙的一款。

經過低溫長時間發酵，麵團膨脹得恰到好處， 不過度蓬鬆，也不顯得厚重，剛好保留了麵包該有的筋性與口感。

先是外層微微的酥，接著是發酵奶油的香氣慢慢釋放，它沒有複雜的調味，卻會讓人一口接一口，原來單純，本身就足夠迷人。

真明太子香料軟法

一吃就能感受到用料不手軟，選用百分之百純正的明太子，鹹香濃郁，帶著魚卵特有的細緻口感，有層次地在口中展開。再加辛香料調和，微微的辛與香氣交織在一起，讓風味更加立體， 外層烘烤出輕薄的酥脆，內裡則保有濕潤與彈性，咬下去的瞬間，是外酥內軟的對比，這真的不是隨便做出來的麵包。

紅豆鹹奶油餐包

乍看是熟悉的日式柔軟麵包， 但其實，一點也不那麼「日式」。

麵團裡的酸種酵母發酵，讓口感不只是柔軟，而是帶著彈性與微微的發酵香氣，硬是比一般甜麵包多了一點深度。

內餡的紅豆泥，香氣非常濃郁，甜度控制得剛剛好，不會膩口，而最讓人驚喜的，是那一抹鹹奶油的加入，鹹與甜在口中交錯，不是互相搶戲，而是彼此襯托。

每一口都能感受到飽滿的滋味，那種甜中帶鹹的平衡，吃到最後，會有一種很單純的感覺：原來幸福，有時候就是這樣慢慢堆出來的。

杏桃奶霜三明治

杏桃奶霜三明治，是那種一入口就讓人心情變好的味道，像是把陽光的溫度收進去一樣，吃起來很柔和、很舒服。

細緻的奶霜，輕盈不膩，搭配自家的吐司，柔軟中帶著一點彈性，杏桃的果香在其中慢慢浮現，吃著吃著，會忍不住想，這真的只是麵包嗎？更像是一份溫柔的甜點。

我相信大家應該會跟我一樣， 一進去就會開始想：「這個也想拿、那個也想帶」，畢竟都排隊來了，很難只買一點點。

A Life bakery 其實很貼心，關於回烤方式、怎麼吃會外酥、怎麼加熱會比較柔軟，甚至連保存方式，老闆都有整理在小本本的DM裡。

基本上照著做，在家也能還原那種剛出爐的口感，這一袋帶回去，其實可以吃上好幾天，難怪連台北的朋友都會特地跑下來買。

買一次，可以慢慢吃，慢慢享受，每一口都不會讓人失望，真的是會讓人覺得，很值得的那種美味。

A Life bakery 全酸種麵包專賣店｜小結

A Life bakery 全酸種麵包專賣店，這間我真的很推，不是那種浮誇的推薦，是你懂的話，他會是你的寶藏店家。

一週只營業四天，時間不長，節奏也不快，如果你剛好有想去，真的要把握一下。記得可以先上網預訂，這樣會比較安心，想吃的品項也比較不會落空。

但如果沒有訂到，其實也沒關係。就順著當天的緣分走進去，看看現場還有什麼。因為我很相信一件事，他們做出來的麵包，很真實，是會越吃越有感覺的麵包。

A Life bakery全酸種麵包專賣店

地址：高雄市鳥松區大華里龍華南街66號

電話： 07 370 8975

文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂

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