高雄高CP值壽司店！ 「橘葉壽司丼飯」隱藏在文化中心的日本料理推薦 便宜大份量+滿滿誠意 真的不誇張

如果你問我高雄日本料理推薦哪間？那我會直接推薦這間「橘葉壽司」。

不是走高貴路線，而是用最直接的方式讓你驚訝！鮭魚卵是用「堆」的、生魚片是厚切的、整碗丼飯幾乎看不到飯，而是爆量主食。

重點是，它不是只有浮誇，是真的新鮮，老闆每天親自到漁港挑貨，吃得新鮮、吃的滿足，在地人會一吃再吃，不是沒有原因，「橘葉壽司」真的超有料。

高雄哪間日本料理可以閉眼點？「橘葉壽司」。

橘葉壽司值得推薦嗎？

如果你在找一間「不踩雷、份量有感、價格又合理」的日本料理，那橘葉壽司是可以直接收的。

它在高雄有兩間店：

📍林泉店（文化中心旁）：在地老店，隱藏在巷弄但生意很好

📍文學店（左營高鐵附近）：空間較大，外地人或看演唱會更方便

人氣之所以居高不下，其實原因很單純 份量真的大

食材新鮮

價格親切

「橘葉壽司」用真材實料＋大份量＋親切價格，建立口碑，不管是平常聚餐、朋友來高雄，還是想找一間可以好好坐下來吃的餐廳，這裡都很剛好。份量夠、選擇多，有生食也有熟食，長輩、小孩或不吃生食的人都能找到適合的餐點。

橘葉壽司｜位置環境

林泉店給人的感覺比較像在地日常店，沒有過多裝飾，但乾淨、明亮。

不論平假日用餐時間一到，很容易客滿，很多附近熟客會直接進來內用或外帶。

目前只開放左營店可電話訂位，林泉店是無法訂位的。

橘葉壽司｜菜單、ＭＥＮＵ、價目表

橘葉壽司的菜單選項多元，從刺身、生食丼飯到炙燒、熟食丼飯都有，想吃清爽或重口味都能找到，另外像握壽司、經典組合拼盤也很齊全，還有不少小品、炸物、烤物可以搭配。

也想特別提一下現場服務人員，用餐時段人不少，店內節奏算是偏忙碌的，但工作人員的態度一直都很穩定，講話輕聲有禮、應對也很有耐心。點餐時會適時提醒份量或建議搭配，上菜也會簡單說明，不會覺得被趕著用餐，這種親切不是刻意的，而是自然流露的細心，讓整體用餐過程多了舒服的感覺。

橘葉壽司｜餐點介紹

餐點上桌就能感覺到新鮮度，從視覺到味道都很直接，上菜速度也很快，不用等太久就能陸續把整桌補滿。每一道料理不是只追求擺盤好看，而是能吃得出用料的誠意，份量給得大方、細節也有顧到，原來一間價格親切的日本料理，也可以做到這樣的水準。

鮭魚親子丼（限量）

說到橘葉壽司，最有代表性的其實就是這碗鮭魚親子丼。

真的不是普通的丼飯，是那種一上桌會讓人先停一下的程度，鮭魚切得厚，油脂分布均勻，一旁的鮭魚卵鋪得很滿，不是點綴，而是主體之一，整碗視覺直接炸開。

建議可以分開吃或一起入口，會有不同層次，我先單吃鮭魚，感受它的滑順和甜味，再搭配鮭魚卵一起入口，鮭魚卵啵啵爆開，鹹鮮層次很清楚，很有記憶點。這道是限量供應，熱門時段很容易賣完，很多熟客都是一進門就先點這碗，晚來真的吃不到。

綜合刺身丼

綜合刺身丼每日新鮮現流，漁獲每天新鮮採買，而且有挑過品質的，不是隨便上桌的那種，生魚片走厚切路線，但處理得很細緻，入口是滑順的，不會因為切得大塊就有難咬或拉扯的問題。

裡面可以吃到鮪魚、旗魚、鮭魚、鮭魚卵等，還有帶點風味的胭脂蝦，每一種都有自己的口感，特別是鮭魚，油脂分布明顯，表面微微帶油光，吃起來更有層次。

口感豐富大滿足，慢慢吃、慢慢感受海味的刺身丼。

炸豬排雙盛丼

炸豬排雙盛丼一看就知道走份量紮實、存在感很強，一次可以吃到兩個不同部位，外層炸衣酥脆，但不會油，裡面的肉不是鬆散或乾柴的，而是帶有肉感與咬感，吃得到豬肉本身的紋理。尤其厚度夠，咬下去會有一種扎實感，但又不會硬，口感很平衡。

不只是單純吃炸豬排而已，裡面的配菜、醬汁跟白飯搭配起來更有完整感。同行有人不吃生食，其實很推薦點這道，份量夠，是那種大多數人都會喜歡的日式丼飯。

海鮮烏龍麵

海鮮烏龍麵一上桌，先聞到的是很自然的海味。湯頭看起來是清爽路線，但喝起來其實很有深度，是海鮮自然的鮮味。

蛤蜊的鮮甜很明顯，把整個湯頭的甜味拉出來，小卷帶著海鮮本身的甜感，肉厚Q彈，扇貝多了一種柔和的鮮，再加上蝦子的海味，整碗就是很純粹、很直接的「海鮮感」。

焦糖玉子燒

玉子燒本身就帶點甜味，再加上表面炙燒過後，會多一層淡淡的焦糖香氣，吃起來甜甜鹹鹹的，很容易讓人一口接一口，小孩子超愛！另外炙燒壽司系列也很加分，因為經過炙燒後，香氣會更明顯，少了一點生食的距離感，對不太敢吃生魚片的人來說也比較友善。

綜合炙燒鮭魚（10貫）

這盤綜合炙燒鮭魚組合，我們家真的最愛，一次直接吃到五種不同口味，對炙燒鮭魚控來說根本就是天堂。鹽烤、焦糖、醬烤、起司、還有洋蔥塔塔醬，每一種吃起來的感覺不太一樣，但共同點就是：炙燒後的香氣真的太犯規。

鮭魚本身油脂就很豐富，經過炙燒，香氣會整個被逼出來，那種炙燒後產生的焦香與油脂香氣融合在一起，就是讓人上癮的地方。

蝦卵軍艦壽司

蝦卵軍艦壽司上面的蝦卵不是鋪一層而已，而是已經整個凸出來、滿出來的程度，超有份量感。蝦卵在嘴裡啵啵散開，海味明顯，再搭配海苔的鹹香跟醋飯微微的酸甜感，整個大滿足！

茶碗蒸

茶碗蒸很適合一開始先點來暖暖胃，口感真的嫩到不行，一種很舒服的溫潤感。它不是只有單純蛋香而已，裡面的湯頭其實很有深度，帶著淡淡的鮮味，還能吃到蛤蜊的甜味，原本還想好好拍照，結果我才轉個頭，小孩子已經默默吃掉快半碗了。

炸蝦海苔捲

炸蝦海苔捲不是傳統那種很制式的花捲，而是多了一點創意感。炸蝦本身炸得酥酥的，裡面還保有蝦肉的口感，搭配海苔、醋飯跟配料一起吃，口感會一直有變化，不會吃到後面覺得單調。

而且他們家的醋飯其實做得很好，米粒粒感還在，不會黏成一團，酸香比例也抓得剛好，所以跟炸物搭起來會有一種很剛好的平衡。

焦糖烤布蕾

最後的焦糖烤布蕾，算是這一餐很舒服的收尾。我自己很喜歡它上面的焦糖層，不是單純甜甜脆脆而已，而是帶一點焦香跟微苦感，比較偏大人的味道。先拿湯匙輕輕把表面敲開，脆裂的聲音很療癒，下面的布蕾則是很滑嫩，冰冰涼涼，搭配上面的焦糖一起吃，感受甜點給予的幸福。

最後想說

橘葉壽司不是走高價精緻路線，但它有一種很實在的魅力。你會記得鮭魚卵滿到快掉下來的畫面、記得厚切生魚片入口的油脂感，也會記得炙燒鮭魚那個香氣剛上來的瞬間，甚至連炸物、茶碗蒸、甜點這些小地方，都能感覺到店家的用心經營。重點是，價格其實比想像中親切很多，難怪不管是文化中心附近的林泉店，還是左營文學店，生意一直都很好。這種店就是吃過一次之後，之後想吃日本料理會自然想到它。

常見問題

Q橘葉壽司有幾間分店？分別在哪裡？

目前橘葉壽司在高雄有兩間分店，分別是文化中心附近的「林泉店」，以及左營高鐵附近的「文學店」。

Q橘葉壽司餐點選擇多嗎？

選擇其實非常多，從刺身、生食丼飯到炙燒壽司、熟食丼飯都有，另外還有炸物、烤物、烏龍麵、小品跟甜點可以搭配。不管是愛吃生魚片、偏好熟食，或是帶小朋友、長輩一起來，都很容易找到適合自己的餐點。

Q不吃生食的人也適合來橘葉壽司嗎？

很適合。除了生魚片、刺身丼之外，也有炸豬排雙盛丼、海鮮烏龍麵、炙燒壽司、炸物與熟食系列，小朋友或不敢吃生食的人也能吃得很滿足。

Q橘葉壽司的特色是什麼？

主打新鮮漁貨＋大份量，師傅每天親自到漁港挑選海鮮，生魚片走厚切路線，鮭魚卵、軍艦壽司等配料也都給得很大方，是很多高雄在地人會回訪的日本料理店。

Q橘葉壽司適合聚餐嗎？

很適合。餐點選擇多，從生食到熟食都有，份量也很夠，不管是家庭聚餐、朋友聚會，或是演唱會後想找地方吃飯，都很方便。

地址：高雄市苓雅區林泉街65號

電話：07-722-1812

營業時間：星期一 休息｜星期二～星期日 11:30－13:00，17:00-20:00

橘葉 壽司、丼飯專門店（左營店）

地址：高雄市左營區文學路165號

電話：07-350-1951

營業時間：星期一 休息｜星期二～星期日 11:30－13:00，17:00-20:00

文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂

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